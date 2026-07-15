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Wie viel kosten WM-Tickets aktuell? Aktuelle Preise für das Spiel um Platz drei, das Finale und England gegen Argentinien

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Wenn Sie sich Sorgen machen, ob Sie noch Last-Minute-Tickets ergattern können, finden Sie hier genau die Informationen, die Sie brauchen – Tickets gibt es bereits ab 800 Dollar.

Träumen Sie davon, die letzten Momente der Fußball-WM 2026 diesen Sommer live zu erleben? Nur das Halbfinale, das Spiel um Platz drei und das Finale stehen noch aus, daher wird die Zeit knapp.

Aktuelle Daten von SeatPick zeigen: Die Preise für Tickets auf dem Sekundärmarkt für das Spiel um Platz drei im Hard Rock Stadium in Miami sind innerhalb von drei Tagen um 31,4 Prozent (553 Dollar) geklettert. Ein Ticket kostet nun im Schnitt 2.313 $ statt 1.760 $. Der niedrigste Preis stieg von 841 $ auf 1.106 $, der höchste liegt jetzt bei 31.278 $.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Infos zu Tickets für die Gruppenphase und die K.o.-Runde der WM 2026 – vom Kaufweg bis zum Preis.

Liste der verbleibenden Spiele und Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Termine

Austragungsorte

Mannschaften

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis

Tickets

15. Juli

Atlanta, USA

Halbfinale: England gegen Argentinien

1.500 – 9.500 US-Dollar

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18. Juli

Miami, USA

Spiel um Platz 3: Frankreich gegen England / Argentinien

500 – 3.500 $

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19. Juli

New Jersey

WM-Finale 2026: Spanien gegen England / Argentinien

5.900 $ – 38.000 $+

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*Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können jedoch je nach Nachfrage auf dem Sekundärmarkt schwanken. Wiederverkäufer legen diese Preise fest, die oft über dem Nennwert liegen. Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der genutzten Ticketplattform.

Wie viel kosten WM-Tickets?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), während die offiziellen Preise für das Finale bis zu 6.730 $ erreichten – auf den Sekundärmärkten liegen die Preise noch höher.

Offizielle Preiskategorien für Tickets zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und Preise auf dem Sekundärmarkt

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

11.–27. Juni

Gruppenphase (Gastgeberländer)

400 $ – 2.735 $

1.199 – 5.500+ $ (1.950 $)

11.–27. Juni

Gruppenphase (neutrale Top-Teams)

120 $ – 1.200 $

750 $ – 3.800 $ (1.650 $)

11.–27. Juni

Gruppenphase (Standard-Neutral-Spiele)

120 $ – 1.200 $

202 € – 2.500 € (1.092 €)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Veranstaltungsorte mit hoher Nachfrage)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9.–11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Preise für die Weltmeisterschaft 2026 nach Kategorie:

Kategorie

Gruppenphase

Runde der letzten 32 – Viertelfinale

Halbfinale & Finale

Kategorie 1

250–400 $

600 $ – 1.200 $

1.500 $ – 6.730 $

Kategorie 2

150–280 $

400–800 $

1.000 – 4.210 $

Kategorie 3

100–200 $

200–500 $

600 – 2.790 $

Kategorie 4

60–120 $

150–350 $

400–2.030 $

Wie kaufe ich WM-Tickets?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun sehr begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans können Tickets auch auf Plattformen wie StubHub finden. Dies sind oft die besten Optionen für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.

Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

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