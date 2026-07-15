Träumen Sie davon, die letzten Momente der Fußball-WM 2026 diesen Sommer live zu erleben? Nur das Halbfinale, das Spiel um Platz drei und das Finale stehen noch aus, daher wird die Zeit knapp.

Aktuelle Daten von SeatPick zeigen: Die Preise für Tickets auf dem Sekundärmarkt für das Spiel um Platz drei im Hard Rock Stadium in Miami sind innerhalb von drei Tagen um 31,4 Prozent (553 Dollar) geklettert. Ein Ticket kostet nun im Schnitt 2.313 $ statt 1.760 $. Der niedrigste Preis stieg von 841 $ auf 1.106 $, der höchste liegt jetzt bei 31.278 $.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Infos zu Tickets für die Gruppenphase und die K.o.-Runde der WM 2026 – vom Kaufweg bis zum Preis.

Liste der verbleibenden Spiele und Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

*Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können jedoch je nach Nachfrage auf dem Sekundärmarkt schwanken. Wiederverkäufer legen diese Preise fest, die oft über dem Nennwert liegen. Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der genutzten Ticketplattform.

Wie viel kosten WM-Tickets?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), während die offiziellen Preise für das Finale bis zu 6.730 $ erreichten – auf den Sekundärmärkten liegen die Preise noch höher.

Offizielle Preiskategorien für Tickets zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und Preise auf dem Sekundärmarkt

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 11.–27. Juni Gruppenphase (Gastgeberländer) 400 $ – 2.735 $ 1.199 – 5.500+ $ (1.950 $) 11.–27. Juni Gruppenphase (neutrale Top-Teams) 120 $ – 1.200 $ 750 $ – 3.800 $ (1.650 $) 11.–27. Juni Gruppenphase (Standard-Neutral-Spiele) 120 $ – 1.200 $ 202 € – 2.500 € (1.092 €) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Veranstaltungsorte mit hoher Nachfrage) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Preise für die Weltmeisterschaft 2026 nach Kategorie:

Kategorie Gruppenphase Runde der letzten 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 – 4.210 $ Kategorie 3 100–200 $ 200–500 $ 600 – 2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Wie kaufe ich WM-Tickets?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun sehr begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans können Tickets auch auf Plattformen wie StubHub finden. Dies sind oft die besten Optionen für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.

Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind: