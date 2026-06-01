Wie viel kosten Tickets für das WM-Finale? Ein Leitfaden zu den Sitzplatzkategorien und den Preisen für 2026

Das Finale der Weltmeisterschaft 2026 findet am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey statt.

Wer könnte das WM-Finale 2022 vergessen? Sicherlich nicht die 88.966 Fans, die sich im Lusail-Stadion drängten, um zu sehen, wie Argentinien den Titel holte. Vier Tore in der regulären Spielzeit, zwei weitere in der Verlängerung und ein Elfmeterschießen.

Wir hoffen auf ein neues packendes Finale. Die Nachfrage wird riesig, und schon jetzt sorgen die Preise für Schlagzeilen.

GOAL führt Sie durch alle Infos zu den Tickets für das WM-Finale 2026, einschließlich der Preise.

Wann findet das WM-Finale 2026 statt?

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde New York/New Jersey Stadium

Wie viel kosten die Tickets für das WM-Finale 2026?

Die Nennwert-Tickets für das WM-Finale 2026 im MetLife Stadium kosten laut FIFA-Portal zwischen 5.785 und 10.990 US-Dollar.

Das ist ein Rekord: Im Finale 2022 in Katar lag der höchste Preis bei rund 1.600 US-Dollar.

Die Preise für das WM-Finale 2026 sind wie folgt gestaffelt:

Kategorie 1 : 10.990 US-Dollar (erstklassige Sitzplätze an der Seitenlinie mit bester Sicht, hauptsächlich im unteren Rang)

Kategorie 2 : 7.380 US-Dollar (Eckbereiche und einige zentrale Plätze im Oberrang)

Kategorie 3 : 5.785 $ (Oberrang hinter den Toren oder in den Ecken)

Fan-Kategorie : 60 $ (exklusiv für treue Fans über die nationalen Verbände reserviert)

Bis zum Anpfiff gibt es laufend neue Kontingente.

Beobachten Sie das FIFA-WM-Ticketportal, um sofort verfügbare Kontingente zum Nennwert zu erhalten, und prüfen Sie Sekundärmarkt-Plattformen wie StubHub auf aktuelle Angebote.

Wie kaufe ich Tickets für das WM-Finale 2026?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen.

Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Verfügbarkeit in den ersten Phasen nun stark begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft jetzt. Das Prinzip lautet "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Anders als bei den Verlosungen finden alle Verkäufe in Echtzeit statt. Es ist die letzte Chance, Tickets direkt von der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Optionen eignen sich oft für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf stets die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Alles, was Sie über das MetLife Stadium wissen müssen

Das MetLife Stadium ist eine Mehrzweckarena im Meadowlands Sports Complex in East Rutherford, New Jersey, etwa 8 km westlich von New York City. Das Stadion eröffnete 2010 und ersetzte das Giants Stadium; es dient als Heimstätte für die NFL-Teams New York Giants und New York Jets.

Das MetLife Stadium hat bereits Fußballspiele verschiedener Turniere ausgerichtet, darunter den CONCACAF Gold Cup 2011 und 2015 sowie die Copa América 2024.

Als Vorbereitung auf das FIFA-Weltmeisterschaftsfinale 2026 richtete die Arena das Finale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 aus, bei dem Chelsea vor 81.118 Zuschauern gegen Paris Saint-Germain spielte.

Wie lauten die Ergebnisse der letzten Weltmeisterschaftsfinals?