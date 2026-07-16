Das Finale der Weltmeisterschaft 2026 steigt am 19.Juli im MetLife Stadium in New Jersey. Spanien hat sich soeben einen Platz im Endspiel gesichert – der Gegner heißt entweder England oder Argentinien, der Sieger des heutigen Halbfinals steht noch nicht fest.

Laut aktuellen Daten von SeatPick zum Sekundärmarkt sind die Ticketpreise auf den niedrigsten Stand seit Verkaufsbeginn gefallen. Grund sind die geringere lokale Nachfrage nach dem Ausscheiden der Mitausrichter USA, Mexiko und Kanada sowie eine zusätzliche Tranche von Primärtickets, die die FIFA freigegeben hat und das Gesamtangebot erhöht.

GOAL liefert alle Infos zu den Tickets für das WM-Finale 2026, inklusive Preise und mehr.

Wann findet das WM-Finale 2026 statt?

Weltmeisterschaft - Finale New York/New Jersey Stadium

Wie viel kosten die Tickets für das WM-Finale 2026?

Die Tickets für das WM-Finale 2026 im MetLife Stadium gelten als die teuersten des gesamten Turniers.

Das ist ein Rekordvergleich zum Finale 2022 in Katar, wo der höchste Nennwert bei rund 1.600 US-Dollar lag.

Zwischen dem offiziellen Nennwert der FIFA und dem Preis auf dem Sekundärmarkt liegt jedoch eine große Lücke.

Aktuelle Daten von SeatPick belegen diese Kluft: Der durchschnittliche Preis für das Finale liegt bei 10.904 £, während die exklusivsten Premium-Angebote bis zu 200.367 $ erreichen.

Offizielle Preise für das FIFA-Weltmeisterschaftsfinale

Die offiziellen Standard-Nennwerte der FIFA lagen je nach Standard-Sitzplatzkategorie zwischen 2.030 und 6.730 US-Dollar.

Weil die FIFA für ihren Primärbestand ein dynamisches Preismodell einführte, stiegen die Nennwerte für Premium-Plätze der Kategorie 1 im FIFA-Portal auf 32.970 US-Dollar.

Das offizielle Nennwert-Stufensystem gliedert sich in vier Bereiche:

Kategorie 1 (untere Ebene, bevorzugte Seitenplätze): ursprünglicher Basis-Nennwert 6.730 US-Dollar , dynamische Anpassung auf bis zu 32.970 US-Dollar für erstklassige Plätze in der vorderen Kategorie .

Kategorie 2 (untere und obere Ränge, Ecken/Außenbereiche): fester Nennwert von 4.210 US-Dollar.

Kategorie 3 (obere Ebene, hinter den Toren): fester Nennwert von 2.790 $.

Kategorie 4 (obere Ebene, am weitesten vom Spielfeld entfernt): Die günstigste Option für 2.030 $.

Sekundärmarkt und Wiederverkaufspreise

Die FIFA verzichtet darauf, die Preise auf ihrem offiziellen Zweitmarkt zu begrenzen, um Schwarzhändler nicht auf Plattformen von Drittanbietern zu drängen. Deshalb haben sich die Angebotspreise vom ursprünglichen Nennwert entkoppelt.

Günstigste Tickets : Wer das billigste "Eintrittsticket" sucht, um nur dabei zu sein, findet Angebote für die obersten Reihen im Oberrang aktuell zwischen 8.000 und 9.775 $.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis : Über alle Sektionen hinweg liegt der aktuell ermittelte Durchschnittspreis für ein Endspiel-Ticket auf dem Sekundärmarkt bei etwa 11.272 US-Dollar.

Premium-Sitzplätze im unteren Rang: Wer einen verifizierten Sitzplatz der Kategorie 1 nahe dem Spielfeld sucht, findet auf dem Sekundärmarkt regelmäßig Angebote zwischen 15.000 und über 38.000 US-Dollar.

Wie kann man Tickets für das WM-Finale 2026 kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen.

Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Angebot im Primärmarkt in den ersten Phasen inzwischen stark begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans können Tickets auch auf Plattformen wie StubHub finden. Diese sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Alles, was Sie über das MetLife Stadium wissen müssen

Das MetLife Stadium ist eine Mehrzweckarena im Meadowlands Sports Complex in East Rutherford, New Jersey, fünf Meilen westlich von New York City. Das Stadion eröffnete 2010 und ersetzte das Giants Stadium; es dient als Heimstätte für die NFL-Teams New York Giants und New York Jets.

Das MetLife Stadium hat Erfahrung mit Fußballspielen und richtete Partien des CONCACAF Gold Cup 2011 und 2015 sowie der Copa América 2024 aus.

Als Vorbereitung auf das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 richtete die Arena das Finale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 aus, bei dem Chelsea vor 81.118 Zuschauern gegen Paris Saint-Germain spielte.

Wie lauteten die Ergebnisse der letzten WM-Endspiele?