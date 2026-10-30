Wie viel kassiert der FC Bayern für das Testspiel in Kenia Anfang Januar gegen Ajax Amsterdam?

Einem Bericht der TZ zufolge liegt der Betrag bei fünf Millionen Euro. Dafür nehmen die Münchner große Unannehmlichkeiten in Kauf, behindert die weite Reise ins ostafrikanische Land die Vorbereitung auf die Rückrunde doch empfindlich.

In den vergangenen Jahren nahmen die Münchner das Training stets am 2. oder 3. Januar auf, anschließend standen die traditionellen Fanklub-Besuche sowie ein Testspiel in unmittelbarer Nähe an. Anfang dieses Jahres erfolgte der Trainingsaufakt beispielsweise am 3. Januar. Am 4. ging es zu den Fanklubs, am 6. Januar gegen RB Salzburg, ehe am 11. Januar das erste Pflichtspiel stattfand.

In dieser Saison wird sich der Zeitplan deutlich straffer darstellen. Das Spiel gegen Ajax steigt am 5. Januar. Der Flug nach Kenia dauert rund neun Stunden, insofern muss der Münchner Tross bereits am 4. anreisen. Die Rückkehr erfolgt frühestens am 6. Januar.

Bereits am 8. beginnt dann der erste Bundesligaspieltag des neuen Jahres. Die exakte Terminierung steht noch aus, der FC Bayern trifft an jenem Wochenende jedenfalls auf Borussia Mönchengladbach. Anschließend warten drei englische Wochen hintereinander. Inklusive des Testspiels in Kenia wird der FC Bayern also im Zeitraum von 26 oder 27 Tagen acht Spiele absolvieren.

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Warum spielt der FC Bayern im Januar in Kenia?

Hintergrund des Testspiels gegen Ajax in Kenia ist die Eröffnung des neuen Nationalstadions Raila Odinga International Stadium, das auch als Austragungsort des Afrika Cups im kommenden Sommer in Kenia, Uganda und Tansania dienen soll. Aus dem Münchner Kader könnten dann der Marokkaner Ismael Saibari und der Senegalese Bara Ndiaye in die neugebaute Arena zurückkehren.

"Der FC Bayern hat in Afrika Millionen großartiger Fans, mit denen wir uns eng verbunden fühlen - es ist ein Kontinent mit einer riesigen Fußballbegeisterung. Seit vielen Jahren sind wir mit unserer Audi Summer Tour regelmäßig in Amerika und Asien präsent", erklärte Marketing- und Vertriebsvorstand Rouven Kasper. "Nun bietet sich uns eine neue Möglichkeit, auch in Afrika die Verbindung zu unseren Fans weiter zu stärken, als FC Bayern unmittelbar erlebbar zu sein und die internationale Strahlkraft unseres Klubs zu unterstreichen. Wir werden einen weiteren Beitrag leisten, um die Bundesliga noch sichtbarer zu machen."