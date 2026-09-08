Wie stehen die Chancen des BVB aufs Weiterkommen in der Champions League? Mats Hummels widerspricht Christoph Kramer

Beim Expertentalk bei Prime Video vor dem Heimspiel des BVB gegen den FC Villarreal sprach Kramer dem Bundesligisten sein Vertrauen aus. Dortmund werde es seiner Einschätzung nach direkt ins Achtelfinale schaffen.

Ganz anders als sein Weltmeisterkollege von 2014 bewertete Hummels die Situation. Er "befürchte, der BVB ist nicht Top-8. Wenn du sagst, es braucht diesen Überraschungssieg, befürchte ich, es kommt eher dieses eine Überraschungsunentschieden, das du nicht eingeplant hast", sagte der 37-Jährige. "Ich sehe sie nicht unter den ersten Acht."

Zum dritten Mal wird die Champions League in dieser Saison im Ligamodus mit 36 Teams gespielt. Jeder Teilnehmer spielt gegen acht Gegner unterschiedlicher Güteklasse und am Ende ziehen die ersten acht Mannschaften der Tabelle direkt ins Achtelfinale ein.

Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 ermitteln untereinander in Hin- und Rückspiel acht Sieger, die ebenfalls in die K.o.-Runde vorrücken. Die letzten zwölf der Tabelle scheiden aus.

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BVB bislang zweimal nicht unter den Top-8 der Tabelle

Bei den ersten beiden Austragungen musste der BVB einmal als Zehnter und einmal als 17. jeweils in die Achtelfinal-Playoffs. Einmal reichte es für Schwarzgelb fürs Weiterkommen, in der vergangenen Spielzeit scheiterte man unglücklich an Atalanta Bergamo.

Nach dem Auftakt gegen Villarreal geht es für Dortmund in den übrigen sieben Spielen der CL gegen FK Bodö/Glimt, Sabah FK, Real Betis, FC Arsenal, Inter Mailand, Aston Villa und AEK Athen.



