Wie Sie Tickets für Elfenbeinküste gegen Norwegen erhalten: Preise für die WM-Runde der letzten 32, Spielinfos für Dallas, Last-Minute-Angebote und mehr

Die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft 2026 bringt Texas ein spannendes Duell mit Stars, wenn die Elfenbeinküste in der Runde der letzten 32 auf Norwegen trifft.

Beide Teams beendeten ihre Gruppen auf Platz zwei und erreichten so die K.o.-Runde.

Die "Elefanten" schrieben Geschichte, weil sie sich erstmals aus Gruppe E für die K.o.-Runde qualifizierten – dank klarer Siege über Ecuador und Curaçao sowie einer knappen 1:2-Niederlage gegen Deutschland.

Norwegen machte in Gruppe I ebenfalls Schlagzeilen und besiegte den Irak sowie den Senegal mit vielen Toren. Trainer Ståle Solbakken wechselte im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich stark, schonte Stürmer Erling Haaland und Flügelspieler Antonio Nusa, damit sein Team im K.o.-Stadium frisch ist.

Wann beginnt das WM-Spiel Elfenbeinküste gegen Norwegen?

Das K.-o.-Spiel steigt im AT&T Stadium in Arlington, Texas.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Dallas Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Elfenbeinküste gegen Norwegen kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist das Angebot auf dem Primärmarkt derzeit extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Elfenbeinküste gegen Norwegen?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Stufe / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Veranstaltungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Elfenbeinküste gegen Norwegen bei der WM: Alles, was Sie wissen müssen

Form der Elfenbeinküste gegen Norwegen

Elfenbeinküste gegen Norwegen: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

Elfenbeinküste gegen Norwegen: Tabelle

Weiterlesen