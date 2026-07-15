Die Weltmeisterschaft 2026 erreicht an diesem Wochenende ihren Höhepunkt. Vor dem WM-Finale am Sonntag (19. Juli) in New Jersey steht am Samstag (18. Juli) das Spiel um Platz drei auf dem Programm – und Sie könnten in Miami dabei sein, um den Auftakt mitzuerleben.

Der zweifache Weltmeister Frankreich spielt im Spiel um Platz drei gegen den europäischen Rivalen England. Les Bleus verloren am Dienstag gegen Spanien 0:2, während die Three Lions am Mittwoch in der Nachspielzeit 1:2 gegen Argentinien unterlagen.

In diesem Spiel legen beide Teams meist alle taktischen Fesseln ab, daher dürfen die Fans auf ein offenes, unterhaltsames Duell hoffen, in dem zwei Top-Nationen das Turnier mit einem Erfolgserlebnis beenden wollen.

Wann findet das Spiel um Platz drei der WM 2026 statt?

Wie bekomme ich Tickets für das Spiel um Platz drei der WM?

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Karten suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel um Platz drei der Weltmeisterschaft?

Die Nennwerte der Tickets für das Spiel um den dritten Platz der WM 2026 in Miami lagen je nach Sitzplatzkategorie zwischen 165 und 1.125 US-Dollar.

Die FIFA hat folgende Preisstufen für das Spiel festgelegt:

Kategorie 1: 800–1.125 US-Dollar (im unteren Sitzbereich)

800–1.125 US-Dollar (im unteren Sitzbereich) Kategorie 2: 600–875 US-Dollar (umfasst sowohl die obere als auch die untere Sitzreihe außerhalb der Bereiche der Kategorie 1)

600–875 US-Dollar (umfasst sowohl die obere als auch die untere Sitzreihe außerhalb der Bereiche der Kategorie 1) Kategorie 3: 165 bis 455 US-Dollar (vor allem im Oberrang außerhalb der Kategorien 1 und 2)

165 bis 455 US-Dollar (vor allem im Oberrang außerhalb der Kategorien 1 und 2) Fanbereich: 60 US-Dollar (exklusiv für treue Fans über die nationalen Verbände reserviert)

Bleiben Sie über die Ticketportale der FIFA zur Weltmeisterschaft auf dem Laufenden und prüfen Sie Sekundärmarkt-Plattformen wie StubHub zur aktuellen Verfügbarkeit.

Wo findet das Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Das Hard Rock Stadium ist eine Mehrzweckarena in Miami Gardens, Florida. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1987 ist es die Heimstätte der Miami Dolphins aus der NFL und seit 2008 des NCAA-College-Football-Teams der Miami Hurricanes.

Das Stadion richtet regelmäßig große Events aus: Sechs Super Bowls, zwei MLB World Series mit den Florida Marlins und WrestleMania XXVIII. Auch die Miami Open im Tennis und der Formel-1-Grand-Prix von Miami finden dort statt.

Da das Hard Rock Stadium bereits das Finale der Copa América 2024 ausrichtete, hat es Erfahrung mit großen Fußballspielen. Vor zwei Jahren feierte das Publikum Argentiniens 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Kolumbien; Lionel Messi von Inter Miami stand dabei auf dem Platz.

Das Hard Rock Stadium ist eines von 16 Stadien, in denen die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika stattfindet. Obwohl es mit 65.000 Plätzen die zweitkleinste Arena der elf US-Stadien ist, richtet Miami sieben Partien aus, darunter das Spiel um Platz drei.

Wie lauteten die Ergebnisse der letzten WM-Spiele um Platz drei?