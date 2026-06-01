Wie Sie Ihre Tickets für das Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft erhalten: TBC gegen TBC, Spiel um Platz drei, Informationen zum Hard Rock Stadium und mehr

Die Weltmeisterschaft 2026 erreicht Mitte Juli ihren Höhepunkt. Vor dem WM-Finale am Sonntag, 19. Juli, in New Jersey steigt am Samstag, 18. Juli, das Spiel um Platz drei in Miami. Sie könnten vor Ort sein und diesen Auftakt live verfolgen.

Seit 1954 gab es bei jedem Turnier ein Spiel um Platz drei. Diese Partien sind meist torreich: In den letzten 30 Jahren fielen in jeder Ausgabe mindestens zwei Tore.

GOAL liefert dir alle Infos zu den Tickets für das Spiel um Platz 3 der Weltmeisterschaft 2026, einschließlich Kaufmöglichkeiten, Preisen und mehr.

Wann findet das Spiel um Platz 3 der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum Spielpaarung (Anstoßzeit) Austragungsort Tickets Sa, 18. Juli WM – Spiel um Platz 3 (17:00 Uhr ET) Hard Rock Stadium (Miami) Tickets

Wie bekomme ich Tickets für das Spiel um Platz 3 der Weltmeisterschaft?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Karten suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarkts.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel um Platz 3 der Weltmeisterschaft?

Die Nennwert-Preise für das Spiel um Platz drei der Weltmeisterschaft 2026 in Miami liegen je nach Kategorie zwischen 165 und 1.125 US-Dollar.

Die FIFA hat folgende Preisstufen für das Spiel bekannt gegeben:

Kategorie 1: 800–1.125 $ (unterer Sitzbereich)

800–1.125 $ (unterer Sitzbereich) Kategorie 2: 600–875 $ (umfasst sowohl die oberen als auch die unteren Ränge außerhalb der Bereiche der Kategorie 1)

600–875 $ (umfasst sowohl die oberen als auch die unteren Ränge außerhalb der Bereiche der Kategorie 1) Kategorie 3: 165–455 $ (überwiegend im Oberrang außerhalb der Kategorien 1 und 2)

165–455 $ (überwiegend im Oberrang außerhalb der Kategorien 1 und 2) Fanbereich: 60 $ (exklusiv für treue Fans über die nationalen Verbände reserviert)

Besuchen Sie die offiziellen FIFA-Ticketseiten, um weitere Details zu erhalten, und prüfen Sie Sekundärmarktplätze wie StubHub auf aktuelle Verfügbarkeit.

Wo findet das Spiel um Platz drei der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Das Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida, ist eine Mehrzweckarena. Seit der Eröffnung 1987 trägt dort die NFL-Mannschaft Miami Dolphins ihre Heimspiele aus, seit 2008 auch das NCAA-College-Team Miami Hurricanes.

Der Standort richtet regelmäßig große Events aus: Sechs Super Bowls, zwei MLB World Series mit den Florida Marlins und WrestleMania XXVIII. Auch die Miami Open im Tennis und der F1-Grand-Prix von Miami finden dort statt.

Das Hard Rock Stadium richtete bereits das Finale der Copa América 2024 aus und hat damit Erfahrung mit großen Fußballspielen. Vor zwei Jahren feierte das Publikum Argentiniens 1:0-Erfolg nach Verlängerung gegen Kolumbien, wobei Lionel Messi von Inter Miami mitwirkte.

Das Hard Rock Stadium ist eines von 16 Stadien, in denen die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika stattfindet. Mit 65.000 Plätzen hat es die zweitkleinste Kapazität der elf US-Stadien, richtet aber insgesamt sieben Partien aus, darunter das Spiel um Platz drei.

Wie lauten die jüngsten Ergebnisse der WM-Spiel um Platz drei?