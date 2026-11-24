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Voraussichtlich bis Saisonende muss PSG auf zwei seiner wichtigsten Spieler verzichten. Umso interessierter könnten die Pariser den Wintertransfermarkt im Auge haben.

Kurz zuvor hatte er noch glückselig gejubelt, als er beim 3:2-Sieg von Paris Saint-Germain in Nizza am frühen Samstagabend zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Gäste getroffen hatte. In der verhängnisvollen 39. Minute war das alles aber vollkommen bedeutungslos.

In einer extrem unglücklichen Szene hatte sich Desire Doue ohne gegnerische Einwirkung das Knie verdreht, schrie vor Schmerz, Mitspieler winkten eilig die medizinische Abteilung herbei. Allen war schnell klar, dass sich Doue hier schwerwiegend verletzt hatte, tags darauf gab es bittere Gewissheit für den 21-Jährigen und PSG: Fast auf den Tag genau einen Monat, nachdem es Khvicha Kvaratskhelia im Oktober mit der gleichen Verletzung erwischt hatte, zog sich auch Doue einen Kreuzbandriss zu.

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"Bleib' stark, Bruder", schrieb Kvaratskhelia kurz nach Bekanntwerden der niederschmetternden Diagnose, die die beiden Superstars nun eint, in seiner Instagram-Story an Doue. "Wir werden das durchstehen, bald wieder gemeinsam auf dem Platz stehen, lachen und das tun, was wir am meisten lieben. Wir sind alle an deiner Seite."

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PSG fehlen zwei Eckpfeiler der beiden Champions-League-Triumphe monatelang

Zwei Eckpfeiler der so erfolgreichen vergangenen beiden Spielzeiten, zwei Eckpfeiler der zwei Champions-League-Triumphe in Serie, hat Paris nun voraussichtlich für den Rest der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung. Lediglich bei Kvaratskhelia besteht noch die Hoffnung, dass er vielleicht doch noch in der finalen Phase Ende Mai sein Comeback feiern kann.

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So oder so stellt sich die Frage: Wie reagiert PSG darauf, dass gleich zwei der absoluten Schlüsselspieler von Trainer Luis Enrique, zwei prägende Akteure der offensiven Strahlkraft des französischen Meisters, monatelang nicht zur Verfügung stehen werden? Nutzen die Pariser, bei denen das Geld bekanntlich sehr locker sitzt, das anstehende Wintertransferfenster, um in der Offensive noch einmal nachzulegen?

Zunächst einmal der Blick auf die Alternativen, die PSG schon in den eigenen Reihen hat. Mit Ousmane Dembele ist nur noch ein Teil des gefürchteten Pariser Dreizacks fit, allerdings plagen den Ballon-d'Or-Gewinner von 2025 häufig Verletzungen. Zuletzt zwickte mal wieder der Oberschenkel, erst fünfmal stand Dembele in der bisherigen Saison in der Startelf.

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Nach den Ausfällen von Kvaratskhelia und Doue wäre es für PSG umso wichtiger, dass Dembele die körperlichen Probleme in den Griff bekommt. Und von außen betrachtet ist es höchst interessant, wie sich die erhöhte Verantwortung auf die restlichen Offensiven auswirkt.

Welche internen Alternativen hat PSG?

Denn hochkarätige Optionen sind ja weiterhin vorhanden, wenngleich beim Umbruch im vergangenen Sommer personell ordentlich durchgewirbelt wurde. Dass die Pariser Bradley Barcola in Richtung FC Liverpool ziehen ließen, ist im Nachhinein nun natürlich äußerst unglücklich. Schließlich wäre der französische Nationalspieler jetzt absolut gesetzt, was er sich für einen Verbleib in Paris gewünscht hätte. Da er sich in den absoluten Topspielen aber oft eben hinter Dembele, Doue und Kvaratskhelia anstellen musste, suchte Barcola in Liverpool eine neue Herausforderung.

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Mit Goncalo Ramos (zu Milan), Eigengewächs Ibrahim Mbaye (zu Aston Villa) und Kang-in Lee (zu Atletico Madrid) verließen drei weitere Offensivspieler im vergangenen Sommer die französische Hauptstadt. Insgesamt nahm PSG für die abgewanderten Offensiven fast 290 Millionen Euro ein. Reinvestiert wurden die Einnahmen nur knapp zur Hälfte, das meiste Geld floss dabei in die Nachfolger von Barcola und Co.

Mit Mika Godts (21, für 45 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam verpflichtet) und Maghnes Akliouche (24, für 50 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco verpflichtet) kamen für die Außenbahnen zwei aufstrebende und aufregende junge Spieler mit viel Potenzial. Beide haben schon ihre Spuren hinterlassen, Akliouche zeigte dabei mehr Substanz.

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Dem französischen Nationalspieler fällt die Eingewöhnung im Starensemble von PSG offenbar leichter, er setzte schon das eine oder andere Ausrufezeichen, allen voran in der Champions League. Beispielsweise mit seinem spektakulären Tor beim 4:2-Erfolg bei Manchester City im Oktober oder als er Anfang November beim 6:0 in Villarreal zwei Treffer auflegte.

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Während Akliouche also in Ansätzen schon zeigte, dass er Kvaratskhelia und Doue zumindest hier und da erfolgreich ersetzen könnte, hat der bei Ajax häufig begeisternde Godts den Sprung aus der Eredivisie zur momentan vielleicht besten Mannschaft der Welt noch nicht zufriedenstellend vollzogen. Der belgische Nationalspieler fremdelt noch etwas mit PSG, während auch Weltmeister Ferran Torres, der für 48,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona kam, beim neuen Verein bisher noch nicht konstant überzeugen konnte.

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Einige Perspektivspieler dürfen indes auf erhöhte Einsatzzeit und mehr Bewährungschancen hoffen. Allen voran Senny Mayulu (20), der mit vier Toren und zwei Assists in den letzten fünf Pflichtspielen auf sich aufmerksam machte. Mit Quentin Ndjantou (19) ist ein weiteres Eigengewächs in Lauerstellung, ebenso wie der 18-jährige Dro Fernandez, der Anfang des Jahres von Barca nach Paris gewechselt war.

Hofft PSG auf einen Kvaratskhelia 2.0?

Trotzdem ist es freilich durchaus vorstellbar, dass Enrique sich in dieser Ausnahmesituation mit riesigem Verletzungspech für den Januar einen weiteren offensiven Neuzugang wünscht. Vor knapp zwei Jahren hat PSG mit einem Wintertransfer sehr prominent gute Erfahrungen gemacht, schließlich holten die Franzosen im Januar 2025 Kvaratskhelia für 80 Millionen Euro Ablöse von der SSC Neapel an die Seine. In den Monaten danach avancierte der Georgier dann zu einem der entscheidenden Puzzleteile für den lange ersehnten ersten Champions-League-Triumph der Vereinsgeschichte.

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Auf dem Weg zum angepeilten dritten Henkelpott am Stück kann Kvaratskhelia aller Voraussicht nach nicht mehr mithelfen. Macht das stattdessen nun ein anderer Ausnahmekönner, der mitten in der Saison kommt? Junior Kroupi wäre zumindest wahrscheinlich ähnlich teuer wie Kvaratskhelia.

Der Franzose vom AFC Bournemouth könnte der Name sein, der nach dem Horrormonat von PSG bei den Parisern mit Blick auf mögliche Wintertransfers am heißesten gehandelt wird. Kroupi glänzt mit starkem Dribbling und herausragendem Touch, ist torgefährlich und enorm schnell. Zudem ist er flexibel einsetzbar: Agiert er in Bournemouth zumeist als Mittelstürmer, kann Kroupi auch problemlos über den linken Flügel kommen.

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Das tat er zuletzt auch in der französischen Nationalmannschaft, in der ihn der große Zinedine Zidane Mitte November beim 1:3 in Italien debütieren ließ. Drei Tage später bekam Kroupi beim 2:1 gegen die Türkei als Joker eine knappe halbe Stunde Einsatzzeit auf der linken Seite und nutzte die Chance für sein erstes Länderspiel-Tor.

Muss Marco Rose um Junior Kroupi bangen?

Der 20-Jährige, beim FC Lorient ausgebildet und von dort aus 2025 nach Bournemouth gewechselt, ist heiß begehrt. Einige Schwergewichte aus der Premier League sollen um Kroupi buhlen, ebenso wie eben PSG und der FC Barcelona. Wie kürzlich The Athletic berichtete, würde der frischgebackene Nationalspieler eher zu einem Abschied aus England tendieren, als absolutes Traumziel gilt eigentlich Barca.

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Allerdings ist fraglich, ob die finanziell angeschlagenen Katalanen in der Lage wären, die Ablöse für Kroupi aufzubringen, dessen Vertrag in Bournemouth noch bis 2030 datiert ist. Für PSG wäre die Tür, dazwischenzufunken, also offen. Vor allem bei einem Vorstoß schon jetzt im Winter.

Einem deutschen Erfolgstrainer wäre das allerdings überhaupt nicht recht: Marco Rose, der mit Bournemouth zuletzt neun Pflichtspielsiege am Stück feierte und in der Premier League auf Platz fünf angekommen ist, würde Kroupi nur zu gerne mehr und mehr einbauen. Der hochveranlagte Franzose verpasste die ersten zwei Monate der Saison wegen einer Fußverletzung, wird seit Ende Oktober nach und nach wieder herangeführt.

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Dem momentan ohnehin sehr erfolgreichen Spiel der Rose-Elf könnte Kroupi eine neue Dimension verleihen. Umso ärgerlicher wäre es für die Cherries, sollte PSG nach seinen beiden Star-Ausfällen tatsächlich ernst machen.

Gut für Bournemouth: Natürlich haben die Pariser noch einige weitere namhafte Offensivspieler aus der Transferschublade geholt und blicken offenbar ganz genau in die Bundesliga. Die spanische Zeitung as nennt Antonio Nusa von RB Leipzig als einen der Top-Kandidaten bei PSG, um auf den doppelten Kreuzbandriss-Schock zu reagieren. Zu Kroupi und dem 21-jährigen Norweger gesellen sich auf dem potenziellen Pariser Einkaufszettel wohl zahlreiche weitere Akteure, laut as handelt es sich unter anderem um Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon), Estevao (FC Chelsea), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) und sogar Luis Diaz vom FC Bayern.