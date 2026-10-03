"Ich gebe auf. Offiziell. Jetzt schon. Macht, was ihr wollt", sagte der Bundestrainer während seiner Pressekonferenz vor dem Nations-League-Rückspiel gegen Griechenland am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Thessaloniki. Und er lachte.

Nach dem phasenweise begeisternden 2:0 gegen Serbien am Donnerstag war die Frage aufgekommen, ob der Kapitän Kimmich wohl seinen Stammplatz verlieren könnte. Florian Wirtz, Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic hatten in München vollauf überzeugt.

"Ja, das Mittelfeld war top", sagte Klopp, "aber jetzt stellt euch vor, wir hätten in Deutschland genau drei Mittelfeld-Spieler. Wie kacke wär das denn? Genau drei! Wir brauchen natürlich mehr."

Getty Images

Was hat Jürgen Klopp über Joshua Kimmich gesagt?

Er sei "mit der Situation sehr zufrieden. Das muss ich echt sagen. Keiner, der richtig kicken kann, muss sich Sorgen machen oder irgendetwas", betonte Klopp. Er hoffe, "wir haben eine Auswahl. Das hoffe ich wirklich."

Er brauche "Führungsspieler, laufstarke Spieler, kreative Spieler", man brauche "alles mögliche". Er freue sich "auf die Zukunft mit den Jungs".

Er habe keine Chance, die Frage so zu beantworten, dass keine Geschichte daraus entstehe, sagte der Bundestrainer: "Ich freue mich, dass Joshua Kimmich deutscher Nationalspieler ist - und alle anderen auch."