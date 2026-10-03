Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

"Wie kacke wär das denn?" Bundestrainer Jürgen Klopp mit kuriosen Statements in der Diskussion um Joshua Kimmich

UEFA Nations League A
Griechenland - Deutschland
Griechenland
Deutschland

Jürgen Klopp nahm mehrere Anläufe, die Frage nach der Diskussion über Joshua Kimmich möglichst unverfänglich zu beantworten - dann ließ er es einfach.

"Ich gebe auf. Offiziell. Jetzt schon. Macht, was ihr wollt", sagte der Bundestrainer während seiner Pressekonferenz vor dem Nations-League-Rückspiel gegen Griechenland am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Thessaloniki. Und er lachte.

Nach dem phasenweise begeisternden 2:0 gegen Serbien am Donnerstag war die Frage aufgekommen, ob der Kapitän Kimmich wohl seinen Stammplatz verlieren könnte. Florian Wirtz, Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic hatten in München vollauf überzeugt.

"Ja, das Mittelfeld war top", sagte Klopp, "aber jetzt stellt euch vor, wir hätten in Deutschland genau drei Mittelfeld-Spieler. Wie kacke wär das denn? Genau drei! Wir brauchen natürlich mehr."

KloppGetty Images

Was hat Jürgen Klopp über Joshua Kimmich gesagt?

Er sei "mit der Situation sehr zufrieden. Das muss ich echt sagen. Keiner, der richtig kicken kann, muss sich Sorgen machen oder irgendetwas", betonte Klopp. Er hoffe, "wir haben eine Auswahl. Das hoffe ich wirklich."

Er brauche "Führungsspieler, laufstarke Spieler, kreative Spieler", man brauche "alles mögliche". Er freue sich "auf die Zukunft mit den Jungs".

Er habe keine Chance, die Frage so zu beantworten, dass keine Geschichte daraus entstehe, sagte der Bundestrainer: "Ich freue mich, dass Joshua Kimmich deutscher Nationalspieler ist - und alle anderen auch."

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen