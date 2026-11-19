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Die Schusskraft von Miro Muheim bescherte dem HSV zuletzt so manches Traumtor und so manchen Punkt. Sogar ein Weltmeister ist neidisch.

Weltmeister Christoph Kramer ist absolut begeistert von der Schussstärke von Linksverteidiger Miro Muheim vom Hamburger SV.

"Wie geil muss das sein, wenn du Muheim bist, und egal, wo du hinkommst, alle denken: 'Boah, wenn der jetzt schießt'", sagte Kramer im Podcast Copa TS über den linken Fuß des HSV-Stars, der zuletzt mit drei fulminanten Toren aus der Distanz für Aufsehen sorgte.

Miro Muheim erzielte diese Saison schon drei Traumtore

Mitte Oktober hatte Muheim bei der TSG Hoffenheim in der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer für die Hamburger erzielt, eine Woche später traf er mit einem weiteren wuchtigen Linksschuss zum 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Vor der jüngsten Länderspielpause packte der Schweizer Nationalspieler dann auch beim 3:1 über Borussia Mönchengladbach den linken Hammer aus, mit mehr als 129 km/h drosch er den Ball zur Hamburger Führung in die Maschen.

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Kramer gab indes zu bedenken, dass Muheim künftig seine nun mehr denn je gefürchteten Distanzschüsse optimal für Schussfinten nutzen könne: "Jetzt springen da ja alle vor. Wie gerne wäre ich jetzt Muheim, ey. Das muss so geil sein", so der ehemalige Bundesligaprofi.

Getty Images

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Am Sonntag könnte Muheim seine besondere Fähigkeit in einem speziellen Spiel zeigen, schließlich steht für den HSV das Nordderby beim Erzrivalen Werder Bremen an. Ob der 28-jährige Linksfuß spielen kann, ist allerdings noch offen, zuletzt laborierte Muheim an muskulären Problemen.