Das berichtet die Sport Bild. Demnach will der 40-jährige Stammkeeper dann jedoch zunächst einmal eine Pause einlegen. Eine anschließende Rückkehr in beratender Rolle sei aber gut vorstellbar für ihn. Neuer und Dreesen kennen sich schon seit vielen Jahren, pflegen ein enges Verhältnis und tauschen sich regelmäßig aus.

Neuer verlängerte im Frühling seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr bis 2027 - vermutlich zum letzten Mal. "Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre", sagte er vergangene Woche im Trainingslager am Tegernsee.

In der kommenden Saison soll Neuer noch mehr Spiele an seinen Ersatzmann und designierten Nachfolger Jonas Urbig abgeben. Und zwar nicht nur, wenn Neuer geschont werden muss, sondern auch ganz bewusst in wichtigen Spielen. So soll der 22-Jährige auf den Druck in seiner künftigen Rolle gewöhnt werden.

FC Bayern: Uli Hoeneß schwärmt von Manuel Neuer

Zweifel an Neuers Leistungsfähigkeit bestehen trotz seines fortgeschrittenen Alters beim FC Bayern offenbar nicht im Geringsten. "Manuel ist immer noch einer der Besten. Er ist auf jeden Fall Weltklasse", sagte Klubpatron Uli Hoeneß der Sport Bild. "Er kann dem Team im nächsten Jahr wieder viel geben. Manuel bringt charakterlich alles mit, ist auch für die jungen Spieler ein Vorbild. Er ist ehrgeizig und nach wie vor unheimlich wichtig für die Mannschaft."

Nach seiner enttäuschenden WM-Teilnahme mit dem DFB-Team genoss Neuer zuletzt genau wie die anderen Nationalspieler einen verlängerten Sonderurlaub. Vergangene Woche stieg er ins Training ein, aktuell weilt er mit dem Münchner Tross in Asien. Beim Testspiel gegen den Jeju SK FC stand er jedoch noch nicht im Kader. Womöglich kehrte er am Freitag beim Test gegen Aston Villa (14 Uhr) zumindest zeitweise ins Tor des FC Bayern zurück.