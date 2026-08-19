Wie geht es mit Jamal Musiala jetzt weiter? Neurologin erklärt die spezielle Erkrankung des Bayern-Stars

Dr. Becker arbeitete einst an der neurologischen Klinik am Universitätsklinikum der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität und ist mittlerweile Inhaberin des "Neurozentrums München Schwabing".

Frau Dr. Becker, was war Ihre erste Ferndiagnose, als Sie Aufnahmen von Jamal Musialas Zusammenbruch beim Testspiel gegen RB Leipzig am Samstag gesehen haben?

Dr. Regina Becker: Da es so abrupt passiert ist und er sich danach offensichtlich schnell wieder erholt hat, habe ich als Neurologin sofort an einen epileptischen Anfall gedacht.

Nach dem zweiten Kollaps am Dienstag gegen den 1. FC Heidenheim hat Musiala diese Vermutung bestätigt. In einem öffentlichen Statement führte er "temporär kurz auftretende Absencen, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind", als Grund an. Was passiert da genau?

Dr. Becker: Die Absence-Epilepsie entsteht im sogenannten Thalamus, dem Zwischenhirn, das das Bewusstsein steuert. Wer hier eine Dysfunktion hat, ist manchmal aus heiterem Himmel nicht mehr kontaktfähig. Das Gehirn begibt sich in einen Ausnahmezustand, die Neurone feuert unkontrolliert los und die Kommunikation zwischen dem Thalamus und der sogenannten Großhirnrinde, wo wir Dinge bewusst wahrnehmen, ist unterbrochen. Der Patient nimmt die eigene Umwelt nicht mehr wahr, starrt vor sich hin oder kommt - wie im Falle von Musiala - sogar zu Sturz. Auf Außenstehende wirkt der Patient oft wie eingefroren.

Wie erlebt der Patient selbst einen derartigen Vorfall?

Dr. Becker: Die meisten Patienten ahnen davor nichts. Es überkommt sie plötzlich, sie haben keine Chance zu reagieren. Manchmal merken sie nicht einmal den Anfall selbst. Sie handeln danach einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre.

Wenn das so plötzlich auftritt, könnte es also sein, dass Musiala einen Elfmeter schießen will und während des Anlaufs einfach umkippt?

Dr. Becker: Ja, das ist denkbar.

Bei seinen beiden bisherigen Zusammenbrüchen während Spielen wurde Musiala jeweils sofort ausgewechselt. Ist das aus medizinischer Sicht zwingend nötig?

Dr. Becker: An sich hat der Patient kein Problem mit dem Herz-Kreislaufsystem, die Organe arbeiten normal. Dennoch ist im Profisport aus Haftungs- und Fürsorgegründen ein Weiterspielen nicht möglich. Insbesondere könnten Faktoren wie Hitze und Hyperventilation weitere Anfälle triggern, auch wenn er selbst nach einem Anfall rasch wieder fit ist.

"Es gibt erfolgversprechende Medikamente gegen Absence-Epilepsie"

Musiala ist 23 Jahre alt, bisher waren diese Probleme nicht bekannt. Wo kommen sie plötzlich her?

Dr. Becker: Normalerweise tritt diese Epilepsieform zwischen dem vierten und zehnten Lebensjahr auf. Es gibt jedoch auch Formen, wie die juvenile Absence-Epilepsie, wo die Erkrankung erst später kommt. 23 ist auf jeden Fall spät für eine Diagnose. Wir wissen aber natürlich nicht, ob das bei ihm früher auch schon aufgetreten ist und es sich jetzt nur gehäuft hat und eben erstmals im öffentlichen Raum passiert ist.

Worauf könnte eine plötzliche Häufung zurückzuführen sein?

Dr. Becker: Sofern eine genetische Neigung vorliegt, können Umweltfaktoren wie hohe Temperaturen, Dehydrierung oder Stress dazu beitragen, dass die Anfallshäufigkeit steigt - oder überhaupt der erste Anfall auftritt.

Musiala hatte vor etwa einem Jahr einen Wadenbeinbruch. Kann diese sehr schwere Verletzung an einem ganz anderen Körperteil eine Rolle gespielt haben?

Dr. Becker: Nein, das hat nichts miteinander zu tun.

Er selbst schreibt in seinem Statement, dass seine Erkrankung "gut behandelbar" sei. Stimmt das?

Dr. Becker: Ja, es gibt sehr erfolgversprechende Medikamente gegen Absence-Epilepsie. Die meisten Patienten werden dadurch gänzlich anfallsfrei.

Wie läuft die Behandlung exakt ab?

Dr. Becker: Patienten bekommen sogenannte anfallssupprimierende Medikamente, die das unkontrollierte Feuern der Neurone verhindern und epileptische Anfälle unterdrücken sollen. Die Medikamente werden täglich prophylaktisch eingenommen und bauen innerhalb von zwei bis drei Wochen den nötigen Spiegel im Blut auf. In dieser Zeit führt man regelmäßige Kontrollen durch, um zu sehen, wie sich der Spiegel entwickelt und ob man die Dosis anpassen muss. Sobald der Spiegel erreicht ist, besteht normalerweise ein ausreichender Schutz vor weiteren Anfällen.

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Womit wird Jamal Musiala behandelt? "Mittel der Wahl ist Ethosuximid"

Wie lange müssen die Medikamente eingenommen werden?

Dr. Becker: Auch wenn man durch die Medikamente schon nach kurzer Zeit anfallsfrei ist, werden sie mehrere Monate oder Jahre eingenommen. Bei Kindern, die unter dieser Form der Epilepsie leiden, besteht die Chance, dass sie im Erwachsenenalter auch ohne Medikamente anfallsfrei werden. Tritt die Erkrankung später auf, kann eine lebenslange Therapie notwendig sein. Man kann die Frage somit nicht pauschal beantworten, das ist individuell verschieden.

Haben die Medikamente Nebenwirkungen?

Dr. Becker: Mittel der Wahl ist Ethosuximid. Das ist grundsätzlich ein sehr gut verträgliches Medikament, kann aber zu Kopfschmerzen und Müdigkeit führen. Die ebenfalls sehr wirksame Valproinsäure kann stärkere Nebenwirkungen haben wie eine Gewichtszunahme, Haarausfall oder Schläfrigkeit. Es gilt individuell auszuprobieren, welches Medikament am besten passt. Die meisten Patienten vertragen beide Medikamente gut.

Spricht kurz- oder langfristig irgendwas dagegen, dass Musiala seine Profikarriere fortsetzt?

Dr. Becker: Nein, ich mache mir bei dieser Form der Epilepsie keine Sorgen um seine weitere Karriere. In der nun vermutlich anlaufenden Einstellungsphase der Medikamentation wird er aber ein bisschen zurückfahren müssen, damit der Körper die Chance hat, sich anzupassen.

Musiala hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Neuroathletiktrainings absolvierte und davon öffentlich geschwärmt. Könnte es sein, dass er über seine Probleme Bescheid wusste und damit gegenwirken wollte?

Dr. Becker: Ich kann mir schon vorstellen, dass er die Diagnose schon vor längerer Zeit bekommen und mit Neuroathletiktraining versucht hat, das zu kompensieren. Wenn es zu einer Anfallshäufung kommt, ist das aber keine effektive prophylaktische Maßnahme.