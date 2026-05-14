Wie funktioniert eine Weltmeisterschaft? Regelwerk, Qualifikation, Turnierbaum, Gruppen, K.o.-Runden der WM

Die FIFA-WM ist ein Fußballturnier, das alle vier Jahre stattfindet, um die beste Nationalmannschaft der Welt zu krönen. Argentinien ist nach seinem Sieg über Frankreich im Finale der WM 2022 der amtierende Weltmeister.

Die Teams qualifizieren sich für die Endrunde, indem sie sich in einer dieser sechs Regionen durchsetzen:

AFC (Asien)

CAF (Afrika)

CONCACAF (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik)

CONMEBOL (Südamerika)

OFC (Ozeanien)

UEFA (Europa)

Die nächste Weltmeisterschaft findet 2026 vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Erstmals richten drei Nationen das Turnier aus.

Das ist nicht die einzige große Neuerung, auf die sich die Fans freuen können: Die Organisatoren erweitern das Turnier 2026 auf 48 Mannschaften – 16 mehr als in Katar 2022 –, sodass insgesamt 104 Spiele anstehen.

Wie sieht das Format der Weltmeisterschaft aus?

Die Weltmeisterschaft beginnt mit einer Gruppenphase, an der alle 48 Mannschaften teilnehmen. Die Auslosung für die Gruppenphase fand im Dezember 2025 statt und ergab zwölf Gruppen mit je vier Mannschaften. Alle Teams spielen gegen die anderen drei Nationen ihrer Gruppe.

Insgesamt 32 Mannschaften erreichen die K.o.-Runde, in der das Turnierformat auf K.o.-Spiele umstellt. Dieses Format gilt bis zum Finale, in dem der Sieger des letzten Spiels der Weltmeister ist.

Wie funktioniert die Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft?

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Jede Mannschaft bestreitet in der Gruppenphase drei Spiele und trifft dabei je einmal auf jede andere Mannschaft ihrer Gruppe. Die Spiele dauern 90 Minuten und sind in zwei Halbzeiten zu je 45 Minuten unterteilt.

Ein Sieg bringt drei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt, eine Niederlage null Punkte. Tore zählen: Die Tordifferenz – also erzielte minus kassierte Treffer – kann bei der Endplatzierung entscheidend sein.

Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen direkt die K.o.-Runde. Außerdem qualifizieren sich die besten acht drittplatzierten Teams (nach Punkten und Tordifferenz) für die Runde der letzten 32.

Was passiert, wenn Mannschaften in der Gruppenphase punktgleich sind?

Wenn Teams in der Gruppenphase punktgleich sind, werden in der unten aufgeführten Reihenfolge Entscheidungskriterien herangezogen, um die endgültigen Tabellenplätze zu bestimmen.

die bessere Tordifferenz die Anzahl der erzielten Tore der direkte Vergleich: Punkte, Torverhältnis und erzielte Tore die "Fairplay"-Wertung, also die erhaltenen Gelben und Roten Karten Losentscheid

Was passiert in der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft?

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Nach der Gruppenphase folgt ein K.o.-Wettbewerb mit der Runde der letzten 32, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 startet die K.o.-Runde am 28. Juni, wenn die Teams aus der Gruppenphase in die Runde der letzten 32 Teams einziehen. Von da an spielen sie bis zum Finale ausschließlich K.o.-Spiele.

Die Partien dauern 90 Minuten. Bei einem Unentschieden folgt eine Verlängerung mit zwei Halbzeiten a 15 Minuten. Bleibt es danach weiter remis, entscheidet ein Elfmeterschießen.

Wie gewinnt man ein Elfmeterschießen?

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Beim Elfmeterschießen schießen beide Teams zunächst fünf Elfmeter im Wechsel. Die Mannschaft mit den meisten Toren gewinnt.

Der Sieg einer Mannschaft kann schon feststehen, bevor sie fünfmal geschossen hat: Wenn sie so deutlich führt, dass die andere Mannschaft das nicht mehr aufholen kann.

Verwandeln beide Teams ihre ersten fünf Elfmeter, schießen sie so lange weiter, bis eine Mannschaft verschießt und die andere in derselben Runde trifft. Dies nennt man "Sudden Death".

Vorherige WM-Formate

Die Weltmeisterschaft hat sich seit der ersten Austragung 1930 immer wieder verändert.