"Wie es weitergeht, wird er bald verkünden": Vereinsloser Ex-Bayern-Star vor Unterschrift bei neuem Klub

Wie Alabas Vater George, der gleichzeitig als Berater des ehemaligen Real- und Bayern-Stars fungiert, gegenüber der Kronen Zeitung bestätigte, mangele es seinem Sohn nicht an möglichen neuen Arbeitgebern.

"Es hat zahlreiche Anfragen gegeben. In den USA, in Europa, überall", erklärte Alaba Senior, der die Sorgen einiger Fans um ein vorzeitiges Karriereende vom Tisch wischte: "Es geht weiter, das weiß ich. Er wird das Ganze fortsetzen."

Zuletzt stand Alaba bei Real Madrid unter Vertrag. Aufgrund zahlreicher Verletzungen entschied sich der spanischen Rekordmeister jedoch dazu, die Zusammenarbeit mit dem Verteidiger nicht über den Sommer hinaus fortzusetzen.

Seitdem ist der 34-Jährige vereinslos, wäre für einen interessierten Klub also ablösefrei. Zuletzt hieß es, dass Bundesligist Union Berlin loses Interesse zeige, darüber hinaus wurde der Österreicher auch mit dem mexikanischen Klub Club America sowie mit einer Rückkehr zu seinem Jugendverein Austria Wien in Verbindung gebracht.

Eine Entscheidung wird es in Kürze geben, wie George Alaba verriet: "Wie es weitergeht, wird er bald verkünden. Es geht ihm hervorragend." Über das Interesse der Austria sagte er: "David hat Anrufe bekommen. Sie wollen, er will auch, aber im Moment ist es ein bisschen zu früh für ihn. Er hat noch viel vor, was den Fußball betrifft."

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Welche Titel holte David Alaba in seiner Karriere?

Zwischen 2008 und 2021 stand Alaba, abgesehen von einem einjährigen Leihgeschäft bei der TSG Hoffenheim, beim FC Bayern München unter Vertrag, für den er wettbewerbsübergreifend 431 Pflichtspiele absolvierte (33 Tore, 55 Assists) und unter anderem zweimal die Champions League gewann.

Im Anschluss wechselte er zu den Königlichen nach Madrid, wo er aufgrund langwieriger Verletzungssorgen gegen Ende immer seltener zum Zug kam. Dennoch holte er auch mit den Blancos zweimal den Henkelpott.

Sein letztes Klub-Pflichtspiel absolvierte Alaba im vergangenen Mai beim 4:2-Sieg Reals gegen Atletic Club. Außerdem stand er bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko für Österreich auf dem Platz.