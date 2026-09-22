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Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Christian Guinin

"Wie es weitergeht, wird er bald verkünden": Vereinsloser Ex-Bayern-Star vor Unterschrift bei neuem Klub

Bundesliga
D. Alaba
Transfers
Bayern München
Real Madrid
Union Berlin
Österreich

Findet David Alaba bald einen neuen Verein? Sein Vater lässt durchblicken, dass es zeitnah zu einer Unterschrift kommen könnte.

Wie Alabas Vater George, der gleichzeitig als Berater des ehemaligen Real- und Bayern-Stars fungiert, gegenüber der Kronen Zeitung bestätigte, mangele es seinem Sohn nicht an möglichen neuen Arbeitgebern.

"Es hat zahlreiche Anfragen gegeben. In den USA, in Europa, überall", erklärte Alaba Senior, der die Sorgen einiger Fans um ein vorzeitiges Karriereende vom Tisch wischte: "Es geht weiter, das weiß ich. Er wird das Ganze fortsetzen."

Zuletzt stand Alaba bei Real Madrid unter Vertrag. Aufgrund zahlreicher Verletzungen entschied sich der spanischen Rekordmeister jedoch dazu, die Zusammenarbeit mit dem Verteidiger nicht über den Sommer hinaus fortzusetzen.

Seitdem ist der 34-Jährige vereinslos, wäre für einen interessierten Klub also ablösefrei. Zuletzt hieß es, dass Bundesligist Union Berlin loses Interesse zeige, darüber hinaus wurde der Österreicher auch mit dem mexikanischen Klub Club America sowie mit einer Rückkehr zu seinem Jugendverein Austria Wien in Verbindung gebracht.

Eine Entscheidung wird es in Kürze geben, wie George Alaba verriet: "Wie es weitergeht, wird er bald verkünden. Es geht ihm hervorragend." Über das Interesse der Austria sagte er: "David hat Anrufe bekommen. Sie wollen, er will auch, aber im Moment ist es ein bisschen zu früh für ihn. Er hat noch viel vor, was den Fußball betrifft."

Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

Welche Titel holte David Alaba in seiner Karriere?

Zwischen 2008 und 2021 stand Alaba, abgesehen von einem einjährigen Leihgeschäft bei der TSG Hoffenheim, beim FC Bayern München unter Vertrag, für den er wettbewerbsübergreifend 431 Pflichtspiele absolvierte (33 Tore, 55 Assists) und unter anderem zweimal die Champions League gewann.

Im Anschluss wechselte er zu den Königlichen nach Madrid, wo er aufgrund langwieriger Verletzungssorgen gegen Ende immer seltener zum Zug kam. Dennoch holte er auch mit den Blancos zweimal den Henkelpott.

Sein letztes Klub-Pflichtspiel absolvierte Alaba im vergangenen Mai beim 4:2-Sieg Reals gegen Atletic Club. Außerdem stand er bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko für Österreich auf dem Platz.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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