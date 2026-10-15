Dass ein Spieler aus einer Amateurliga den direkten Sprung in eine Profimannschaft schafft, ist eher die Ausnahme und gehört ohnehin nicht zu den klassischen Karrierewegen im Fußball. Häufig handelt es sich bei den Amateurteams zudem um Reservemannschaften von Erstligisten, wie es in Deutschland bei vielen Vereinen der Fall ist. Und wenn ein solcher steiler Aufstieg gelingt, sind es meist sehr junge Talente unter 20 Jahren, die den Sprung in den Profifußball schaffen.

Im Fall von Mateo Biondic trafen jedoch beide Punkte nicht zu. Sein Wechsel vom Viertligisten Eintracht Trier zum belgischen Topklub Union Saint-Gilloise sorgte im vergangenen Winter auf dem Transfermarkt für eine der größten Überraschungen der jüngeren Vergangenheit. Schließlich handelte es sich nicht um ein 16-, 17- oder 18-jähriges Wunderkind. Der heute 23-Jährige war damals bereits aus dem klassischen Talentalter heraus. Knapp ein Jahr später lässt sich festhalten: Der ungewöhnliche Transfer hat voll eingeschlagen.

Vom Regionalligakicker in die Europa League: Biondics unglaublicher Aufstieg

Nachdem Biondic, der neben der deutschen auch die kroatische Staatsbürgerschaft besitzt, in der Rückrunde bei Saint-Gilloise erwartungsgemäß noch keine große Rolle spielte und zunächst nur hin und wieder Profiluft schnuppern durfte, ist er zu Beginn der Saison 2026/27 umso wichtiger für den belgischen Meister.

"Gerade deshalb war das erste halbe Jahr viel mehr, als ich mir je hätte erträumen können", sagte Biondic in einem Transfermarkt-Interview. "Mit so viel Spielzeit war angesichts meiner Fitness und meines Wechsels aus der Regionalliga nicht zu rechnen. Ich konnte mich von Spiel zu Spiel weiterentwickeln, der Mannschaft zu Erfolgen verhelfen und spüren, was es heißt, auf höchstem Niveau Fußball zu spielen. Allein wegen dieser Erfahrungen war das halbe Jahr herausragend."

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Nach neun Pflichtspielen in der Saison 2026/27 steht der Mittelstürmer bereits bei sieben Scorerpunkten - drei Tore und vier Vorlagen. In der Liga traf er sowohl beim 3:0 gegen den Stadtrivalen RSC Anderlecht als auch beim 2:0 gegen Royal Antwerpen. Auch in der Europa League durfte er bereits jubeln, als er gegen Viktoria Pilsen traf. Biondic ist damit einer der Hauptgründe für den starken Saisonstart von Saint-Gilloise. Wettbewerbsübergreifend ist der belgische Meister noch ungeschlagen, auf Tabellenführer KAA Gent fehlen nur zwei Zähler.

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"Total surreal!" Biondic fassungslos wegen seines Transfers

Es ist eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte, die im Fußball ihresgleichen sucht. Als Biondic 2023 nach Trier wechselte, spielte der Klub sogar noch in der Oberliga. Niemand hätte damals wohl mit einem derart kometenhaften Aufstieg gerechnet - er selbst am wenigsten. "Total surreal! Das Angebot kam in einer Phase, in der ich sportlich niemals damit gerechnet hätte", sagte Biondic über seinen Transfer. "Als die Unterschrift gesetzt war, kam zuerst die Erleichterung - und dann ganz langsam die Erkenntnis, was da eigentlich gerade passiert ist."

Zumal Biondics Fokus zu dieser Zeit nicht einmal ausschließlich dem Fußball galt. Nebenbei trainierte er die U12 von Eintracht Trier und half seinen Eltern in deren Restaurant in seinem Geburtsort Lemgo aus.

Seine erste Saison in Trier war zunächst von Verletzungen geprägt, ehe ihm später der Durchbruch gelang: In 17 Partien erzielte er sieben Tore und bereitete fünf weitere vor. Gute Zahlen, keine Frage. Aber gut genug, um einen Klub vom Kaliber von Saint-Gilloise auf sich aufmerksam zu machen? Eigentlich nicht, könnte man zumindest meinen.

Doch genau das sollte später passieren. Saint-Gilloise trat im Januar 2026 mit einem sechsstelligen Angebot an Trier heran. Der Amateurverein akzeptierte sofort, Biondic avancierte zum teuersten Abgang der Vereinsgeschichte. Von einem Tag auf den anderen war er kein Amateurkicker mehr, sondern Profi - und das bei einem europäischen Topklub.

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Wie einst Deniz Undav: Das Geheimnis hinter Biondics Sprung nach Belgien

Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass ein Klub wie Saint-Gilloise einen damals 22-Jährigen aus der deutschen vierten Liga auf dem Radar hat? Die Antwort liegt in einem besonderen Scouting-Modell - und in Tony Bloom.

Wer die Transferstrategie der Vereine kennt, an denen der Brite beteiligt ist, dürfte eigentlich kaum überrascht sein. Bloom ist Eigentümer bzw. Investor von vier Klubs: Brighton & Hove Albion, Heart of Midlothian, Melbourne Victory und eben Union Saint-Gilloise. Was die vier Vereine darüber hinaus verbindet: die Arbeit mit datenbasiertem Scouting.

Eine zentrale Rolle spielt dabei Jamestown Analytics, ein Ableger von Blooms Datenanalysefirma Starlizard. Mithilfe statistischer Modelle werden Spieler und Trainer identifiziert, die ins jeweilige Anforderungsprofil passen.

Das Konzept hat sich bereits mehrfach ausgezahlt. Brighton stieg in rasantem Tempo von der dritten Liga bis in den Europapokal auf, Union Saint-Gilloise wurde erstmals seit 90 Jahren belgischer Meister. Auch die Hearts verpassten zuletzt nur knapp den ersten schottischen Meistertitel seit 86 Jahren.

Vor allem Brighton gilt inzwischen als Vorreiter des datenbasierten Scoutings. Die Seagulls verpflichteten zahlreiche Spieler vergleichsweise günstig, entwickelten sie weiter und verkauften sie später für enorme Summen.

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Biondics nächster Schritt: Nationalmannschaft?

Zu den prominentesten Beispielen gehört auch Deniz Undav. Auch er schlug einst einen ähnlichen Weg wie nun Biondic ein. 2020 wechselte Undav vom Drittligisten SV Meppen zu Saint-Gilloise. Zwei Jahre später folgte der Wechsel innerhalb des Bloom-Kosmos zu Brighton, ehe er 2024 für rund 27 Millionen Euro zum VfB Stuttgart ging. Dort entwickelte er sich nicht nur zum Torjäger, sondern inzwischen auch zum Kapitän. Auch in der deutschen Nationalmannschaft spielt Undav mittlerweile eine wichtige Rolle. Bei der WM in Nordamerika war er Deutschlands bester Torschütze.

Auch Alexis Mac Allister, heute beim FC Liverpool, Marc Cucurella (Real Madrid) und Moises Caicedo (FC Chelsea) wurden mithilfe von Jamestown Analytics entdeckt und verpflichtet. Die Liste der Erfolgsgeschichten ist also beachtlich - und mit Biondic ist nun ein weiterer Name hinzugekommen. Seine bisherigen Zahlen sprechen jedenfalls eine eindeutige Sprache. Seit seinem Wechsel zu Saint-Gilloise ist Biondics Marktwert auf rund sieben Millionen Euro gestiegen - und damit auf das 70-Fache seines damaligen Werts.

Für Deutschland oder Kroatien lief Biondic bislang noch nicht auf, auch nicht im Nachwuchsbereich. Sollte er seine starken Leistungen jedoch konstant bestätigen, könnte er in dieser Hinsicht womöglich schon bald ein heißer Kandidat werden - und auch in dieser Hinsicht in Undavs Fußstapfen treten.