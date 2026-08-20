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FC Rottach-Egern v FC Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

"Wie ein friendly takeover": Uli Hoeneß kritisiert eine spezielle Bedingung bei DFB-Verpflichtung von Jürgen Klopp

Deutschland
Jürgen Klopp

Uli Hoeneß hat vor zu hohen Erwartungen an den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp gewarnt.

"Ich persönlich halte Jürgen Klopp für einen sehr guten Trainer, wirklich einen sehr guten Trainer. Aber ich bin kein großer Freund der Heldenverehrung. Er kriegt jetzt schon so einen Status, als wenn er über Wasser gehen kann. Er kann auch nicht per Handauflegen alles verändern", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München im Interview mit RTL/Sky.

Klopp werde nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann "vieles anders machen" und es werde "vieles besser werden", sagte Hoeneß. Aber man müsse "ihm Zeit geben und man darf vor allem nicht glauben, dass er der Messias ist".

Der ehemalige Welt- und Europameister übte aber auch Kritik. "Was mir in der Geschichte nicht gefällt, ist, dass sein Berater Marc Kosicke mit eingekauft wurde. Ich weiß nicht genau, was er da machen soll. Der hat eine Spieleragentur und die hat er als Geschäftsführer. Die Anteile auch. Das halte ich für ein Problem. Mir kommt die ganze Geschichte vor wie ein 'friendly takeover'. Klopp und Co. haben den DFB übernommen, und das halte ich für falsch", sagte Hoeneß.

KloppGetty Images

Uli Hoeneß überzeugt von Per Mertesacker

"Ganz neuen Wind" verspricht sich der 74-Jährige von Per Mertesacker, der ab Januar Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ersetzen wird.

"Wenn er es nicht kann, wer sonst?", so Hoeneß, der zudem einen neuen Weg vorschlägt: "Ich bin sowieso der Meinung, dass der DFB die Nationalmannschaften, die Frauen, die Männer, die U23 und die U19 ausgliedern müsste. In eine GmbH, die eine eigene Geschäftsführung hat mit einem Gewinnabführungsvertrag für den DFB. Es kann doch nicht sein, dass Landesfürsten darüber entscheiden sollen, wer Bundestrainer wird. Die haben ja keine Ahnung davon."

Die WM in den USA, Mexiko und Kanada mit dem Sechzehntelfinal-Aus bezeichnete Hoeneß als "eine Blamage für unser Land". Julian Nagelsmann sei "nicht alleine schuld".

Man habe zwar keine super Qualität gehabt, "aber man kann trotzdem eine gute WM spielen. Die Argentinier haben es bewiesen. Sie haben keine gute Mannschaft, aber sie haben reingehauen wie verrückt. Das habe ich bei unserer Mannschaft vermisst".

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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