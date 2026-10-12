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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

"Wie ein Fremdkörper!" - Nick Woltemade trotz guten Impacts bei Juventus im Fokus der Kritik

Italien Serie A
Cagliari - Juventus FC
Juventus FC
N. Woltemade

Der ehemalige Stuttgarter kommt in Turin nicht so richtig in die Gänge. Italiens Presse verliert die Geduld.

Nick Woltemade weht in Italien nach dem 1:1 von Rekordmeister Juventus Turin gegen Cagliari Calcio ein steifer Gegenwind entgegen.

Mehrere Medien kritisieren den deutschen Nationalspieler für dessen bisherige Auftritte im Dress der Bianconeri. Auslöser war sein unglücklicher Auftritt als Joker gegen die Sarden. Zwar verzeichnete der Angreifer einige gute Aktionen, vergab aber auch in der Schlussphase per Kopf nach einem Abpraller eine ordentliche Chance auf den Siegtreffer.

So ist Woltemade seit seinem Wechsel von Newcastle United nach Turin Ende der vergangenen Transferperiode noch ohne Torerfolg in der Serie A – wo er allerdings von Cheftrainer Luciano Spalletti nur äußert dosiert eingesetzt wird. Seinen einzigen Treffer für Juve markierte Woltemade in der Europa League beim Schützenfest gegen NEC Nijmegen (5:0) mit einem verwandelten Strafstoß.

Die Turiner Tuttosport schrieb nach dem Cagliari-Remis wenig zimperlich: "Viel Glück, Mister Spalletti, für diesen Spieler eine Logik zu finden, der gegenwärtig wie ein Fremdkörper wirkt." In den Chor stimmte der Corriere dello Sport ein. Das Urteil dort: "Vor dem Tor ist Woltemade nichts Besonderes." Und die Gazzetta dello Sport meinte, "vielleicht" bleibe dem DFB-Kicker noch Zeit, einen Platz in der Juve-Elf zu finden.

Immerhin, ein Lob gab es für Woltemade am Sonntagabend von Juves Torschütze Randal Kolo Muani. Der Franzose, einst in Diensten von Eintracht Frankfurt sagte über seinen Sturmkameraden: "Als Woltemade reinkam, ergaben sich mehr Chancen und es lief deutlich besser als in der ersten Hälfte - auch wenn wir uns noch steigern können." Er führte aus: "Wenn Nick ins Zentrum rückt - er ist groß gewachsen -, kann er den Ball behaupten und die Abwehrspieler beschäftigen. Das verschafft mir mehr Freiheit, mich zu bewegen und an den Ball zu kommen. Für mich ist das viel besser."

US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Bislang aber bietet Spalletti die beiden ehemaligen Bundesligastürmer kaum gemeinsam auf. Angesichts mangelnder Eigenwerbung gilt es aktuell als unwahrscheinlich, dass Juve sich bemüht, Woltemade nach Ablauf von dessen Leihe nach dieser Spielzeit zu halten. Im Gegenteil, angeblich sehen sich die Verantwortlichen der Alten Dame schon nach einem möglichen Nachfolger um. Als heißer Kandidat gilt dafür der niederländische Nationalspieler Brian Brobbey vom AFC Sunderland.

Woltemade kehrt also Stand jetzt im nächsten Sommer zu Newcastle United zurück. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2031. Trainer Matthias Jaissle bekräftigte im kicker, dass der 1,98 Meter große Ex-Stuttgarter noch eine Perspektive bei den Magpies hat: "Ich schätze ihn sehr - und er bleibt natürlich ein Spieler von uns, weil er ja nur ausgeliehen ist."

Er halte Woltemade "für einen klasse Fußballer".


Häufig gestellte Fragen

Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren. 

Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.

Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.

Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.

Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm. 

Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen. 

Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.

Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.

In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.

Nick Woltemade fährt in England eine Mercedes V-Klasse.

Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.

Er hat keine Kinder.

Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.

Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr. 

Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.

Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.

Ebenfalls kein einziges Mal. 

"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi". 

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