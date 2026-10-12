Nick Woltemade weht in Italien nach dem 1:1 von Rekordmeister Juventus Turin gegen Cagliari Calcio ein steifer Gegenwind entgegen.

Mehrere Medien kritisieren den deutschen Nationalspieler für dessen bisherige Auftritte im Dress der Bianconeri. Auslöser war sein unglücklicher Auftritt als Joker gegen die Sarden. Zwar verzeichnete der Angreifer einige gute Aktionen, vergab aber auch in der Schlussphase per Kopf nach einem Abpraller eine ordentliche Chance auf den Siegtreffer.

So ist Woltemade seit seinem Wechsel von Newcastle United nach Turin Ende der vergangenen Transferperiode noch ohne Torerfolg in der Serie A – wo er allerdings von Cheftrainer Luciano Spalletti nur äußert dosiert eingesetzt wird. Seinen einzigen Treffer für Juve markierte Woltemade in der Europa League beim Schützenfest gegen NEC Nijmegen (5:0) mit einem verwandelten Strafstoß.

Die Turiner Tuttosport schrieb nach dem Cagliari-Remis wenig zimperlich: "Viel Glück, Mister Spalletti, für diesen Spieler eine Logik zu finden, der gegenwärtig wie ein Fremdkörper wirkt." In den Chor stimmte der Corriere dello Sport ein. Das Urteil dort: "Vor dem Tor ist Woltemade nichts Besonderes." Und die Gazzetta dello Sport meinte, "vielleicht" bleibe dem DFB-Kicker noch Zeit, einen Platz in der Juve-Elf zu finden.

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Immerhin, ein Lob gab es für Woltemade am Sonntagabend von Juves Torschütze Randal Kolo Muani. Der Franzose, einst in Diensten von Eintracht Frankfurt sagte über seinen Sturmkameraden: "Als Woltemade reinkam, ergaben sich mehr Chancen und es lief deutlich besser als in der ersten Hälfte - auch wenn wir uns noch steigern können." Er führte aus: "Wenn Nick ins Zentrum rückt - er ist groß gewachsen -, kann er den Ball behaupten und die Abwehrspieler beschäftigen. Das verschafft mir mehr Freiheit, mich zu bewegen und an den Ball zu kommen. Für mich ist das viel besser."

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Bislang aber bietet Spalletti die beiden ehemaligen Bundesligastürmer kaum gemeinsam auf. Angesichts mangelnder Eigenwerbung gilt es aktuell als unwahrscheinlich, dass Juve sich bemüht, Woltemade nach Ablauf von dessen Leihe nach dieser Spielzeit zu halten. Im Gegenteil, angeblich sehen sich die Verantwortlichen der Alten Dame schon nach einem möglichen Nachfolger um. Als heißer Kandidat gilt dafür der niederländische Nationalspieler Brian Brobbey vom AFC Sunderland.

Woltemade kehrt also Stand jetzt im nächsten Sommer zu Newcastle United zurück. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2031. Trainer Matthias Jaissle bekräftigte im kicker, dass der 1,98 Meter große Ex-Stuttgarter noch eine Perspektive bei den Magpies hat: "Ich schätze ihn sehr - und er bleibt natürlich ein Spieler von uns, weil er ja nur ausgeliehen ist."

Er halte Woltemade "für einen klasse Fußballer".



