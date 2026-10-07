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HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Wichtige Unterschrift für den BVB? Topstar sendet Borussia Dortmund sehr positive Signale

Bundesliga
G. Kobel
Borussia Dortmund

Auf einen absoluten Leistungsträger würde der BVB gerne noch lange zählen. Die Signale sind jedenfalls äußerst positiv.

Torhüter Gregor Kobel zeigt sich äußerst offen, auch über sein Vertragsende 2028 hinaus langfristig bei Borussia Dortmund zu bleiben.

"Ich bin superhappy beim BVB, es macht mir großen Spaß, für diesen Klub und vor diesen Fans zu spielen. Natürlich kann ich mir sehr gut vorstellen, noch lange hier zu spielen", betonte Kobel mit Blick auf eine mögliche Verlängerung gegenüber Sport Bild.

Dem Blatt zufolge wollen Dortmunds Verantwortliche noch vor Weihnachten Verhandlungen mit Kobel sowie den Abwehrspielern Julian Ryerson und Waldemar Anton, deren Verträge ebenfalls 2028 auslaufen, über neue Arbeitspapiere mindestens beginnen. Im Optimalfall könnte sogar noch im Laufe des Herbstes Vollzug gemeldet werden.

Was sagt BVB-Keeper Gregor Kobel zum angeblichen Interesse von Newcastle United?

Kobel, 2021 für 15 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart verpflichtet, hatte seinen aktuellen BVB-Vertrag im Oktober 2023 unterschrieben. Der 28-Jährige zählt zu den absoluten Stützen beim Vizemeister, wurde im Lauf der vergangenen Saison aber hartnäckig mit einem Wechsel zu Newcastle United in Verbindung gebracht. "Ganz ehrlich: Mit Gerüchten beschäftige ich mich überhaupt nicht", sagte Kobel dazu nun. Ein Abschied aus Dortmund sei für ihn "null Komma null ein Thema" gewesen, betonte er.

Dass sich der Schweizer bei der Borussia so wohl fühlt, liegt unter anderem an seinem guten Verhältnis zu Trainer Niko Kovac. "Er hat hier eine klare Struktur und Kultur hereingebracht, die unsere Grundlage für Erfolg ist", lobte Kobel die Arbeit Kovacs, der im Februar 2025 vom kurz zuvor entlassenen Nuri Sahin übernommen hatte. "In einer Mannschaft gibt es viele Kulturen, unterschiedliche Sprachen. Man muss eine Basis finden, einen gemeinsamen Weg. Und dafür hat Niko ganz klar gesorgt."

KobelGetty Images

Der Keeper ist längst eine Führungsfigur beim BVB, dazu wichtiger Ansprechpartner für die vielen jungen Spieler. Mit Neuzugang Konstantinos Karetsas etwa habe er "viel gesprochen, zum Beispiel wie hart eine ganze Saison in mehreren Wettbewerben und Nationalmannschaft ist. Was es bedeutet, alle drei Tage zu spielen. Dass Körper und Kopf fit bleiben müssen und dass man sein Ziel nicht aus den Augen verlieren darf", so Kobel, der aus Erfahrung genau weiß: "Über uns BVB-Spieler wird viel geschrieben, zuletzt ja zum Glück sehr positiv. Aber auch positive Schlagzeilen dürfen einen nicht ablenken, man muss demütig bleiben, denn die Schlagzeilen können morgen schon wieder ganz anders sein."

In den bisher gut fünf Jahren in Schwarz-Gelb hat Kobel insgesamt 222 Pflichtspiele für Dortmund absolviert. Der gebürtige Züricher ist auch in der Nationalmannschaft die Nummer eins, kam in drei der vier jüngsten Nations-League-Spiele der Schweiz zum Einsatz. Mit dem BVB geht es für Kobel nach der XXL-Länderspielpause nun am Freitag in der Bundesliga weiter, wenn Werder Bremen im Signal-Iduna-Park zu Gast ist. Aus den ersten vier Spielen der neuen Bundesliga-Saison hatten die Dortmunder die Maximalausbeute von zwölf Punkten geholt, führen die Tabelle derzeit an.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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