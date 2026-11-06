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Westerlo gegen Sporting Charleroi heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

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Alles Wissenswerte dazu, wie Sie Westerlo gegen Sporting Charleroi heute live in der First Division A verfolgen können.

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Spielvorschau

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Belgien Jupiler League - Spielwoche 11
Het Kuipje

Westerlo empfängt Sporting Charleroi im Het Kuipje in Westerlo. In dieser Partie der First Division A steht für beide Klubs zu diesem Zeitpunkt der Saison in Belgiens höchster Spielklasse einiges auf dem Spiel.

Die Mannschaft von Issame Charai geht mit einer deutlichen 1:4-Niederlage gegen Anderlecht in die Partie. Das Ergebnis dürfte besonders geschmerzt haben, nachdem Westerlo mit zwei Siegen in Folge gegen Royal Antwerp und St. Truiden Schwung aufgenommen hatte. Westerlo steht auf Tabellenplatz acht und muss zu Hause eine Reaktion zeigen.

Charleroi reist in deutlich besserer Verfassung an. Das Team von Mario Kohnen gewann am vergangenen Wochenende mit 5:2 gegen RAAL La Louviere und hat wettbewerbsübergreifend nur eines seiner letzten fünf Spiele verloren. Diese 0:3-Niederlage bei Royal Antwerp wirkt angesichts der Ergebnisse davor und danach wie ein Ausreißer.

Als Tabellenvierter macht Charleroi den Eindruck einer Mannschaft mit ernsthaften Ambitionen in dieser Saison. Dass das Team auswärts gewinnen kann, hat es bewiesen und in den vergangenen Wochen bei Standard Lüttich und Cercle Brügge gepunktet.

Westerlos Heimbilanz und Charlerois aktuelle Form versprechen einen umkämpften Nachmittag. Die bisherigen Duelle der beiden Mannschaften waren eng, und es gibt wenig Grund, diesmal etwas anderes zu erwarten.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um diese Partie der First Division A live zu sehen.

Teamnews und Kader

KVC Westerlo vs RSC Charleroi Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • I. Charai

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