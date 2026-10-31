So sehen Sie West Ham United Women gegen Liverpool FC Women mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Einen zuverlässigen VPN-Dienst wählen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter (z. B. ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen . Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht zur internationalen Übertragung oben).

. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht zur internationalen Übertragung oben). Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Sender oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 8 1. Nov. 2026 - 09:00 The Chigwell Construction Stadium

West Ham United Women empfängt Liverpool FC Women im The Chigwell Construction Stadium in Dagenham zu einem Spiel der Women's Super League, das für beide Teams von großer Bedeutung ist.

Rita Guarinos Team geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie. Es steht am Tabellenende der WSL und braucht Punkte, um den wachsenden Druck zu verringern.

West Hams letztes Ligaspiel endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion. Nur wenige Tage später zeigte das Team jedoch Widerstandskraft und feierte einen Sieg im WSL Cup gegen Charlton Athletic.

Gareth Taylors Liverpool reist nach Ostlondon, nachdem das jüngste WSL-Spiel gegen London City Lionesses 2:2 endete. Das Ergebnis setzte eine schwierige Phase über alle Wettbewerbe hinweg fort.

Die Gäste stehen in der Tabelle zwei Plätze vor West Ham. Ihre jüngsten Ergebnisse geben allerdings wenig Anlass zur Zuversicht: In den Wochen zuvor gab es Niederlagen gegen Aston Villa und Manchester United.

Beide Teams wollen konstanter werden. Diese Partie bietet beiden Seiten die Chance auf einen Schritt in die richtige Richtung.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel zu verfolgen.

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