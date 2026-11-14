So seht Ihr West Ham United Women gegen Charlton Athletic mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 10 15. Nov. 2026 - 09:00 The Chigwell Construction Stadium

West Ham United Women empfängt Charlton Athletic im Chigwell Construction Stadium in Dagenham. In dieser WSL-Partie treffen zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander.

West Ham von Rita Guarino geht nach einer deutlichen Niederlage in dieses Spiel. Das 0:5 gegen Manchester City Women im jüngsten WSL-Spiel war ernüchternd. Doch nur wenige Wochen zuvor hatte West Ham beim 4:1 gegen Liverpool FC Women gezeigt, wozu das Team fähig ist.

West Ham steht auf Platz elf der WSL-Tabelle und will die Niederlage gegen City vor heimischem Publikum hinter sich lassen. Nach drei Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen muss Guarinos Team eine Reaktion zeigen.

Charlton reist in schwacher Form an. Das Team von Karen Hills belegt Platz 14 der WSL und hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Der 1:0-Erfolg gegen Ipswich Town WFC im WSL Cup war das einzige positive Ergebnis in diesem Zeitraum.

Die Gäste verloren am 8. November in der WSL mit 2:3 gegen Crystal Palace FC Women. In der Woche davor unterlagen sie Chelsea FC Women mit 0:6. Diese Serie wirft ernste Fragen hinsichtlich ihrer defensiven Stabilität auf.

West Ham hat im direkten Vergleich mit Charlton eine klar bessere Bilanz und darf sich gute Chancen ausrechnen, wieder einen Sieg einzufahren. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um diese WSL-Partie live zu sehen.

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