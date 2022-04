West Ham United vs. Eintracht Frankfurt live: Die Europa League heute im LIVE-TICKER

In der Europa League stehen die Halbfinals auf dem Programm. Das Hinspiel zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt gibt es hier im LIVE-TICKER.

Los geht es heute am Donnerstag (28. April) um 21 Uhr. Legt die Eintracht den Grundstein für den Einzug ins Finale von Sevilla am 18. Mai?

Ihr wollt wissen, wo das Spiel live im TV oder via LIVE-STREAM zu sehen ist? Alle Infos dazu gibt es hier zusammengefasst.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung West Ham - Aufstellung Frankfurt - Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Halbfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von West Ham:

Frankfurt setzt auf folgende Aufstellung:

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

West Ham United und Eintracht Frankfurt treffen zum zweiten Mal im Europapokal aufeinander. Im ersten Duell schaltete West Ham in der Saison 1975/76 die SGE im Halbfinale des Pokals-der-Pokalsieger-Bewerbs aus (3-1 H, 1-2 A).

Das einzige Heimspiel von West Ham gegen Eintracht Frankfurt wurde im Upton Park mit 3-1 gewonnen, wobei Trevor Brooking einen Doppelpack erzielte. Dieses Spiel war das letzte Mal, dass West Ham in Europa gegen ein deutsches Team spielte.

Eintracht Frankfurt ist die vierte Mannschaft, die ungeschlagen das Halbfinale der Europa League erreicht hat – zwei der drei vorherigen Mannschaften gewannen die Trophäe (Villarreal in der Saison 2020/21 und der FC Chelsea in der Saison 2018/19), nur der FC Liverpool in der Saison 2015/16 konnte den Wettbewerb nicht gewinnen (1-3-Finalniederlage gegen den FC Sevilla).

West Ham hat zum ersten Mal seit 2013/14 wieder das Halbfinale eines großen Wettbewerbs erreicht, als man im englischen Ligapokal mit 0-9 gegen Manchester City verlor. David Moyes' letztes Halbfinale war das andere Ligapokal-Halbfinale dieser Saison, als er mit Manchester United gegen den FC Sunderland ausschied.

Eintracht Frankfurt hat in den letzten 18 Europa-League-Spielen nur ein einziges Mal eine weiße Weste behalten und in den letzten acht Spielen in Folge jeweils mindestens ein Gegentor kassiert. Obwohl sie in acht Spielen in Folge nie ohne Gegentor geblieben sind, blieben sie in diesen Spielen ungeschlagen – sie sind das erste Team in der Geschichte der Europa League, das trotz Gegentreffer in acht oder mehr Spielen in Folge ungeschlagen geblieben ist.

David Moyes ist der erste schottische Trainer, der das Halbfinale des UEFA-Cups/Europa League seit 2007/08 erreicht hat, als Walter Smith die Rangers bis ins Finale führte.

Daichi Kamada hat in 20 Europapokal-Einsätzen für Eintracht Frankfurt 10 Tore erzielt. Nur Bernd Hölzenbein (18), Tony Yeboah (12) und Bernd Nickel (12) haben im Europapokal (eklusive Qualifikationsspiele) mehr Tore für die SGE erzielt. Kamada hat in 10 Europa-League-Spielen genauso viele Auswärtstore erzielt wie in 45 Auswärtsspielen in der deutschen Bundesliga (4).

West Ham United hat in dieser Saison die meisten Tore nach Flanken (fünf) und die meisten Kopfballtore (fünf) aller Mannschaften in der Europa League erzielt. Zwei dieser Tore wurden von Aaron Cresswell aus ruhenden Bällen vorbereitet – so viele wie sonst nur Rangers-Außenverteidiger James Tavernier.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der Europa League wird heute das Halbfinal-Hinspiel ausgetragen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt heute live im TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Eintracht Frankfurt geht angriffslustig in das Auswärtsspiel der Europa League beim englischen Traditionsklub West Ham United. "Wir wollen diese Herausforderungen haben. Es wird ein schweres Spiel, es wird unsere bestmögliche Leistung brauchen. Wir werden schon in London voll auf Sieg spielen", kündigte Trainer Oliver Glasner vor dem Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) an.

Für ihn selbst sei es "das größte Spiel meiner Karriere", sagte der Coach weiter: "Aber ich hoffe, dass es danach noch ein größeres Spiel geben wird." Fehlen werden der Eintracht im Olympiastadion die gesperrten Evan Ndicka und Kristijan Jakic, dafür dürfte Djibril Sow nach seiner Knieverletzung sein Startelfcomeback feiern.

"Man hat Tage vor dem Spiel dieses Kribbeln und diese Anspannung. Wir wissen alle, dass wir eine ganz große Chance haben, etwas Unglaubliches zu erreichen", sagte Sow. Doch dafür werde es gar eine "noch bessere Leistung" als beim 3:2 im Viertelfinal-Rückspiel beim FC Barcelona brauchen, ergänzte Glasner: "West Ham ist völlig verdient unter den letzten Vier. Das wird ein richtig heißes Duell."

Die Hammers seien seinem eigenen Team in der Spielweise "sehr ähnlich", führte der 47-Jährige aus: "Sie agieren sehr kompakt, physisch sehr präsent, schnelles Spiel in die Spitze, und sind eine der gefährlichsten Mannschaften bei Standardsituationen." Die Eintracht gehe deshalb "mit Selbstvertrauen, aber großem Respekt" in die Halbfinalpartien.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Das Europa-League-Duell heute im Überblick