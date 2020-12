Selecao mit 18, CL-Sieger mit 19, Mou-Liebling: Die verhinderte Weltkarriere von Carlos Alberto

Werder machte Carlos Alberto einst zum teuersten Einkauf der Klubgeschichte. Doch für den Brasilianer wurde die Zeit in Deutschland zum Alptraum.

Carlos Alberto schien die Fußball-Welt offenzustehen. Bereits mit 18 Jahren hatte der Brasilianer für die prestigeträchtige Selecao debütiert, als 19-Jähriger hatte er 2004 mit dem unter Trainer Jose Mourinho die gewonnen.

Die besten Voraussetzungen also für eine große Karriere. Nach dem Erfolg in der Königsklasse hatte Alberto zahlreiche potenzielle Abnehmer auf den Plan gerufen, wechseln sollte er im Winter 2005 jedoch zurück in die Heimat, zu Corinthians, das satte zehn Millionen Euro für den Mittelfeldmann auf den Tisch legten.

macht Carlos Alberto zum teuersten Neuzugang

Es blieb bei einem einigermaßen kurzen Intermezzo beim Klub aus Sao Paulo. Zu groß war das Potenzial des damaligen Youngsters, zu sehr lockten schließlich doch wieder die europäischen Top-Ligen. Werder Bremen, damals regelmäßiger Gast in der Champions-League, schnappte sich den umworbenen Alberto, machte ihn mit einer Ablösesumme von 7,8 Millionen Euro gar zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte.

Die Erwartungen waren groß, niemand konnte zu jenem Zeitpunkt damit rechnen, dass Alberto schon bald als einer der größten -Transferflops deklariert werden würde.

Bild: imago images / Fishing 4

Alberto hatte in immer wieder mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen, machte zudem mit Disziplinlosigkeiten von sich reden. Mit Teamkollege Boubacar Sanogo lieferte er sich eine handfeste Trainingsprügelei, Vorwürfe der Steuerhinterziehung machten die Runde, auch Alkoholexzesse soll es gegeben haben.

Die traurige Bilanz nach Carlos' erstem halben Jahr an der Weser: Fünf Pflichtspieleinsätze ohne Scorerpunkt. "Er hat nichts ausgelassen", sagte SVW-Boss Klaus Allofs, als der Edeltechniker schon im Januar 2008 sich gen aufmachte, um auf Leihbasis beim FC Sao Paulo zu kicken.

Carlos Albertos Flucht aus Bremen

Der Abgang aus Bremen erfolgte fluchtartig, über 130 Kilo Übergewicht soll die Gepäckwaage am Flughafen angezeigt haben. Alberto beglich die fällige Gebühr mit der Kreditkarte.

Bild: Getty Images

Allerdings blieben die Früchte aus, die man sich von Albertos Engagement in gewohnterer Umgebung erhoffte. Vielmehr folgten weitere Leihen in Brasilien, erst 2010 durften die Bremer das einstige Wunderkind, das zum Sorgenkind verkam, von der Angestelltenliste streichen. Vasco da Gama sicherte sich Albertos Dienste ablösefrei.

Jose Mourinho: Carlos hätte weder in Bremen, noch in Sao Paulo unterschreiben dürfen"

Bereits im Sommer 2008, als Albertos Karriere besorgniserregende Züge annahm, blickte sein Förderer Mourinho wehmütig auf die jüngste Entscheidungen des Hochbegabten zurück. "Carlos hätte weder in Bremen, noch in Sao Paulo unterschreiben dürfen. Sondern bei einem großen europäischen Verein", wetterte The Special One.

Der portugiesische Erfolgstrainer ergänzte: "Es tut weh, einen Spieler mit so viel Talent wie ihn zu sehen, der in so einer Situation steckt. Normalerweise müsste er nicht da sein, wo er zurzeit ist. Ich hoffe, er wird wieder der Alte."

Er wurde nicht wieder der Alte. Stattdessen beendete Alberto, den Ivan Klasnic einmal als "besten Fußballer, mit dem ich je zusammengespielt habe", adelte, seine Laufbahn mit 34 Jahren. "Ich habe in meiner Karriere mehr richtig gemacht als falsch", sagte er bei seinem Abschied von der aktiven Bühne. Immerhin scheint er mit sich im Reinen zu sein.