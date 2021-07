Werder Bremen vs. Zenit St. Petersburg - TV, LIVE-STREAM und Aufstellung rund um das Testspiel

Manche Nationen sind noch bei der EM, manche Vereine müssen dafür schon wieder ins Traingslager. Goal erklärt, wie Werder - Zenit übertragen wird.

Testspiel im Zillertal: Zweitligist SV Werder Bremen trifft am heutigen Mittwoch auf Zenit Sankt Petersburg. Anpfiff in Österreich ist heute um 18.00 Uhr.

Für die Werderaner ist es schon das vierte Testspiel: Nach den Duellen gegen den Oberligisten Lohne und den Regionalligisten Oldenburg gab es am Sonntag, ebenfalls im Trainingslager, eine Partie gegen die bulgarische Spitzenmannschaft ZSKA Sofia.

Die Rahmenbedingungen heute unterscheiden sich leicht von einem gewöhnlichen Fußballspiel. Eigentlich wollte Werder-Trainer Markus Anfang zwei Mal 60 Minuten spielen lassen, um mehr Einsatzzeit für seine Spieler zu haben. Daraus wird aber nichts, das Spiel wird in einen 60-Minuten-Teil und einen 30-minütigen Teil aufgeteilt.

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga ist bei Werder Bremen neues Feuer entfacht - das wollen die Grün-Weißen heute unter Beweis stellen. Goal erklärt, wie die Begegnung im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Werder Bremen vs. Zenit Sankt Petersburg: So findet das Testspiel heute statt

Begegnung: SV Werder Bremen vs. Zenit Sankt Petersburg

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Ort: Parkstadion, Zillertal, Österreich

Ablauf: Einmal 60 Minuten, einmal 30 Minuten

Werder Bremen - Zenit St. Petersburg heute live im TV? Die Übertragung des Testspiels

Die EM ist zwar noch in vollem Gange, das zweite Halbfinale steht heute Abend an - doch im Vereinsfußball geht es ebenfalls munter weiter. Gerade die Mannschaften der zweiten Bundesliga sind wieder im Einsatz, die Saison beginnt bereits am 23. Juli, also in nur zwei Wochen.

Darum wird nun auch die Intensität in Testspielen und die Qualität der Gegner erhöht - mit Zenit spielt Werder Bremen gegen einen Gegner, der sich in der vergangenen Saison noch in der Champions League befand und die russische Meisterschaft gewinnen konnte.

SV Werder Bremen gegen Zenit St. Petersburg: Das Testspiel im TV

Es ist also alles angerichtet für ein Testspiel auf hohem Niveau - es werden also viele Anhänger:innen beider Mannschaften das Spiel verfolgen wollen. Aber kann man die Begegnung ohne Weiteres im TV sehen?

Schlechte Nachrichten: Nein, das ist nicht der Fall. Kein Fernsehsender überträgt heute das Spiel zwischen Werder Bremen und Zenit Sankt Petersburg LIVE.

Zenit - Werder Bremen LIVE: Die Übertragung des Testspiels

Der Grund dafür ist ziemlich einleuchtend: Es gibt so viele Testspiele in der Saisonvorbereitung, dass es sich für die TV-Sender nicht lohnt, jedes einzelne zu übertragen. Außerdem ist aktuell ja EM - bis auf die Werderfans würde das Testspiel in Deutschland also relativ wenige Fußballzuschauer:innen interessieren.

Das alles heißt aber nicht, dass die Begegnung heute überhaupt nicht zu sehen ist. Es gibt nämlich zwei Alternativen, und eine davon hat sogar die Buchstaben "TV" im Namen!

Alle Werder-Inhalte bei WerderTV - so seht ihr das Zenit-Spiel im LIVE-STREAM

Es handelt sich dabei um "WerderTV". Das ist die Abteilung von Werder, welche für Videos, Übertragungen und weiteren Content zuständig ist - also alles, was ein/e echte/r Werder-Anhänger:in sehen möchte.

WerderTV ist nicht kostenlos, ihr müsst euch ein Abonnement gegen Geld holen - hier gibt es aber mehrere Angebote. So könnt ihr WerderTV mit dem Sky Supersport Ticket kombinieren und so Geld sparen, oder ihr seid Mitglied und spart knapp zwei Euro pro Monat - alle Informationen dazu gibt es hier.

Werder Bremen vs. Zenit St. Petersburg heute kostenlos und LIVE sehen - so geht's!

Wir haben einen Blick auf WerderTV geworfen - allerdings solltet ihr den Artikel aufmerksam bis zum Ende lesen. Es gibt nämlich auch eine kostenlose Möglichkeit, das Spiel heute LIVE zu verfolgen.

Der YouTube-Kanal von Werder Bremen, auf dem für gewöhnlich Spieler in unterhaltsamen Formaten präsentiert werden, zeigt die Begegnung heute LIVE und kostenlos!

LIVE und kostenlos auf YouTube: Werder Bremen vs. Zenit St. Petersburg im LIVE-STREAM

Das Ganze läuft also auch via WerderTV, allerdings stellen diese die Übertragung im Netz kostenlos zur Verfügung! Für YouTube benötigt ihr noch nicht einmal ein kostenloses Konto, sondern könnte ohne Weiteres den LIVE-STREAM aufrufen.

Zwar kommt die Begegnung nicht im Fernsehen, sondern nur im Internet - trotzdem habt ihr eine große Auswahl an Methoden und Geräten, um die Begegnung zwischen dem SV Werder Bremen und Zenit Sankt Petersburg zu verfolgen.

Handy, Tablet, Fernseher: So verfolgt ihr Werder Bremen - Zenit heute LIVE

Ganz klassisch sind natürlich Handy und Tablet, wo ihr die kostenlose App benötigt, um YouTube zu benutzen - diese ist aber in den meisten Fällen bereits vorinstalliert. Auch im Browser ist das Verfolgen des Testspiels kein Problem - einfach youtube.com/user/werderbremen aufrufen und auf den LIVE-STREAM klicken.

Allerdings gibt es auch weitere Möglichkeiten, die vielleicht nicht jeder Fan auf dem Schirm hat. An Spielekonsolen und Smart-TVs lässt sich YouTube ebenfalls problemlos bedienen - ihr könnt also Werder - Zenit auch auf großen Bildschirmen verfolgen.

Testspiel zwischen Werder und Zenit: Das sind die wichtigen Links

Werder Bremen - Zenit St. Petersburg: Die LIVE-Übertragung des Testspiels