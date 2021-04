Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - Übertragung des DFB-Pokal

Im Halbfinale des DFB-Pokals empfängt Werder Bremen heute RB Leipzig. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Im DFB-Pokal steht am heutigen Freitag, 30. April, das Halbfinale zwischen Werder Bremen und RB Leipzig an. Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr im Weserstadion.

Die Abschiedstournee von Julian Nagelsmann als Trainer von RB Leipzig beginnt also heute in Bremen. Vor seinem Wechsel zum FC Bayern will Nagelsmann mit seinem Team zum zweiten Mal ein DFB-Pokal-Finale erreichen.

Die Chancen für den Tabellenzweiten der Bundesliga darauf stehen gut, befindet sich Werder Bremen doch in einer sportlichen Krise und mitten im Bundesliga-Abstiegskampf. Sieben Niederlagen in Serie in der Bundesliga sprechen eine deutliche Sprache. Sollte Bremen auch heute verlieren, dürfte es das letzte Spiel von Florian Kohfeldt als Werder-Trainer gewesen sein.

In dieser Saison trafen Bremen und Leipzig bereits zwei Mal in der Bundesliga aufeinander. Beide Duelle gewann Leipzig. Folgt heute der dritte Streich?

Hier könnt Ihr nachlesen, wie und wo Ihr das Duell zwischen Werder Bremen und RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Kurz vor Spielbeginn zeigen wir Euch zudem die Aufstellungen beider Mannschaften.

DFB-Pokal: Werder Bremen vs. RB Leipzig live sehen - die Partie auf einen Blick

Begegnung Werder Bremen - RB Leipzig Wettbewerb DFB-Pokal, Halbfinale Zeit Freitag, 30. April, 20.30 Uhr Ort Weserstadion, Bremen

Werder Bremen vs. RB Leipzig: So wird der DFB-Pokal übertragen

Mit der ARD, dem Privatsender Sport1 und dem Pay-TV-Sender Sky besitzen gleich drei Anbieter die Live-Übertragungsrechte am DFB-Pokal.

Beide Halbfinalspiele, also auch heute Werder Bremen gegen RB Leipzig, werden live im TV und im LIVE-STREAM übertragen - und zwar von der ARD und Sky.

DFB-Pokal, Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im Free-TV sehen: ARD

Zuerst eine gute Nachricht - Werder Bremen gegen RB Leipzig ist heute live im Free-TV zu sehen.

Das Erste geht um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung mit Experte Bastian Schweinsteiger auf Sendung. Rechtzeitig zum Spielbeginn übernimmt dann Kommentator Gerd Gottlob.

DFB-Pokal, Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im Free-TV sehen: Sky

Bei Sky, der Pay-TV-Sender zeigt jedes Spiel des DFB-Pokal 2020/21 live, beginnt die Übertragung auf Sky Sport 2 (HD) bereits um 20 Uhr. Wolff Fuss wird das Spiel kommentieren.

Wie es der Name "Pay-TV" schon verrät, müsst Ihr für Sky in Form eines Abos bezahlen. Informationen über die aktuellen Angebote und deren Preise erhaltet Ihr auf der Sky-Homepage.

DFB-Pokal, Werder Bremen vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr seid unterwegs und könnt das Duell zwischen Leipzig und Wolfsburg nicht vor dem TV verfolgen? Dann könnt Ihr auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen.

Die beiden Anbieter ARD und Sky stellen diverse Möglichkeiten zur Verfügung. In den kommenden Abschnitten erklären wir Euch diese genauer.

DFB-Pokal, Werder Bremen vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen: ARD

Über den Browser könnt Ihr den LIVESTREAM zum Spiel Werder Bremen gegen RB Leipzig über die ARD-Mediathek und die Homepage der Sportschau sehen. Für Smartphone oder Tablet müsst Ihr zuvor eine der beiden Apps Sportschau oder ARD-Mediathek kostenlos im Play Store oder im App Store runterladen.

Die LIVE-STREAMs der ARD sind übrigens kostenlos.

"Wir müssen daher top vorbereitet sowie voll fokussiert sein und an unsere Grenzen gehen"



Alle Aussagen der Pre-Pokal-Match-PKhttps://t.co/nrEldskljk#SVWRBL #Z1ELBERLIN pic.twitter.com/Qv0EUu1B9S — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 29, 2021

DFB-Pokal, Werder Bremen vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen: Sky

Sky stellt Euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen: Sky Go und Sky Ticket. Was ist der Unterschied?

Wenn Ihr bereits ein Sky-Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr mit Eurer persönlichen Login-PIN den Streamingdienst Sky Go kostenlos nutzen.

Sky Ticket ist das flexiblere Angebot von Sky: Monatlich kündbar bietet es euch Zugriff auf die LIVE-STREAMs von Sky. Im ersten Monat werden dafür 9,99 Euro fällig, jeder weitere kostet anschließend 29,99 Euro. Als weitere Alternative bietet Sky auch ein Tagesticket für 14,99 Euro an.

Auch die Sky-Go-App und die Sky-Ticket-App liegen zum Download in den gängigen Stores (Links siehe oben) bereit.

DFB-Pokal, Werder Bremen vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen: OneFootball

Ihr wollt das Spiel zwischen Werder Bremen und RB Leipzig live sehen aber kein langfristiges Sky-Abo abschließen? Das ist mit OneFootball ist möglich. Für 3,99 Euro könnt Ihr dort den LIVE-STREAM kaufen und ihn direkt im "Stream-Tab" der App ansehen.

Hier findet Ihr alle Infos zu dieser Streamingvariante!

DFB-Pokal, Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Gut eine Stunde vor Spielbeginn müssen beide Mannschaften ihre Aufstellung offiziell bekanntgeben. An dieser Stelle präsentieren wir Euch heute zeitnah die Aufstellungen.

DFB-Pokal, Werder Bremen vs. RB Leipzig heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Auch das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Werder Bremen und RB Leipzig könnt Ihr heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Dieser bringt Euch alle Infos aus Bremen und liefert dazu noch interessante Statistiken zum Spiel.

DFB-Pokal, Werder Bremen vs. RB Leipzig heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick