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Werder Bremen vs. Hamburger SV: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 10 22. Nov. 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Das Nordderby steht an: Werder Bremen empfängt den Hamburger SV im Wohninvest Weserstadion in Bremen in der Bundesliga.

Werder geht als Tabellensechster in die Partie und hat damit deutlich mehr Luft unter den Füßen als der HSV, der auf Rang elf steht. Für beide Klubs geht es darum, in der Tabelle Boden gutzumachen.

Bei den Gastgebern läuft es in dieser Saison nicht immer rund. Zuletzt setzte es eine 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart, nachdem zuvor Siege gegen Hoffenheim und in Mainz für Aufbruchstimmung gesorgt hatten. Trainer Daniel Thioune muss zudem auf eine lange Verletztenliste reagieren.

Der HSV reist mit gemischten Gefühlen an die Weser. Zuletzt gab es zwar ein 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach, doch davor kassierte Merlin Polzins Mannschaft drei Niederlagen in Folge. Die Formkurve ist schwankend.

Besonders schmerzhaft für den HSV: Mit Miro Muheim fehlt ein Spieler, der in dieser Saison schon dreimal aus der Distanz getroffen hat und zuletzt sogar Weltmeister Christoph Kramer ins Schwärmen brachte. Der Schweizer Linksverteidiger laboriert an muskulären Problemen und steht nicht zur Verfügung.

Wer das Nordderby live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Werder Bremen und Hamburger SV los?

Werder Bremen kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in das Derby. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Zuvor hatte Werder mit einem 2:0 gegen Hoffenheim und einem 3:2-Auswärtssieg in Mainz überzeugt. In fünf Spielen erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte sechs.

Der HSV gewann zwei und verlor drei der vergangenen fünf Pflichtspiele. Zuletzt gab es ein 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Davor unterlag der Klub zweimal Eintracht Frankfurt, jeweils mit 1:3, sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal. In diesem Zeitraum erzielte der HSV sieben Tore und kassierte ebenfalls sieben.

Werder Bremen vs. Hamburger SV: Aufstellungen

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