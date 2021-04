Werder Bremen vs. 1. FSV Mainz 05: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellung - Die Übertragung der Bundesliga

Am 30. Spieltag der Bundesliga empfängt Werder Bremen den 1. FSV Mainz 05. Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Abstiegsangst in der Bundesliga! Am 30. Spieltag empfängt am heutigen Mittwoch, 21. April, Werder Bremen den 1. FSV Mainz 05. Das Spiel wird um 20.30 Uhr im Weser-Stadion angepfiffen.

Für Werder Bremen und den 1. FSV Mainz 05 steht heute eine extrem wichtige Partie an. Beide Teams stecken nämlich mitten im Abstiegskampf. Nach den Siegen der beiden Abstiegskonkurrenten 1. FC Köln und Arminia Bielefeld am gestrigen Dienstag ist die Lage für Bremen und Mainz sogar noch prekärer geworden.

Mainz 05 liegt jetzt nur noch zwei Punkte vor Hertha BSC und dem 1. FC Köln, die auf den Tabellenplätzen 16 und 17 stehen, der Vorsprung von Bremen beträgt nur noch vier Punkte.

Besser in Form ist derzeit Mainz 05. Das Team von Trainer Bo Svensson reist mit Selbstvertrauen aus dem Sieg gegen Freiburg am vergangenen Spieltag nach Bremen. Die Hansestädter warten dagegen seit drei Spielen auf einen Punktgewinn.

Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05: Goal hat für Euch alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem seht Ihr hier etwa eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

Werder Bremen vs. 1. FSV Mainz 05 heute live sehen: Das Spiel der Bundesliga im Überblick

Begegnung Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 Wettbewerb Bundesliga, 30. Spieltag Datum Mittwoch, 21. April, 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER) Ort Weser-Stadion, Bremen

Werder Bremen vs. 1. FSV Mainz 05: Das Spiel der Bundesliga heute live im TV verfolgen

Zuerst einmal gibt es eine schlechte Nachricht: Das Spiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FSV Mainz 05 wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Das liegt an der Situation der Übertragungsrechte an der Bundesliga in dieser Saison. Der Großteil der Live-Übertragungsrechte liegt bei Sky und dem Streamingdienst DAZN. Das ZDF durfte gemäß den Vereinbarungen nur drei Spiele live im Free-TV zeigen.

Und wo könnt Ihr Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05 heute live verfolgen? Das erklären wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Werder Bremen vs. 1. FSV Mainz 05 heute live im TV: Sky

Live übertragt heute Werder Bremen gegen den 1. FSV Mainz 05 der Pay-TV-Sender Sky. Dieser besitzt die exklusiven Live-Übertragungsrechte an den Bundesligaspielen während einer englischen Woche.

Die Übertragung beginnt heute um 20.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 6 (HD). Das Spiel kommentieren wird Michael Born. Bereits zuvor könnt Ihr Euch auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) im "Countdown" mit Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus auf den anstehenden Bundesliga-Abend einstimmen. Ebenfalls auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ist das Spiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FSV Mainz 05 dann Teil der vier Spiele umfassenden Bundesliga-Konferenz.

Voraussetzung, sich das alles ansehen zu können, ist ein Sky-Abonnement. Wie man sich ein solches zulegen kann und welche unterschiedlichen Abos es gibt, erfahrt Ihr auf der Homepage von Sky.

Werder Bremen vs. 1. FSV Mainz 05: Das Spiel der Bundesliga heute live im LIVE-STREAM

Die Übertragung der Partie Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05 im TV ist damit schon einmal geklärt. Doch wie sieht es mit einem LIVE-STREAM aus? Auch in diesem Fall ist Sky die richtige Adresse, bietet der Pay-TV-Sender doch zu jedem Spiel einen LIVE-STREAM an.

Euch stehen zwei Alternativen offen - nämlich Sky Go und Sky Ticket.

Werder Bremen vs. 1. FSV Mainz 05 heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky-Abonnenten können Sky Go ohne eine zusätzliche Zahlung nutzen, da das Streamingportal in jedem Paket inbegriffen ist - also auch im Bundesliga-Paket, welches Ihr haben müsst um die Bundesliga live sehen zu können.

Sky Go könnt Ihr nutzen, nachdem Ihr Euch die App heruntergeladen habt und Euch danach mit Euren Sky-Zugangsdaten angemeldet habt. Die App gibt es kostenlos im Play Store oder App Store.

Werder Bremen vs. 1. FSV Mainz 05 heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Ihr wollt keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen, die Bundesliga dennoch live verfolgen? Dann ist das Sky Ticket die perfekte Alternative.

Sky Ticket ist ab einem Betrag von 9,99 Euro pro Monat zu haben. Ein weiterer Vorteil: Sky Ticket kann jederzeit wieder gekündigt werden. Hier gibt es Informationen zu Sky Ticket.

Werder Bremen vs. 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellung

Ihr wollt wissen, mit welcher Startformation Werder Bremen und der 1. FSV Mainz 05 heute in das Spiel gehen? Hier zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

Werder Bremen vs. 1. FSV Mainz 05 heute im LIVE-TICKER: Goal macht`s möglich

Ihr könnt das Spiel nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Goal hat die perfekte Alternative - den kostenlosen LIVE-TICKER. In diesem werdet Ihr zeitnah über das Geschehen in Bremen unterrichtet und erhaltet zudem noch interessante Statistiken und die aktuelle Bundesliga-Tabelle.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Werder Bremen vs. 1. FSV Mainz 05!

Werder Bremen vs. 1. FSV Mainz 05: Highlights auf DAZN

Auch wenn DAZN heute kein Bundesligaspiel live überträgt, gibt es selbstverständlich etwa 40 Minuten nach Spielende die Höhepunkte der Spiele auf der Plattform zu sehen.

DAZN hat mit ausgewählten Spielen der Bundesliga, der Champions League, Europa League, LaLiga und weiteren europäischen Top-Ligen und Pokalwettbewerben ein umfangreiches Angebot an Live-Fußball in seinem Programm.

Dieses ist im ersten Monat kostenlos. Anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

Werder Bremen vs. 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick