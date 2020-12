Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Werder Bremen empfängt den VfB Stuttgart am 10. Spieltag der Bundesliga. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

Der SV empfängt zum Sonntagnachmittagspiel der den . Die Partie wird heute um 15.30 Uhr angepfiffen.

Aufsteiger Stuttgart spielt bis jetzt eine starke Hinrunde und gastiert heute beim SV Werder Bremen, der sich, im Vergleich zu den letzten Saisons, gefangen zu haben scheint. Beide Teams haben aktuell elf Punkte auf dem Konto - jeweils eine ordentliche Ausbeute.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Bundesliga (10. Spieltag)

: Bundesliga (10. Spieltag) Datum : Sonntag, 06. Dezember 2020

: Sonntag, 06. Dezember 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Die Bundesliga wird in dieser Saison vom Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Im Free-TV werden leider keine Bundesligaspiele laufen, weder die öffentlich-rechtlichen, noch die Privatsender haben Übertragungsrechte erhalten. Die Partie zwischen Bremen und Stuttgart wird heute von Sky gezeigt.

Ein bisschen neue Deko fürs wohninvest WESERSTADION. 💫💚 #Werder pic.twitter.com/0TVLDuBsfH — SV Werder Bremen (@werderbremen) December 5, 2020

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im Pay-TV

Sky wird ab 14.30 Uhr auf Sendung gehen und die Partie über die vollen 90 Minuten auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen. Britta Hofmann wird die Sendung moderieren, Ex-VfB-Profi Dennis Aogo ist heute als Experte zu Gast.

Euer Kommentator wird heute Kai Dittmann sein. Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, müsst Ihr ein Abo abgeschlossen haben, um Sky empfangen zu können. Wer sich über die Angebote und Preise von Sky erkundigen möchte, dem haben wir hier die Webseite von Sky verlinkt.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Sky-Receiver besitzt, der kann die Partie auch im LIVE-STREAM verfolgen. Sky bietet dafür die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket an, die es überall als kostenlosen Download gibt. In den folgenden Absätzen erklären wir Euch den Unterschied zwischen Sky Go und Sky Ticket.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go steht jedem Kunden des Bezahlsenders automatisch zur Verfügung. Nachdem Ihr die App heruntergeladen habt, müsst Ihr Euch nur noch mit Euren Zugangsdaten einloggen.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer kein Kunde bei Sky ist, die Bundesliga aber auch nicht verpassen möchte, der kann Sky über Sky Ticket für mindestens einen Monat lang abonnieren. Hier gibt es auch verschiedenste Pakete, die Ihr buchen könnt, weshalb wir Euch den Link zum Ticket reinpacken.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr habt keine Lust, Geld für die Übertragung der Bundesliga auszugeben? Dann verfolgt das Spiel über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal ! Fast in Echtzeit beliefern wir Euch mit News aus dem Weserstadion. Des Weiteren füttern wir Euch mit interessanten Statistiken zur Partie und zur Bundesliga generell – schaut mal rein!



Bild: Getty Images / Martin Rose

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Der Streamingdienst DAZN wird die Highlights zu Bremen gegen Stuttgart nur 40 Minuten nach dem Abpfiff auf der Plattform hochladen

DAZN zeigt nicht nur die Highlights der Bundesliga, sondern überträgt auch einige Spiele live! Morgen Abend gibt es ab 20.15 Uhr das Montagsspiel zwischen Hoffenheim und Augsburg live und über die vollen 90 Minuten auf dem Portal zu sehen – und das kostenlos, denn DAZN schenkt Neukunden den ersten Monat des Abonnements gratis! Nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Werder Bremen bisher 108 Spiele (wettbewerbsübergreifend) VfB Stuttgart 38 Siege 37 33 Remis 33 184 Tore 164 107,2 Mio. Euro Marktwert 104 Mio. Euro Milot Rashica (18 Mio. Euro) wertvollster Spieler Nicolas Gonzalez (16 Mio. Euro)

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick