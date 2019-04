Werder Bremen: Verhindern Polizeikosten eine Verlängerung mit Max Kruse?

Vereine dürfen an Polizeikosten für Risikospiele beteiligt werden, entschied das Oberverwaltungsgericht. Das könnte Werder Bremen hart treffen.

Der SV hat sich in Person von Präsident Hubertus Hess-Grunewald vehement gegen die Übernahme von Polizeikosten bei Risikospielen gewehrt. Er stellte nun sogar eine Verlängerung mit Starstürmer Max Kruse aufgrund der gestiegenen Ausgaben in Frage.

"Man muss sehen, ob wir vielleicht mit Max Kruse nicht verlängern, damit wir diese Kosten bezahlen können", sagte Hess-Grunewald im NDR-Sportclub . In Leipzig war am Freitag vom Oberverwaltungsgericht entschieden worden, dass Klubs an Polizeikosten beteiligt werden dürfen .

Verlängerung mit Max Kruse aktuell in der Schwebe

Nun rechnet Werder Bremen aufgrund dieses Urteils offenbar mit derart hohen Ausgaben, dass die sportliche Zukunft mit Leistungsträger Kruse in Frage gestellt wird. Der Präsident ging sogar noch einen Schritt weiter: "Werder hat großes soziales Engagement, in das wir viel Geld stecken. Das ist Teil unserer Identität. Aber können wir uns das noch leisten?“ Rund 500.000 bis eine Million Euro zusätzliche Kosten pro Jahr könnten nach ersten Schätzungen auf Werder zukommen.

In den Gesprächen mit Kapitän Kruse geht es derweil wohl nicht nur um finanzielle Aspekte. Mehrere Berichte deuteten zuletzt daraufhin, dass der 31-Jährige in der kommenden Saison international spielen möchte . Dies hat Werder aktuell in der eigenen Hand: Sieben Spieltage vor dem Saisonende stehen die Bremer auf Rang sechs .

9 - Max Kruse (@werderbremen) war im März 2019 an 9 Toren direkt beteiligt (6 Tore, 3 Vorlagen) und damit an mehr als jeder andere Spieler in den 5 großen Ligen Europas. Überflieger. #nojoke pic.twitter.com/6Eg2FjENIE — OptaFranz (@OptaFranz) 1. April 2019

Kruse hat daran großen Anteil: In den letzten fünf Ligaspielen gelangen ihm sechs Tore und vier Vorlagen , Werder holte dabei elf von möglichen 15 Punkten .

Liga will Kosten nicht tragen

Die Debatte um die Übernahme der Polizeikosten geht auf das Nordderby 2015 zwischen Werder und dem HSV zurück. Die Stadt Bremen hatte anschließend der DFL eine Rechnung über 415.000 Euro für den Polizeieinsatz geschickt. Die DFL klagte dagegen vor dem Verwaltungsgericht Bremen und gewann. Die nächste Instanz entschied aber für Bremen, nun ist erneut das dortige Verwaltungsgericht gefordert.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hatte Hess-Grunewald dazu aufgefordert, die Mehrkosten für die Polizeieinsätze auf den Ligaverband zu übertragen. Die DFL hat als Mitveranstalter der -Partien aber bereits Abstand von einer Übernahme der Kosten genommen.