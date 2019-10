Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - alles zur Übertragung des DFB-Pokals

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Heidenheim heute live im TV und LIVE-STREAM? In diesem Artikel gibt's die Antworten zur DFB-Pokalübertragung.

Der SV Werder Bremen trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Heidenheim. Anstoß ist am Mittwochabend um 18.30 Uhr im wohninvest Weserstadion.

Für den SV Werder ist die Partie (eigentlich) das zweite Heimspiel in diesem Wettbewerb. In der ersten Runde waren die Grün-Weißen auf dem Papier die Auswärtsmannschaft. Doch das Duell gegen den Nachbarn Atlas Delmenhorst fand ebenfalls am Osterdeich statt. Werder siegte dabei souverän mit 6:1 (zum Spielbericht).

Bundesliga gegen 2. Bundesliga. Den unterschätzen? Diesen Fehler darf Werder nicht machen. Schließlich steht die Truppe aus Heidenheim auf Platz fünf der Zweitliga-Tabelle. In der ersten DFB-Pokalrunde setzte sich Heidenheim mit 2:0 beim SSV Ulm durch.

vs. 1. FC Heidenheim: Goal hat für Euch in diesem Artikel zusammengestellt, wie Ihr den heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu unserem LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen beider Teams.

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim: Das DFB-Pokal-Spiel auf einen Blick

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV verfolgen - so geht's!

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV? Wo könnt Ihr das DFB-Pokal-Spiel beider Teams heute live und in voller Länge verfolgen - im Free- oder im Pay-TV?

Sky, ARD und Sport 1: Diese drei Sender haben sich in dieser Saison die Übertragungsrechte am DFB-Pokal gesichert. Bei Sky laufen alle 63 DFB-Pokalspiele live und in voller Länge im Pay-TV. ARD und Sport 1 übertragen dagegen ausgewählte Partien live im Free-TV.

Eines steht fest: Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim wird heute nicht live im Free-TV gezeigt. Stattdessen lief VfL Bochum vs. FC Bayern München (zum Spielbericht) gestern im Free-TV bei Sport 1.

Und was zeigt die ARD? Das Erste überträgt heute Abend um 20.45 Uhr Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach (alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM gibt's hier) live im Free-TV.

Wir haben für Euch einen Übersichtsartikel erstellt und zusammengefasst, wo Ihr den DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM schauen könnt. Klickt Euch mal rein!

Sky zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live im Pay-TV

Ihr wollt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV verfolgen? Dann bleibt Euch nur eine Möglichkeit. Nur Sky überträgt heute Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim live und in voller Länge im TV. Allerdings läuft das DFB-Pokalspiel ausschließlich im Pay-TV.

Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Nur dann könnt Ihr das Werder-Spiel gegen Heidenheim live im TV bei Sky verfolgen.

Die positive Nachricht: Beim Bezahlsender habt Ihr heute Abend die Wahl. Entweder Ihr genießt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim live im Einzelspiel oder Ihr schaut den DFB-Pokal heute in der Konferenz. Wie entscheidet Ihr Euch? Hier gibt's auf jeden Fall alle Infos.

Das Einzelspiel! Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV bei Sky:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD

Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD Start der Übertragung: 18.20 Uhr

18.20 Uhr Kommentator: Martin Groß

Die Konferenz! Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV bei Sky:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Start der Übertragung: 18 Uhr

18 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentator: Holger Pfandt

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE-STREAM? Ganz einfach. Sky! Der Bezahlsender ist auch im Internet Eure erste Anlaufstelle für die DFB-Pokal-Partie im Weserstadion. Alle Infos gibt's in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE-STREAM

Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abonnements, könnt Ihr Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go erleben. Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders, für welchen jeder Sky-Kunde einen Log-in erhält.

Der LIVE-STREAM bei Sky Go läuft analog zur TV-Übertragung bei Sky. Hier habt Ihr heute ebenfalls die Wahl: Einzelspiel oder Konferenz - welchen LIVE-STREAM wollt Ihr für Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim nutzen? Für beide Varianten steht Euch in jedem Fall jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Sky Go gibt es als kostenlose App für Euren Laptop/Computer und Eure mobilen Geräte. Hier könnt Ihr Euch die kostenlose Sky-Go-App herunterladen:

Sky Ticket zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE-STREAM

Last but not least: Sky Ticket überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute ebenfalls in voller Länge im LIVE-STREAM. Auch mit Sky Ticket verpasst Ihr keine Sekunde des DFB-Pokals am Dienstagabend.

Sky Ticket ist ein zusätzliches Angebot von Sky, das es Euch ermöglicht, Sky ohne lange Vertragslaufzeiten zu nutzen. Um den DFB-Pokal heute live im Stream verfolgen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket bei Sky Ticket.

Ihr habt die Wahl: Monats- oder Tagesabo? Im Monatsabo bekommt Ihr die ersten vier Wochen für 9,99 Euro. Danach erhöht sich die monatliche Gebühr auf 29,99 Euro. Das Abo lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen. Das Tagesabo gibt's für einmalig 9,99 Euro, der Service ist 24 Stunden verfügbar.

Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Homepage des Unternehmens.

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE-TICKER verfolgen

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim wird heute live im Stream (Sky Go / Sky Ticket) gezeigt / übertragen, kommt obendrein auch live im TV bei Sky. Doch keine der Optionen kommt für Euch heute in Frage? Dann passt mal auf. Wir haben die perfekte Alternative für Euch:

Wollt Ihr keinen Treffer, keine strittige Szene und erst recht nicht die Entscheidung verpassen? Dann seid Ihr beim LIVE-TICKER von Goal genau richtig. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch mit allen wichtigen Szenen rund um Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim. In der regulären Spielzeit, in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen: Ihr seid in jedem Fall hautnah dabei. Klickt Euch mal rein!

Unseren kostenlosen LIVE-TICKER findet Ihr unter www.goal.com. Oder Ihr schaut einfach mal in der kostenlosen Goal-App vorbei:

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Werder Bremen: Wer steht im DFB-Pokal für die Grün-Weißen in der ersten Elf? Wer beginnt am Osterdeich für den 1. FC Heidenheim? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Teams genau an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live? Die DFB-Pokal-Übertragung in der Übersicht