Werder Bremen: Davy Klaassen will nicht zu Lazio, schnelle Klarheit bei Henrichs gefordert - alle News und Gerüchte zum SVW

Davy Klaassen und Nuri Sahin sollen Interesse aus Italien geweckt haben, bei Henrichs soll es zügig Klarheit geben. Alle News zum SVW.

schrammte in der vergangenen Saison knapp am Europapokal vorbei. In der Vorbereitung wird nun die Grundlage dafür gelegt, dass es in der Saison 2019/20 in der noch ein Stück nach oben geht.

Gerüchte gibt es rund um Werder dabei noch genug: Davy Klaassen und Nuri Sahin werden bei italienischen Klubs gehandelt. Benjamin Henrichs und Emile Smith Rowe könnte dagegen kommen.

Vielen Dank #Grassau ! Wir hatten eine wunderbare Woche und sind jetzt bestens auf unsere kommenden Aufgaben vorbereitet.



Und jetzt ab nach Hause!

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum SV Werder Bremen vom heutigen Freitag.

Werder Bremen: Davy Klassen hat kein Interesse an Wechsel zu Lazio

Der italienische Erstligist denkt angeblich über einen Transfer von Werder Bremens Mittelfeldspieler Davy Klaassen nach. Gemäß eines Berichts des Corriere dello Sport sei der Niederländer ein Kandidat für das Mittelfeld der Biancocelesti, sollte Sergej Milinkovic-Savic zu wechseln.

Allerdings schloss Klaassen selbst einen Weggang in die Ewige Stadt im Bremer Trainingslager in Grassau aus. Angesprochen auf das angeblich Lazio-Interesse sagte er: "Das ist keine Option für mich, ich bleibe."

Ähnlich äußerte sich auch Bremens Trainer Florian Kohfeldt: "Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, Davy wird definitiv bei uns bleiben. Und ich bin mir relativ sicher nicht nur für diese Saison, sondern auch für die Saison darüber hinaus."

Benjamin Henrichs zu Werder Bremen? SVW will schnelle Klarheit

Werder Bremen will in den kommenden Tagen Klarheit darüber, ob der anvisierte Transfer von Monaco-Verteidiger Benjamin Henrichs klappt. Der Spieler, so heißt es in mehreren Berichten, habe Interesse an einem Wechsel in die Hansestadt signalisiert. Allerdings ist sich Monaco unschlüssig, ob der U21-Nationalspieler verkauft oder verliehen werden soll. Ein Kauf wäre für die Bremer finanziell nicht zu stemmen.

Werders Geschäftsführer Frank Baumann erklärte im Trainingslager in Grassau gemäß Kreiszeitung Syke : "Wir versuchen unsere Pläne so schnell wie möglich umzusetzen. Aber in den nächsten ein, zwei Tagen wird hier nichts passieren. Und dann muss man sehen, ob wir auf andere Kandidaten umspringen müssen."

Angesichts der mittlerweile arg dünnen Personaldecke in der Defensive braucht Werder schnelle Klarheit.

Niklas Moisander ist neuer Kapitän von Werder Bremen

Nach seiner Ernennung zum #Werder -Kapitän, trifft sich Niklas #Moisander zum ersten Medientermin mit den mitgereisten Journalisten.



„Ich bin bereit dazu, voranzugehen. Auch, wenn es mal nicht so gut laufen sollte.“



👉🏼 https://t.co/Ixe2fPSq1E #SVWamSee | #Werder pic.twitter.com/GeWsK8r8r0 — SV Werder Bremen (@werderbremen) 1. August 2019

will wohl Werder Bremens Nuri Sahin

Werder Bremens Mittelfeldspieler Nuri Sahin hat offenbar das Interesse der Fiorentina geweckt. Wie die Tageszeitung La Nazione berichtet, will der Serie-A-Klub den ehemaligen türkischen Nationalspieler zur kommenden Saison verpflichten.

Sahin war im vergangenen Sommer ablösefrei von an die Weser gewechselt. Dort läuft der Vertrag des 30-Jährige noch bis 2020. Ein Abgang in diesem Sommer gilt als unwahrscheinlich.

Verstärkt sich Werder Bremen mit Emile Smith Rowe?

Werder Bremen ist angeblich einer von zwei Bundesligisten, die Arsenal-Talent Emile Smith Rowe ausleihen möchte. Dies schreibt der Independent . Neben den Bremern soll auch der um den Teenager werben, der zuletzt an ausgeliehen war und dort bereits Erfahrung im deutschen Oberhaus sammelte. Der VfL habe im Rennen um Smith Rowe die Nase vorn, heißt es zudem.

Smith-Rowe steht bei Arsenal noch bis 2023 unter Vertrag. Seine Chancen auf Einsätze in der Profimannschaft stehen allerdings schlecht. Zumal die Gunners mit Nicolas Pepe für 80 Millionen Euro einen weiteren hochkarätigen Konkurrenten für den 19-Jährigen verpflichtet haben.