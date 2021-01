Werder Bremen, News und Gerüchte: Romano Schmid hatte ein Angebot vom FC Bayern, Transfer Milot Rashicas unwahrscheinlich - alles zum SVW heute

Romano Schmid entwickelt sich in Bremen zur Stammkraft. Auch der FC Bayern war einst scharf auf ihn. Die Werder-News am Donnerstag.

Bundesligist Werder Bremen am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum SVW vom Tage.



Werder Bremen, Transfers: Wechsel von Milot Rashica immer unwahrscheinlicher

Ein vorzeitiger Vereinswechsel von Werder Bremens Stürmer Milot Rashica bis zur Schließung des Transferfensters am 1. Februar wird immer unwahrscheinlicher. "Bei einem sehr guten Angebot ist zwar alles vorstellbar, aber in den vergangenen Wochen gab es keine konkreten Anfragen mehr", sagte Frank Baumann, Sport-Geschäftsführer des Bundesliga-13., am Donnerstag.

Verletzungsbedingt kam der Kosovare seit Saisonbeginn nur auf acht Einsätze. Ein geplanter Wechsel zum Ligarivalen Bayer Leverkusen in der ersten Transferperiode kam nicht zustande. Trainer Florian Kohfeldt möchte den 24-Jährigen, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, aus sportlichen Gründen ohnehin lieber behalten: "Milot ist nach einer guten Trainingswoche auf einem guten Weg."

Und somit auch eine Option für einen Einsatz im Heimspiel der Hanseaten am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Schalke 04, eine Partie, die für Kohfeldt kein Selbstläufer ist. "Als Tabellenletzter ist Schalke natürlich in einer schwierigen Position, aber fußballerisch ist die Mannschaft klar im Aufschwung", sagte der Coach.

Werder Bremen, News: Kohfeldt hofft auf Klassenerhalt des FC Schalke

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hofft, dass der kommende Gegner am Ende den Klassenerhalt in der Bundesliga schafft. Die Hanseaten treffen am Samstag auf den FC Schalke, der aktuell abgeschlagenes Schlusslicht in der Tabelle ist.

"Schalke 04 steht für Fußball. Das ist ein Traditionsverein, der in die Bundesliga gehört. Dazu haben sie richtig gute Indivdualisten im Kader und schaffen es in den letzten Wochen immer mehr, eine Mannschaft zu formen. Fußballerisch sind sie im Aufschwung."

Kohfeldt sagte über die kriselnden Königsblauen: "Es ist ein großer Traditionsverein mit einer großen Fan-Basis. Ich verbinde sie mit Fußball und Emotionen. Schalke ist ein Verein, den man sich in der Bundesliga wünscht."

"Ich hoffe, es funktioniert, wenn auch nicht auf unsere Kosten", ergänzte der Bremer Übungsleiter.

Werder Bremen, News: Romano Schmid bestätigt Angebot des FC Bayern

Angreifer Romano Schmid hat bestätigt, dass auch Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München einst Interesse an ihm zeigte. Der 21-Jährige schilderte im kicker, dass er seinerzeit sogar "für ein Gespräch an der Säbener Straße" gewesen sei.

Er habe sich dann aber gegen einen Wechsel zum FCB entschieden. Er habe das Gefühl gehabt, "dass es zu dem Zeitpunkt nicht das Richtige für mich gewesen wäre", sagte Schmid.



Von Sturm Graz wechselte er 2017 zu Red Bull Salzburg, zwei Jahre später holte ihn Werder für eine Millionen Euro dann nach Deutschland. Es folgte eine Ausleihe in die Heimat zum Wolfsberger AC, ehe der vielseitige Angreifer in dieser Spielzeit zehn Pflichtspiele (zwei Assists) für die Bremer absolvierte.

Werder Bremen, Transfers: Ole Käuper vor Wechsel in die Slowakei

Der ehemalige U20-Nationalspieler Ole Käuper steht vor einem Wechsel zum slowakischen Erstligisten FC Nitra. Entsprechende Medienberichte aus der Slowakei bestätigt die Deichstube. Es geht dabei um eine Leihe bis zum Sommer.

🗣️ #Baumann zum Transfermarkt:



"Die Situation ist wie im Sommer. Wenn ein interessantes und lukratives Angebot kommt, gucken wir uns das genau an. Es gibt immer mal Anfragen, aber in den letzten Wochen gab es keine konkreten Angebote."#Werder | #svws04 pic.twitter.com/ht5BUCHMDV — SV Werder Bremen (@werderbremen) January 28, 2021

Der defensive Mittelfeldmann spielt in Bremen weder bei den Profis noch in der U23 aktuell eine Rolle. Beim FC Nitra trifft Käuper auf Sinan Kurt: Der Ex-Bayern- und Hertha-Spieler unterschrieb dort vor wenigen Tagen einen bis 2022 gültigen Vertrag.