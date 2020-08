Werder Bremen: United-Talent Chong wohl im Gespräch, zweites Comeback von Max Kruse geplatzt - alle News und Gerüchte zum SVW

Werder Bremen steht wohl unmittelbar vor einer Leihe von United-Talent Tahith Chong, ein zweites Comeback von Max Kruse hat sich derweil zerschlagen.

hat am Mittwoch die erste Einheit in der Vorbereitung auf die neue -Saison absolviert. Für die kommende Spielzeit soll der Verein einen weiteren Neuzugang ins Visier genommen haben: Tahith Chong soll auf Leihbasis vom englischen Rekordmeister kommen.

Zudem hat Urgestein Philipp Bargfrede verraten, von der Nachricht, keinen neuen Vertrag zu erhalten, überrascht worden zu sein. Ein zweites Comeback von Max Kruse hat sich derweil zerschlagen: Wie Manager Frank Baumann verkündete, habe sich der Stürmer gegen einen Wechsel zu Werder entschieden.

Werder Bremen, alle News und Gerüchte: In diesem Artikel findet Ihr alle Infos rund um den SVW am Donnerstag.

Werder Bremen - Vertrag nicht verlängert: Philipp Bargfrede von Aus beim SVW überrascht

Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede ist von der Entscheidung, keine Zukunft bei Werder Bremen zu haben, kalt erwischt worden. Am Freitag hatte ihm Manager Frank Baumann mitgeteilt, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert werde.

Mehr Teams

Quelle: Imago Images

"Ich war dann ziemlich überrascht, das kam unerwartet für mich, weil es in den Gesprächen nach der Saison eigentlich andere Signale gegeben hatte", sagte der 31-Jährige im Gespräch mit der Deichstube: "Ich bin davon ausgegangen, dass ich weiter bei Werder spiele und mein Vertrag verlängert wird."

Er sei deshalb aber nicht sauer auf Baumann: "Ich weiß ja wie das Geschäft läuft. Es muss im Sinne von Werder Bremen entschieden werden. Allerdings sehe ich das bei mir natürlich etwas anders als der Verein", so Bargfrede: "Ich bin der festen Überzeugung, dass ich der Mannschaft noch helfen kann."

Bericht: Werder Bremen arbeitet wohl an Leihe von Manchester Uniteds Tahith Chong

Werder Bremen arbeitet offenbar an einem Transfer von Tahith Chong vom englischen Rekordmeister Manchester United. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll es am Dienstag erste Gespräche mit Berater Erkan Alkan gegeben haben. Demnach könnte die Leihe des 20-Jährigen schon am Donnerstag eingetütet werden.

Bild: Getty Images

"Tahith möchte gerne in die Bundesliga. Wir werden uns Donnerstag darüber mit ManUnited unterhalten", erklärte Chongs Berater. Bremens Manager Baumann wollte sich zunächst bedeckt halten: "Ich kenne den Spieler. Wir werden einen offensiven Außenspieler holen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen", so der 44-Jährige.

Chong soll als Ersatz für Milot Rashica eingeplant sein, der Werder im Sommer verlassen könnte, um Einnahmen für weitere Transfers zu generieren. Wie lange die Ausleihe des niederländischen U21-Nationalspielers gehen soll, ist nicht bekannt. In Manchester besitzt Chong einen bis 2022 laufenden Vertrag, der um ein weiteres Jahr verlängert werden kann.

Wechsel geplatzt: Kein zweites Comeback von Max Kruse bei Werder Bremen

Ex-Nationalspieler Max Kruse wird kein drittes Mal zum Bundesligisten Werder Bremen wechseln. Dies bestätigte Frank Baumann, Sport-Geschäftsführer der Hanseaten, kurz vor dem ersten Mannschaftstraining der Norddeutschen am Mittwoch.

Bild: Depophotos

"Wir haben Gespräche mit Max geführt, aber er hat sich anders entschieden", sagte Baumann. Kruse suche eine neue Herausforderung, "wir können mit dieser Entscheidung gut leben", so der 44-Jährige weiter.

Der offensive Mittelfeldspieler trug bereits von 2006 bis 2009 sowie von 2016 bis 2019 das Werder-Trikot. Vor einem Jahr wechselte der 32-Jährige zu Istanbul, kündigte dort aber im Juni wegen ausbleibender Gehaltszahlungen seinen Vertrag vorzeitig.