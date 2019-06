Werder Bremen: Interesse an Michel Vlap, Robin Olsen von der Romaein Thema - alle News und Gerüchte zum SVW

Bei den Werderanern laufen die Planungen auf Hochtouren. Vlap soll wohl kommen. Hier gibt es alle News und Transfergerüchte rund um den SV Werder.

schrammte in der vergangenen Saison knapp am Europapokal vorbei. Damit die Hanseaten auch in der neuen Spielzeit eine ordentliche Rolle in der spielen, soll der Kader noch verstärkt werden.

In den Gerüchten rund um den Klub spielt Michel Vlap eine ordentliche Rolle. Der 22-Jährige gilt als Wunschspieler der Werderaner. Zudem gibt es Neuigkeiten in den Personalien Marko Grujic und Max Kruse.

Weitere Spieler, die laut Medienberichten beim SVW auf der Liste stehen, sind Ruben Aguilar (HSC ) und Robin Olsen ( ).

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum SV Werder Bremen vom heutigen Freitag.

Bericht: Werder Bremen jagt -Durchstarter Michel Vlap

Der SV Werder Bremen will sich wohl mit Mittelfeldspieler Michel Vlap von Eredivisie-Klub verstärken. Dies berichtet das niederländische Portal Elfvoetbal .

Demnach hat der Bundesligist vor, den und im Transferpoker um den 22-Jährigen auszustechen und den Offensivakteur im Sommer an die Weser zu lotsen.

Der Kontrakt von Vlap bei Heerenveen läuft noch bis 2022. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf rund acht Millionen Euro geschätzt.

Marko Grujic: will Werder-Wunschspieler erneut verleihen

Der FC Liverpool will den in der vergangenen Saison an verliehenen Marko Grujic offenbar erneut verleihen. Dies schreibt die Press Association Sport.

Demnach will der Champions-League-Sieger den Mittelfeldmann verleihen, ehe die Stars das Training im Melwood wieder aufnehmen.

Dies bringt natürlich Werder ins Rennen um den 23-jährigen Serben. Zuletzt berichtete der Weser-Kurier vom Interesse des Bundesligisten.

Robin Olsen als Pavlenka-Ersatz bei Werder Bremen im Gespräch

Il Messaggero berichtet, dass Bundesligist Werder Bremen den Namen von Roma-Keeper Robin Olsen auf seiner Einkaufsliste stehen hat.

Dabei soll der schwedische Schlussmann beim Serie-A-Klub zum Verkauf stehen, weil die Roma noch 40- 50 Millionen Euro Transfereinnahmen generieren muss, um die Financial-Fairplay-Regeln nicht zu verletzen.

Olsen musste sich in der zweiten Saisonhälfte 18/19 mit der Ersatzrolle hinter Altmeister Antonio Mirante begnügen.

Bericht: Werder zieht Verpflichtung von Montpelliers Ruben Aguilar in Betracht

Laut einem Bericht von RTL-Reporter Bertrand Latour sind drei Klubs hinter Rechtsverteidiger Ruben Aguilar vom HSC Montpellier her.

Einer der drei Interessenten ist dabei der SV Werder Bremen, der einen Konkurrenten für Theodor Gebre Selassie such. Der 26-jährige Aguilar gilt als lauffreudiger und offensiv agierender Defensivspezialist.

Neben dem SVW sind noch Monaco und der im Rennen.

Werder Bremen: Frank Baumann nimmt Max Kruse in Schutz

Max Kruse wird den SV Werder Bremen zur neuen Saison nicht mehr beehren, hat aber bislang auch noch keinen neuen Arbeitgeber. Werder-Sportchef Frank Baumann verteidigt die Entscheidung des Angreifers dennoch.

"Dass Max sich bei der Vereinssuche verpokert hat, halte ich für Quatsch", sagte Baumann im Gespräch mit der Bild. In "vier bis sechs Wochen" werde der Ex-Nationalspieler einen neuen Klub haben, ist sich Baumann sicher.

Zudem hat der frühere Mittelfeldspieler der Werderaner schon eine Tendenz, wo Kruse landet: "Mein Gefühl sagt mir, dass er eher ins Ausland wechseln wird."

VfB-Verteidiger Timo Baumgartl wohl im Visier von Werder Bremen

Innenverteidiger Timo Baumgartl wird den Gang in die 2. Liga wohl nicht ein zweites Mal mit antreten und könnte den in Richtung Werder Bremen verlassen. Das berichtet der kicker.

Demnach sehen die Bremer in Baumgartl einen möglichen Ersatz für Milos Veljkovic, der die Erwartungen der Verantwortlichen offenbar letzte Saison nicht erfüllte und möglicherweise verkauft werden soll. Baumgartl will über seine Zukunft aber wohl erst nach der in entscheiden, wo er mit den deutschen Junioren das Auftaktspiel gegen 3:0 gewonnen hat.