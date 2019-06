Werder Bremen: Verhandlungen mit Augsburg wegen Michael Gregoritsch, die neuen Trikots sind da - alle News und Gerüchte zum SVW

Werder Bremen will Michael Gregoritsch verpflichten. Außerdem sind die Trikots da. Hier gibt es alle News und Transfergerüchte rund um den SV Werder.

schrammte in der vergangenen Saison knapp am Europapokal vorbei. Damit die Hanseaten auch in der neuen Spielzeit eine ordentliche Rolle in der spielen, soll der Kader noch verstärkt werden. Michael Gregoritsch vom könnte der Ersatz für Max Kruse werden.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das Erstrunden-Spiel im gegen Atlas Delmenhorst findet im Weserstadion statt und die Trikots für die neue Saison wurden ebenfalls veröffentlicht.

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zum SV Werder Bremen vom heutigen Freitag.

Werder Bremen: Verhandlungen wegen Michael Gregoritsch mit dem FCA laufen

Werder Bremen möchte Angreifer Michael Gregoritsch vom FC Augsburg verpflichten. "Beide Vereine sind im Austausch, mehr kann ich dazu nicht sagen", bestätigte Gregoritschs Vater und Berater Werner der Bild.

"Michael weiß, dass Kohfeldt ihn gerne hätte. Ich bin mir sicher, dass in ein, zwei Wochen eine Entscheidung gefallen ist. Michael ist ein Typ, der sich auf seine Aufgabe auch gut vorbereiten will.“ Gregoritsch könnte in Bremen den abgewanderten Max Kruse ersetzen.

Werder Bremen: Die neuen Trikots für die Saison 2019/20 sind vorgestellt

Das sind die neuen Trikots des SV Werder Bremen für die Saison 2019/2020.

DFB-Pokal: Delmenhorst gegen Werder Bremen im Weserstadion

Atlas Delmenhorst ist im DFB-Pokal in der ersten Runde Gastgeber im Stadion des Gegners. Laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes darf der Oberligist sein Spiel gegen Werder Bremen im Weserstadion austragen, das er für das Duell anmietet.

"Mit dem Spiel im Weserstadion geht für uns alle ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte Atlas-Sportvorstand Bastian Fuhrken dem Portal Mein Werder. Delmenhorst hatte vor der Auslosung das Weserstadion als Ausweichstadion benannt, daher liegt laut DFB-Statuten kein verbotener Heimrechttausch vor. Einen entsprechenden Passus nimmt der Verband in die Durchführungsbestimmungen auf.