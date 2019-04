Werder Bremen: Max Kruse vor Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach?

Wird Max Kruse wieder ein Fohlen? Gladbach ist daran interessiert, den Stürmer von Werder Bremen zurück an den Niederrhein zu holen.

Max Kruse könnte im Sommer von zu wechseln. Einem Bericht der Bild zufolge sollen bereits entsprechende Gespräche zwischen Gladbach-Manager Max Eberl und den Beratern des Stürmers stattgefunden haben.

"Vielleicht. Vorstellbar ist es", sagte Eberl der Bild auf eine mögliche Rückkehr von Kruse angesprochen. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft nach dieser Saison bei Werder aus. Ein Verbleib an der Weser ist allerdings nach wie vor nicht ausgeschlossen. Für Kruse sei es aber wichtig, in der nächsten Saison international zu spielen, weshalb er die Entwicklungen in Bremen abwarte.

Angebliches Interesse aus dem In- und Ausland an Max Kruse

"Wir werden uns in den nächsten Wochen zusammensetzen, wenn wir mit unseren Zielen weiter sind", erklärte Kruse, der auch bei mehreren Vereinen aus dem Ausland auf dem Zettel stehen soll und in der Vergangenheit zudem mit dem und in Verbindung gebracht wurde, Sky.

Kruse, der von 2013 bis 2015 in Gladbach unter Vertrag stand, erzielte in der laufenden Saison in 30 Pflichtspielen für Werder elf Tore und bereitete 13 weitere Treffer vor.