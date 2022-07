Werder Bremen vs. KSC (Karlsruher SC) heute live sehen: Das Testspiel im TV und LIVE-STREAM

Heute findet das Testspiel Werder Bremen vs. KSC (Karlsruher SC) statt. GOAL bietet sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Sowohl Werder Bremen als auch der Karlsruher SC absolvieren ihre Trainingslager im österreichischen Tirol. Nun treffen die Hanseaten und Badener heute in einem Testspiel aufeinander. Der Anpfiff im Kräftemessen zwischen dem Vizemeister und dem Zwölften in der 2. Bundesliga 2021/22 findet um 15.30 Uhr statt.

Für Werder Bremen, das damit die sofortige Rückkehr in die Bundesliga feierte, begann die Vorbereitung am 22. Juni. Drei Tage danach, am 25. Juni, unterlag die Elf von Ole Werner im ersten Testspiel gegen den Regionalligisten Oldenburg mit 1:3. Der KSC, der zwei Wochen zuvor in die Saison startete, absolvierte bereits drei Partien. Hierbei feierte die Mannschaft von Christian Eichner zunächst einen Kantersieg gegen den Südbadenligisten Bühlertal. Es folgten jedoch gegen Drittligisten ein Unentschieden gegen Wehen Wiesbaden und ein 0:4 gegen 1860 München.

Heute um 15.30 Uhr kommt es zum Testspiel Werder Bremen vs. KSC (Karlsruher SC). Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Werder Bremen vs. KSC (Karlsruher SC): Die Eckdaten zum Testspiel auf einem Blick

Spiel: Werder Bremen vs. KSC (Karlsruher SC) Datum: Sonntag, 3. Juli 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Parkstadion Zell am Ziller (Zell am Ziller)

Werder Bremen gegen KSC (Karlsruher SC) heute live im TV anschauen: Die Übertragung des Testspiels bei Werder.TV

Ihr könnt das Traditionsduell zwischen Werder Bremen und dem Karlsruher SC bei Werder.TV mitverfolgen. Ihr müsst auf der Webseite der Hanseaten für den Zugriff auf exklusive Interviews und Hintergrundberichte meistens Geld auf den Tisch legen. Hierbei müsst Ihr beispielsweise entweder ein halbes Jahr 4,99 Euro pro Monat oder für die ganze Saison 3,99 Euro monatlich bezahlen. Überdies profitieren die Mitglieder bei einer Vertragslaufzeit von 365 Tagen von einem Rabatt, wodurch Euch das Abonnement im Endeffekt 3,32 Euro monatlich kostet.

Für das Testspiel gegen den KSC gilt allerdings, dass Ihr die Partie in Zell am Ziller kostenlos mitverfolgen könnt. Somit müsst Ihr Euch nur rechtzeitig zum Anstoß mit Eurem Laptop im Bereich Werder.TV und dort in den Live-Bereich rein klinken. Wenn Ihr Euch die Partie mit einem klassischen TV-Gerät anschauen wollt, müsst Ihr Euren PC oder Euer Notebook per HDMI-Kabel damit verbinden.

Werder Bremen vs. KSC (Karlsruher SC) dank der LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung des Testspiels

Wenn Ihr zwar eine passende Internetverbindung, aber keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr denselben LIVE-STREAM nutzen. Alternativ werdet Ihr im YouTube-Kanal von Werder Bremen hinsichtlich des Testspiels gegen den Karlsruher SC fündig. Ihr könnt genauso wie auf der Klubhomepage das Spiel in Zell am Ziller kostenlos mitverfolgen.

Werder Bremen gegen KSC (Karlsruher SC) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das Testspiel übertragen