Werder Bremen vs. Hannover 96: Das Testspiel live im TV und LIVE-STREAM sehen

Vor dem Rückrundenstart bestreiten Werder Bremen und Hannover 96 ein Testspiel. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

gegen - so lautet das nächste Testspiel der beiden Teams. Der Bundesligist und der Zweitligist messen sich am Sonntag um 13 Uhr in Bremen.

Eigentlich sollte das Team von Trainer Florian Kohfeldt einen Testkick im Trainingslager auf Mallorca gegen den spanischen Zweitligisten und Lokalklub RCD Mallorca absolvieren. Da der Klub von der Balearen-Insel das Duell aber kurzfristig absagen musste, um im in der dritten Runde der gegen Zamora CF spielen zu können, wurde nun Hannover 96 als neuer Gegner für die Grün-Weißen ausgewählt.

"Nachdem die Partie gegen RCD Mallorca abgesagt worden ist, haben wir unsere Planungen für das Trainingslager kurzfristig ändern müssen und uns für zwei Spiele entschieden. Da das Testspiel vor dem Bundesligastart nicht auf Mallorca, sondern in Bremen stattfindet, möchten wir den Samstag dafür nutzen, um die Mannschaft wieder an die Bedingungen in Bremen zu gewöhnen und dort noch einmal zu trainieren", wird Cheftrainer Florian Kohfeldt auf der Homepage des Klubs zitiert.

In diesem Artikel bekommt Ihr die Antwort auf die Frage, wo das Duell zwischen Werder Bremen und Hannover 96 im LIVE-STREAM läuft. Wenn sie bekannt sind, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen des Duells.

Werder Bremen vs. Hannover 96: Das Testspiel im Überblick

Duell Werder Bremen - Hannover 96 Datum 12. Januar 2020 | Anpfiff: 13 Uhr Ort Stadion "Platz 11", Bremen Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Werder Bremen vs. Hannover 96 live im TV sehen: Geht das?

Für alle Fans von Werder Bremen und Hannover 96, die das Testspiel der beiden Klubs live im klassischen TV verfolgen, kommt nun eine schlechte Nachricht: Das Duell wird hierzulande nicht live im TV gezeigt.

Das liegt daran, dass sich kein klassischer Fernsehsender die Übertragungsrechte an der Partie gesichert hat.

Dennoch wird das Testspiel zwischen Werder und 96 am Sonntag live zu sehen sein. Die Lösung ist hierfür ein LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Werder Bremen vs. Hannover 96 heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erwähnt, wird der Härtetest vor dem Rückrundenstart zwischen Bremen und Hannover heute im LIVE-STREAM übertragen - und dafür gibt es auch gleich zwei Optionen. Welche das sind, erfahrt Ihr jetzt.

Werder Bremen vs. Hannover 96 im LIVE-STREAM auf Werder.tv sehen

Die Hanseaten gaben bereits bei der Verkündung des Testspiels bekannt, dass das Duell gegen die Roten aus Hannover übertragen wird. Als eine mögliche Übertragungsart bietet der Bundesligist seinen Fans einen LIVE-STREAM auf der vereinseigenen Streamingplattform Werder.tv an.

Die Übertragung dort beginnt am 12. Januar um 13 Uhr und ist kostenlos empfangbar. Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM zu Werder Bremen gegen Hannover 96.

Werder Bremen vs. Hannover 96 heute im LIVE-STREAM kostenlos auf YouTube anschauen

Eine weitere Möglichkeit, das Testspiel am Sonntag live im STREAM zu sehen, ist die Online-Video-Plattform YouTube, wo der Bundesligist selbstverständlich auch mit einem eigenem Kanal vertreten ist.

Auch dort wird das Testspiel am 12. Januar um 13 Uhr gestreamet. Um die Übertragung anzuschauen, muss natürlich nichts bezahlt werden. Zum LIVE-STREAM SVW vs. H96 auf YouTube geht's hier entlang.

Aufstellung Werder Bremen:

Pavlenka – Rashica, Moisander, Sargent, Toprak, Eggestein, Klaassen, Friedl, Eggestein, Groß, Goller

Aufstellung Hannover 96:

Esser – Albonoz, Korb, Prib, Haraguchi, Maina, Soto, Stendera, Horn, Anton, Teuchert

Werder Bremen vs. Hannover 96: Die Bilanz vor dem Testspiel

WERDER BREMEN (bislang wettbewerbsübergreifend 100 Duelle) HANNOVER 96 52 Siege 26 22 Unentschieden 22 26 Niederlagen 52 228 Tore 145

Werder Bremen vs. Hannover 96: So lief das Trainingslager des SVW

Werder fehlen sechs Profis im Training

Offensivmann Leonardo Bittencourt muss im Trainingslager von Bundesligist Werder Bremen kürzertreten. Der 26-Jährige hat eine kleinere Kapselbandverletzung am rechten Knöchel erlitten, dies zeigte eine MRT-Untersuchung. Bittencourt trainiert individuell, kann womöglich im Test gegen Hannover 96 am Sonntag schon wieder zum Einsatz kommen.

Im Teamtraining fehlten zudem Fin Bartels, Philipp Bargfrede, Yuya Osako, Ludwig Augustinsson sowie Milos Veljkovic. Alle plagen sich mit kleineren Verletzungen oder werden wieder an die volle Intensität herangeführt. Werder, Tabellenvorletzter in der , hatte in der Hinrunde mit anhaltenden Personalproblemen zu kämpfen.

Bremen nur 2:2 im Test gegen Drittligist

Der kriselnde Bundesligist Werder Bremen hat auch im neuen Jahr viel Luft nach oben. Im ersten Testspiel für die Rückrunde kam die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt am Montag im Trainingslager auf Mallorca gegen den italienischen Drittligisten AC Monza nicht über ein 2:2 hinaus.

Gespielt wurden auf dem Trainingsgelände von RCD Mallorca 4x25 Minuten. Für Werder trafen Marco Friedl (25.) und Maximilian Eggestein (33.). In der zweiten Hälfte spielte die Bremer B-Elf. Leonardo Bittencourt, Fin Bartels und Milos Veljkovic standen wegen verschiedener Beschwerden nicht zur Verfügung.

Quelle: SID