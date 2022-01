Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Die 2. Bundesliga kehrt am Wochenende nach der Weihnachtspause mit dem 19. Spieltag in den Liga-Alltag zurück. Hierbei kommt es am Samstag um 13.30 Uhr unter anderem zur Partie Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf. Somit tritt der Siebte zuhause gegen den 13. an, wobei die Hanseaten und F95 bisher 29 und 20 Zähler holten. Werder Bremen feierte im ersten direkten Duell gegen Fortuna Düsseldorf einen Auswärtssieg.

Zudem gingen die diesmaligen Hausherren in vier ihrer bislang letzten sechs Meisterschaftsspiele mit einem vollen Erfolg vom Platz. Hierbei gewann Werder Bremen etwa alle drei Liga-Auftritte seit der Verpflichtung von Trainer Ole Werner. Im Zuge dessen setzten sich die Hanseaten zuhause gegen Aue und in Hannover sowie in Regensburg durch.

Völlig anders sieht die Ausgangslage für Fortuna Düsseldorf aus, denn F95 verlor drei seiner jüngsten fünf Bundesliga-Partien. Die von Christian Preußer betreute Elf punktete in dieser Phase ausschließlich mit einem Sieg in Darmstadt und einem Heimremis gegen St. Pauli. Danach setzte es zum Auftakt der Rückrunde eine Heimniederlage gegen Sandhausen.

Heute um 18.30 Uhr steigt in der 2. Bundesliga das Match Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf: Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga auf einem Blick

Spiel: Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf (live bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 15. Januar 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Stadion wohninvest WESERSTADION (Bremen)

Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky liefert Euch sämtliche Begegnungen der 2. Bundesliga ins Haus. Hierbei besitzt es die alleinigen Rechte für die meisten davon. Zudem könnt Ihr in jeder Runde eine Partie im Free-TV und genauer gesagt bei Sport1 ansehen. Dem Bezahlanbieter stehen zahlreiche Kanäle zur Verfügung, wobei das Match Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf bei Sky Sport Bundesliga 8 läuft. Überdies könnt Ihr das Traditionsduell in HD genießen. Eine halbe Stunde vor dem Anstoß um 13.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung von Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf in voller Länge auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 8 (HD)

Sky Sport Bundesliga 8 (HD) Vorberichte ab: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentator: Marcel Meinert

Wenn Ihr das Kräftemessen zwischen den Hanseaten und der Fortuna im TV mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr auf jeden Fall das Bundesliga-Paket von Sky. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo für 27 Euro und einer Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Der Pay-TV-Anbieter versorgt Euch auf seiner Homepage mit allen Infos.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Ihr bekommt also als Kunden von Sky sämtliche Matches der 2. Bundesliga in voller Länge ins Haus geliefert. Und wenn mindestens zwei Partien gleichzeitig stattfinden, könnt Ihr Euch überdies für die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 7 (HD) entscheiden. Das ist heute um 13.30 Uhr der Fall. Denn: Zusätzlich zum Spiel Werder Bremen – Fortuna Düsseldorf gehen jene zwischen St. Pauli und Aue sowie zwischen Nürnberg und Paderborn über die Bühne. Außerdem könnt Ihr Euch ab 19.30 Uhr in der Highlight Show einen Überblick über die bisherigen Partien der 19. Runde verschaffen.

Werder Bremen – Fortuna Düsseldorf dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand hab, könnt Ihr alle Sportevents bei Sky genauso gut im LIVE-STREAM anschauen. Und das gilt folgerichtig auch für das Traditionsduell Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf sowie für die heutige Konferenz. Dafür gibt es zwei Optionen, die wenig überraschend ebenso kostenpflichtig sind.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf

Wenn Ihr noch kein freigeschaltetes Abonnement habt, hilft Euch das Sky Ticket weiter. Damit erfolgt die Aktivierung sofort und dementsprechend rechtzeitig vor dem Spiel Werder Bremen – Fortuna. Zudem ist hierbei keine Bindung erforderlich. Nichtsdestotrotz könnt Ihr mithilfe des Pakets Supersport Monat für 29,99 Euro viereinhalb Wochen lang das gesamte Sportangebot im Live-Stream ansehen.

Die Palette umfasst zusätzlich zur 2. Bundesliga die Samstagspartien der Bundesliga, sämtliche Matches im DFB-Pokal und alle Spiele der englische Premier League. Überdies zeigt Euch Sky die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour sowie die PGA-Tour. Und das alles könnt Ihr zeitgleich auf zwei verschiedenen Geräten mitverfolgen.

Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf im LIVE-STREAM über Sky Go

Für alle anderen gestaltet sich das Anschauen der Partie Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorfer noch einfacher. Denn: Für Euch gilt es ausschließlich sich bei Sky Go einzuloggen. Wenn Ihr heute einen Vertrag mit dem Bezahlanbieter abschließt, geht sich die Aktivierung höchstwahrscheinlich nicht rechtzeitig aus. In anderen Worten: Ihr müsst Euch mit einer der Wiederholungen begnügen oder das Sky Ticket nützen.

Zu Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Obendrein steht Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL eine kostenlose Option zur Verfügung. Damit bleibt Ihr zu sämtlichen Schlüsselmomenten im Traditionsduell Werder Bremen – Fortuna Düsseldorf im Bilde. Um dieses Vorhaben zu erleichtern, sendet Euch GOAL auch Push-Nachrichten.

Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: In voller Länge auf Sky Bundesliga Sport 8 (HD) In der Konferenz auf Sky Bundesliga Sport 7 (HD) Highlights: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL

Werder Bremen vs. Fortuna Düsseldorf: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anstoß.