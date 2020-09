FC Schalke 04 vs. Werder Bremen live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 0:3

Der FC Schalke 04 spielt gegen Werder Bremen in der Bundesliga. Goal verfolgt die vollen 90 Minuten heute im LIVE-TICKER.

18.30-Uhr-Spiel in der ! Der und der SV kreuzen heute Abend die Klingen.

Beide Teams sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Für die Königsblauen von Trainer David Wagner setzte es am 1. Spieltag eine 0:8-Klatsche beim , die Werderaner verloren gegen mit 1:4.

Wer gewinnt das Duell der beiden kriselnden Traditionsklubs? Goal ist im LIVE-TICKER bei FC Schalke 04 vs. Werder Bremen heute dabei!

FC Schalke 04 - Werder Bremen 0:3 (0:2) Tore 0:1 Füllkrug (22'), 0:2 Füllkrug (37'), 0:3 Füllkrug (59', FE) Aufstellung FC Schalke 04 Fährmann - Rudy, Kabak, Stambouli (Sane), Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Boujellab, Uth, Raman (Ibisevic) - Paciencia Aufstellung Werder Bremen Pavlenka - Gebre Selassie, Friedl, Vejlkovic, Augustinsson - Mbom - M. Eggestein, Klaasen - Bittencourt (J. Eggestein) - Füllkrug (Selke), Sargent Gelbe Karten Paciencia (35'), Stambouli (36'), Uth (38'), Boujellab (55'), Kabak (58'), Bentaleb (63'), Mbom (74'), Klaasen (78')

+++ LIVE-TICKER AKTUALISIEREN +++

81. | Bentaleb spielt ins Zentrum, Ibisevic leitet raus auf Rudy. Bis dahin sieht das gut aus. Aber Rudys Flanke wird geblockt. Es schleichen sich wieder Halbheiten ein.

78. | Schalke wegen Fouls, Bremen wegen Meckerns. Diesmal trifft es Klaassen.

Mehr Teams

77. | Gut, Werder mag in der zweiten Hälfte auch ein wenig Glück gehabt haben. Aber sie konnte es sich auch über weite Strecken erlauben, das Spiel nach der Pause zu verwalten.

76. | Die Standards bekommt Bremen, wie gerade beim Freistoß von Uth von der linken Strafraumkante, auch besser verteidigt. Für Schalke werden das quälende 15 Schlussminuten.

74. | Johannes Eggestein bleibt im Strafraum liegen, die Partie läuft weiter. Im Nachinein protestiert Mbom etwas zu heftig nach diesem Zweikampf zwischen Eggestein und Fährmann und wird wegen Meckern verwarnt. Schalke wird nach Fouls verwarnt, die Bremer wollen nur reden.

71. | "Wir danken ihm für seine Arbeit ... bla, bla ... haben aber das Gefühl, wir müssen neue Impulse setzen, viel Glück auf seinem weiteren Weg" So oder so ähnlich. Morgen. Oder am Montag.

70. | Die Ecken der Schalker kommen aber so gar nicht. Kann sich noch jemand an eine Ecke erinnern, die nicht direkt bei Pavlenka landete?

69. | Pavlenka bekommt jetzt mehr zu tun und gewinnt dadurch zunehmend an Sicherheit. So pflückt er eine Flanke von Uth runter, die allerdings auch zu nah ans Tor kommt.

68. | Außerdem kommt Johannes Eggestein für Bittencourt.

68. | SInd nicht viele da, die Füllkrug mit verdientem Abgangsapplaus versorgen können. Selke ersetzt ihn.

65. | Es würde bei diesem Spielverlauf nicht überraschen, wenn heute auch noch ein Schalker fliegt. Kann allerdings nicht Stambouli passieren, der wurde ja bereits ausgewechselt.

63. | Den Freistoß führt Augustinsson aus. Aus 35 Meter, der übliche Zug zum Tor, bloß kommt diesmal außer Fährmann niemand in Ballnähe.

63. | Bentaleb kassiert Gelb nach einem Foulspiel und sieht als sechster Schalker eine Verwarnung. Bittencourt überlebt das ausgestreckte Bein.

61. | Und statt dass es jetzt 2:2 steht, hätte stehen müssen, erhöht Werder auf 3:0.

59. | Tooor! Schalke - BREMEN 0:3. Und so macht das ein Weltklasseteam. Gerät in Bedrängnis und setzt ein Ausrufezeichen. Fährmann springt nach rechts und Füllkrug entscheidet sich mit seinem Schieber für die andere Seite.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Füllkrug trifft per Elfmeter - 0:3

59. | Die Situation, die zum Elfmeter führte, wird noch einmal untersucht, möglicherweise lag eine Abseitsposition vor.

58. | Elfmeter für Bremen nach dem ersten Gegenstoß nach dem Seitenwechsel. Und Kabak sieht für sein Halten Gelb. Wirft sich Füllkrug auf den Rücken und ringt den nieder. KLARER Elfmeter. Aber sowas von.

58. | Da haben die Schalker jetzt die Chance, endlich, und nutzen sie nicht. Stattdessen ...

55. | Gelbe Karte Nassim Boujellab

55. | Megariesenchance für Schalke. Das war ja eigentlich noch eine bessere Möglichkeit. Rudy nimmt auf rechts das Tempo raus, passt ins Zentrum, dort wird Uth geblockt, der Ball prallt aber nach vorne in den Strafraum, Boujellab setzt nach und steht so urplötzlich frei vor dem Kasten von Pavlenka. Er will den Ball ins lange Eck schieben, setzt ihn aber um ein paar Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Unglaublich.

53. | Riesenchance für Schalke! Völlig überraschend kann Paciencia von der linken Grundlinie in den Strafraum flanken. Und völlig frei kommt Ibisevic aus kurzer Distanz zum Kopfball. Den macht er doch normalerweise. Doch knapp setzt er den Ball links am Tor vorbei. Die beste Gelegenheit der Schalker bislang.

50. | Werder agiert hier zu Beginn zunächst eher abwartend, lässt die Schalker mal machen. Das wirkt sich vor allem in der Ballbesitzstatistik auf. Rudy und Oczipka haben die Seiten gewechselt. Aber was will Boujellab mit so einem Zuspiel auf Oczipka? Hart, aus kurzer Distanz, das ist überhaupt nicht zu kontrollieren.

49. | Wenigstens war das mal ein Versuch, nach einer flüssigen Kombination kann schließlich Oczipka eine Flanke von der linken Strafraumseite schlagen. Er findet zwar keinen Abnehmer, aber der Gedanke zählt.

48. | Zunächst scheint es, als ging Schalke jetzt aggressiver zu Werke. Das hat so aber noch keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Spielgeschehen. Wirkt aber aktiver.

48. | Hey, ich bin da, erklärt Ibisevic mit einem Foul an Gebre Selassie.

46. | Die zweite Spielhälfte hat begonnen.

46. | Schalke wechselt nur doppelt. Dabei sind doch fünf Wechsel erlaubt! Stambouli macht für Sane Platz.

46. | Ibisevic ersetzt Raman. Die Billiglösung.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Die zweite Halbzeit läuft

Halbzeit | Und das 8:0 der Bayern gegen S04 muss völlig neu bewertet werden. Am Ende ist sonst Werder halb so gut wie der Meister!

Halbzeit | Ohne Witz. So wie Schalke spielt, stellt man sich die Darbietungen einer Mannschaft vor, die die Trainervorgabe überhaupt nicht versteht. Defensiv mag das ja hinreichend sein. Aber die Offensive ist völlig planlos.

Halbzeit | Im Duell der Sorgenkinder führt Werder völlig verdient 2:0 auf Schalke. Es ist bezeichnend für den Zustand beider Mannschaften, dass die zwei Tore nach Standards fielen. Ein solcher führte ja auch zur einzigen ernsthaften Möglichkeit der Königsblauen. Dabei ist Werder hier durchaus die aktivere Mannschaft, auch wenn es den Männern von der Weser kaum einmal gelingt, aus dem Spiel Torgefahr zu entwickeln. Der Schalker Aufritt war bisher unterirdisch. Gasmoleküle, die im Raum treiben. Brownsche Bewegung und so. Vielleicht findet Wagner in der Pause ja die richtigen Worte. Sonst könnten es seine letzten werden.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Halbzeit - 0:2

45.+3. | Und die sind natürlich zügig vorüber.

45.+2. | Zwei Minuten Nachspielzeit gibt es.

45.+1. | Freistoß für Werder aus dem rechten Halbfeld. Na, wer kommt da denn schon wieder angeschlichen?

45. | Dabei zeigte Pavlenka zwar leichte Unsicherheiten. Aber dafür gibt es ja dann immer noch Abwehrspieler.

43. | Freistoß Schalke, auf vierzig Metern bringt Uth den Ball aus dem linken Halbfeld zum Kasten. Durchaus ähnlich der Situation, die zum 2:0 für Werder führte. Pacienca verlängert per Kopf, doch Pavlenka taucht rechtzeitig ab und schnappt sich den unplatzierten Versuch.

38. | Gab schon lange keine Karte mehr für einen Schalker. Dem kann Abhilfe geschaffen werden. Uth, der Mann der beim 0:1 auf der Torlinie neben Fährmann auf der Torlinie stand und auf Abseits reklamierte, übertreibt es mit der Härte.

37. | Tooor! Schalke - BREMEN 0:2. Und das ist der Freistoß: Aus dem rechten Halbfeld führt Augustinsson aus. Wieder mit dem linken Fuß also. Der führt alle Standards aus. Wieder hat der Ball viel Zug zum Tor, Füllkrug springt am höchsten und setzt den Ball aus vollem Lauf mit dem Kopf unten rechts ins Eck.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Füllkrug schnürt den Doppelpack - 0:2!

36. | Und gleich erwischt es den nächsten Schalker. Stambouli mit einem Open-Ice-Hit, das kann man kaum anders nennen, gegen Mbom. Dem bleibt erst einmal die Luft weg.

35. | Paciencia bringt im Liegen Klaassen zu Fall, das war in der Tat so ein bisschen Nachtreten. Hätte schlimmer ausgehen können. Gelb.



35. | Gelbe Karte Gonçalo Mendes Paciencia

34. | Bei Bremen hat das allerdings auch damit zu tun, dass man in der Spitze schnell und riskant spielt und den schnellen Abschluss sucht. Natürlich kommt dann nicht jeder Ball an.

32. | Mal ein paar Zahlen: Ballbesitz Schalke 63 Prozent, das denkt man jetzt so nicht unbedingt. Abschlüsse hingegen 2:7, das passt schon eher. Die Passquote beider Teams ist dagegen zweitligareif, Schalke 72 Prozent, Werder 65. Das sind Darmstadt-Zahlen aus der Erstligazeit der Lilien.

28. | Nicht alle Aktionen von Werder in der und in die Offensive sind erfolgreich. Aber man darf doch auch schon von Offensivaktionen sprechen, die durchdacht sind. Aber wenn Köngsblau SO weiterspielt, ist Wagner morgen da nicht mehr Trainer. Es sei denn, es sprechen finanzielle Gründe gegen eine Freistellung. Füllkrug marschiert auf der rechten Seite, Stambouli trottet nur hinterher, aber aus spitzem Winkel trifft der Bremer nur ins Außennetz. Außerdem wäre Fährmann wohl dagewesen.

26. | Wenn Sie mal eine Partie erleben möchten, bei der der Ballbesitz im Mittelfeld unheimlich oft wechselt, müssten Sie JETZT auf Schalke sein. Aber die lassen hier heute keinen rein.

25. | Stambouli stellt eine Kerze im Mittelfeld auf, vielleicht ist er mit dem Flutlicht nicht zufrieden.

22. | Tooor! Schalke - WERDER 0:1. Nach einer Ecke von der linken Seite steigt Sargent am höchsten und köpft Richtung Tor, der Ball kommt genau in Richtung Füllkrug im Torraum, der das Zuspiel ins Tor verlängert. Auf der Torlinie sehen Fährmann und Uth hilflos zu, wie die Kugel einschlägt. Uth reklamiert auf Abseits. Humor hat der Mann.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Füllkrug erzielt das 0:1!

20. | Freistoß Schalke, vierzig Meter vor dem Tor aus dem Zentrum. Rudy überhebt das Getümmel, Pacienca ist eingelaufen, zu früh, wie sich herausstellt, und kann hinter der Defensivformation frei vor Fährmann zum Kopfball kommen, aber köpft Fährmann praktisch an. Dann erfolgt sowieso der Abseitspfiff.

19. | Jetzt eine Flanke von Oczipka von der linken Seite in den Strafraum, den Uth geradezu sensationell annimmt, er berührt den Ball nur leicht, schon liegt der tot vor seinen Füßen. Zum Abschluss kommt er jedoch nicht, weil er von drei Bremern umzingelt verstolpert.

17. | In der gegnerischen Hälfte bekommen die Schalker kaum Platz für ihre Kombinationen, lösen das mitunter jedoch gut und spielerisch. Sie bleiben in Ballbesitz. Aber Raumgewinn: Null. Die Köngsblauen forcieren die rechte Seite mit Rudy, vielleicht war das ja der Hintergedanke bei der Positionierung als Außenverteidiger

16. | Rudy, den man jetzt auch nicht unbedingt auf der Position des Außenverteidigers erwartet, holt eine Ecke für die Schalker raus, als ein Flankenversuch geblockt wird. Immerhin.

14. | EIne knappe Viertelstunde ist gespielt. S04 begann mit viel Ballbesitz, aber ohne Spielwitz, ohne offensive Durchschlagkraft. Aber die könnte gerade Werder entfalten.

11. | Aus dem rechten Halbfeld führt Bremen eine Freistoß aus. Dessen nimmt sich Augustinsson an, der den Ball mit dem linken Fuß zum Tor zieht. Gebre Selassie kommt auch zum Kopfball, kann die Kugel aber nicht drücken. Im Gegenteil.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Sargent mit der ersten Großchance

10. | Eieiei, Stambouli verliert in Bedrängnis der Ball an der Strafraumgrenze, sofort geht Bittencourt in die Lücke und spielt quer, vor dem Torraum lauert Sargent, der aber durchaus bedrängt wird. Und die Kugel nicht richtig erwischt. Die kullert harmlos am Tor vorbei.

9. | Mittlerweile sind die Gäste etwas munterer geworden. Aber wie auch bei Schalke sieht man jeder Aktion die Verunsicherung an. In der Vorwärtsbewegung siehst du hier kaum mal drei angekommen Pässe in Folge.

7. | Liegt vielleicht nur an den Haaren, aber wenn ich Stambouli sehe, habe ich auch immer irgendwie Jiri Nemec vor Augen. Das waren noch Zeiten. Jetzt humpelt Bentaleb.

6. | Von Anfang an werden die Zweikämpfe sehr intensiv geführt, nicht immer fair. So ist die Partie relativ häufig unterbrochen.

5. | Es zeichnet sich in dieser führen Phase ein gewisser Plan bei den Gastgebern ab, die bisher viel mit steilen Steckpässen operieren. Die finden noch nicht immer einen Abnehmer. Aber man kann gut erkennen, wie es gedacht ist, die Bremer Deckung aufzureißen.

3. | Uth will vor dem Strafraum durchstecken auf den gestarteten Raman, der Ball bleibt hängen. Sauber bekommt Werder die Kugel aber nicht weg, so kommt es noch zu einem harmlosen Distanzschuss von Raman, den Pavlenka aber ganz ruhig abfangen kann.

3. | Aber was sollen die Gäste auch machen? Fährmann mit drei Mann pressen?

2. | Die ersten Szenen sind ziemlich unaufgeregt. Schalke hält den Ball in den eigenen Reihen, Fährmann wird dabei auch eingesetzt. Werder läuft zunächst nur hinterher.

1. | Die Partie läuft!

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Anstoß

vor Beginn | Zuschauer sind heute auf Schalke keine. Vielleicht ist das ja sogar ein Vorteil. Dann übertönt auch kein Pfeifkonzert die Kommunikation zwischen Teams und Trainern.

vor Beginn | Jo, werden sich viele zu Hause auf dem Sofa gesagt haben - auf dem Schoß den Teller mit Chips, in der Hand eine Flasche - die die Partie von S04 gegen die Bayern verfolgt haben. Bei Schalke wäre auch für mich ein Platz im Kader. Das soll heute anders werden. Heißt es.

vor Beginn | Im Vorfeld der Partie erklärt Kohfeldt, der schwache Auftritt der Bremer gegen Hertha war kein Zeichen der schlechten Einstellung, sondern des fehlenden Mutes. Das mag im ersten Moment verwirren. Im zweiten auch.

vor Beginn | Kohfeldt hat vier Umstellungen vorgenommen. Neustarter sind Bittencourt, Füllkrug, Veljkovic und Mborn, dafür bleiben Selke, Osako, Chong und Moisander (alle Bank) draußen.

vor Beginn | Schalke mit drei Veränderungen in der Startelf nach, egal, Mantel des Schweigens, jedenfalls gibts drei Umstellungen. Neu in der Startelf sind Raman, Mascarell und Boujellab für Matondo (Bank), Serdar und Harit, die beide nicht im Kader sind.

vor Beginn | Werder läuft so auf: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Augustinsson - Klaassen, Mborn, M. Eggestein, Bittencourt - Sargent, Füllkrug.

vor Beginn | Zu den Aufstellungen. Schalke mit Fährmann - Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Boujellab, Uth, Raman - Paciencia.

vor Beginn | Die Situation könnte sich sogar dahingehend entwickeln, dass dem Übungsleiter des Verlierers dieser Partie ein extrem unangenehmes Restwochenende bevorsteht. Mit der Qualifikation als Trainer hat das dann überhaupt nichts zu tun, das sind das Reflexe des Geschäfts. Man kann sich schon mal überlegen, was am besten klingt. Florian Koh fällt. Florian Gofeldt, Florian Koh fehlt? Oder trifft es eher Wagner?

vor Beginn | Fast nahtlos knüpften Werder und S04 an die letzte Saison an. Nun gut, Schalke stand natürlich vor einer denkbar undankbaren Aufgabe (gutes Wort in diesem Zusammenhang, Aufgabe!) gegen den frischgebackenen CL-Gewinner. Doch Werder sah gegen die Hertha, die sich im gegen Braunschweig nicht gerade als Übermannschaft präsentiert hatte, denkbar schlecht aus.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 2. Spieltages zwischen dem FC Schalke 04 und Werder Bremen.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen live: Der SID-Vorbericht

Wegen der Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Gelsenkirchen findet das Spiel zwischen den Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und Werder Bremen am Samstag entgegen der ursprünglichen Planungen ohne Zuschauer statt. Das gaben die Gelsenkirchener am frühen Morgen bekannt.

Da die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei über 35 Fällen lag, mussten die Behörden reagieren und die Zulassung von Fans untersagen. Am Freitagmorgen hatte der Wert noch bei 33,4 gelegen.

Laut Beschluss der Bundesländer dürfen 20 Prozent der Kapazität, auf Schalke also 12.454 Besucher, ins Stadion, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt. Es war offen, ob der Klub dieses Kontingent komplett ausschöpfen wollte. Am Donnerstag hatte Schalke die Kartenzuteilung an die Fans gestartet, das Geld werde nun "schnellstmöglich über die jeweils gewählte Zahlungsform zurückerstattet".

Es bleibt damit in vieler Hinsicht eine schwierige Saison für Königsblau. Der Auftakt bei Bayern München ging am vergangenen Wochenende mit 0:8 verloren, vor dem Spiel gegen Bremen wurde der Klub nun zudem durch einen Coronafall innerhalb der Mannschaft aufgeschreckt.

Der namentlich nicht genannte Spieler sei seit Bekanntwerden des Ergebnisses in häuslicher Quarantäne, alle weiteren Tests der Mannschaft seien negativ ausgefallen. "Da sind einige Gedankengänge hinfällig", sagte Trainer David Wagner dennoch: "Die Gesundheitsbehörden übernehmen jetzt."

Ob gegen Werder weitere Spieler als Kontaktpersonen nicht eingesetzt werden dürfen, war am Freitag zunächst nicht klar. "Ich halte bei den Ergebnissen jedes Mal die Luft an", berichtete der Coach, der nach der Horrorserie von 17 Bundesligaspielen ohne Sieg um seinen Job kämpft. Schon das Trainingslager in Österreich hatte ein Coronafall empfindlich gestört.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen live: Die Aufstellung

Aufstellung Schalke 04:

Fährmann - Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Boujellab, Uth, Raman - Paciencia

Aufstellung Werder Bremen:

Pavlenka - Gebre Selassie, Friedl, Vejlkovic, Augustinsson - Mbom - Eggestein, Klaasen - Bittencourt - Füllkrug, Sargent

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen live: Die Bundesligapartie auf einen Blick