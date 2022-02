Werder Bremen vs. FC Ingolstadt heute live: TV und LIVE-STREAM - die Übertragung in der Übersicht

Zum 23. Spieltag der 2. Bundesliga treffen heute Werder Bremen und der FC Ingolstadt aufeinander. Die Begegnung wird um 13.30 Uhr im Bremer Weserstadion angepfiffen.

Top-Aufstiegskandidat gegen Top-Abstiegskandidat, oder in anderen Worten: Tabellenzweiter gegen Tabellenletzten lautet die Begegnung heute. Die Ingolstädter treffen heute auf Bremer, die seit nunmehr acht Spielen jedes Spiel gewonnen haben.

Das Hinspiel konnte Bremen klar und deutlich mit 3:0 gewinnen - wie geht es heute aus? Hier gibt es die wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Werder Bremen vs. FC Ingolstadt heute live: Die Fakten zur Begegnung

Match: Werder Bremen vs. FC Ingolstadt

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 23. Spieltag

Datum: Samstag, 19. Februar 2022

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Bremen, Weserstadion

Werder Bremen vs. FC Ingolstadt heute live im TV: Wird die 2. Bundesliga im Fernsehen übertragen?

Die 2. Bundesliga zieht Woche um Woche zahlreiche Fußballfans in ihren Bann. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch heute wieder viele nach der Übertragungssituation fragen: Wie wird das Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Ingolstadt heute übertragen?

Zur Beantwortung dieser Frage werfen wir einen Blick auf die Sender, die für die Übertragung der 2. Liga zuständig sind: In dieser Saison sind die Sky und Sport 1. Erstgenannter überträgt alle Spiele dieser Saison im Pay-TV live. Sport 1 konnte sich die Topspiele am Samstagabend (20.30 Uhr) sichern und überträgt somit zahlreiche Spiele im Free-TV!

Wer zwischen den Zeilen lest, kommt also zu der Erkenntnis, dass die heutige Partie nur bei Sky live zu sehen ist!

Werder Bremen vs. FC Ingolstadt heute live im Pay-TV: Sky überträgt die 2. Bundesliga

Möchtet Ihr heute also live dabei sein, oder seid generell Fans der 2. Liga, empfiehlt es sich bei Sky vorbeizuschauen. Auch die Bundesliga am Samstag und die Premier League seht Ihr nur hier.

Fans der 2. Bundesliga können die Partie heute via Sky auch im LIVE-STREAM verfolgen. Näheres zu den beiden Streamingplattformen Sky Go und Sky Ticket findet Ihr in den nächsten beiden Abschnitten des Artikels.

Die wichtigsten Infos zu den verschiedenen Abo-Varianten bei Sky gibt es hier.

Werder Bremen vs. FC Ingolstadt heute live im STREAM auf Sky Go

Sky Go ist die erste Anlaufstelle für alle Sky-Kunden. Für alle Sky-Kunden ist Sky Go kostenlos dabei - Ihr müsst einfach die App auf Euren Desktop, Handy oder Tablet laden, Euch mit der Kundennummer und dem Passwort anmelden und könnt anschließend direkt loslegen. Sky Go liefert Euch alle Inhalte, die Ihr mit Eurem Sky-Konto auch abrufen könnt. Sowohl das LIVE-Programm als auch on-demand-Inhalte sind hier inbegriffen.

Die Download-Links für Sky Go findet Ihr an dieser Stelle.

Werder Bremen vs. FC Ingolstadt heute live im STREAM auf Sky Ticket

Die zweite Plattform, über die wir heute sprechen wollen, hört auf den Namen Sky Ticket. Hier könnt Ihr auch als Nicht-Kunde von Sky das Spiel live sehen. Entscheidet Ihr Euch für das Sport-Ticket könnt Ihr alle sportspezifischen Inhalte von Sky abrufen und das bereits ab 24,99€ mtl. (Jahresticket). Ihr steht auf vertragliche Flexibilität und zahlt hierfür gerne ein paar Euro mehr? Für 29,99€ mtl. (Monatsticket) seid Ihr flexibler in Bezug auf die Vertragsbindung und könnt monatsweise kündigen. Sky Ticket könnt Ihr im Prinzip auf jedem internetfähigen Device nutzen (Spielekonsole, Handy, Tablet, Desktop, Smart-TV, TV-Stick, etc.).

Werder Bremen vs. FC Ingolstadt heute live im TV und STREAM: Die Übertragung auf Sky in der Übersicht

Sender: Sky Sport Bundesliga 4 (HD)

Übertragungsbeginn: 13.00 Uhr

Anpfiff: 13.30 Uhr

Kommentar: Markus Gaupp

Diese Spieler stehen heute in der Startelf: Die Aufstellungen von Werder Bremen vs. FC Ingolstadt

Aufstellung Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung, Rapp, Schmid - Füllkrug, Ducksch.

Aufstellung FC Ingolstadt: Stojanovic - Heinloth, Antonitsch, Musliu, D. Franke - Linsmayer, Röhl, Bilbija, Pick - Pat. Schmidt, Eckert Ayensa.

Beste LIVE-TICKER-Unterhaltung gefällig? Werder Bremen vs. FC Ingolstadt live bei GOAL

Möchtet Ihr heute lieber im LIVE-TICKER dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem - der GOAL-TICKER zum Spiel liefert Euch die wichtigsten Szenen fast in Echtzeit kompakt und unterhaltsam zusammengefasst.

Zum LIVE-TICKER