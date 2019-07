Werder Bremen - Darmstadt 98: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung des Testspiels

Das Trainingslager neigt sich dem Ende entgegen, für Bremen geht es in einem letzten Test gegen Darmstadt. Goal erklärt, wer die Partie überträgt.

Im Rahmen des Trainingslagers im Zillertal testet am Samstag gegen . Für den Bundesligisten ist es das dritte und letzte Kräftemessen, bevor es am Sonntag wieder in Richtung Heimat geht. Anstoß der Begegnung ist um 12.30 Uhr im Parkstadion in Zell am Ziller.

Am letzten Wochenende hatte Werder Bremen bereits ein Blitzturnier gegen den (1:1) und österreichischen Erstliga-Aufsteiger​ Wattens (1:0) ausgerichtet.

Danach hatte Zweitligist Darmstadt am Mittwoch gegen Rotterdam das Nachsehen und musste eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

Werder Bremen vs. Darmstadt 98: Die Details zur Partie in der Übersicht

Duell Werder Bremen - Darmstadt 98 Datum Samstag, 13. Juli 2019 | 12.30 Uhr Ort Parkstadion, Zell am Ziller (Österreich) Zuschauer 2.500 Plätze

Bremen gegen Darmstadt heute live im TV schauen - geht das?

Zunächst die schlechten Nachrichten: Das Aufeinandertreffen zwischen Werder Bremen und Darmstadt 98 wird nicht live deutschen Fernsehen übertragen.​ Kein deutscher TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an der Begegnung gesichert.

Somit wird Bremen vs. Darmstadt am Samstag weder im Free-TV noch im Pay-TV gezeigt. Möchtet Ihr dennoch nicht auf die Partie verzichten, müsst Ihr Euch nach einer Alternative umsehen.

Doch kein Grund zum Verzweifeln: Neben der TV-Übertragung gibt es noch eine andere Möglichkeit, um den Härtetest zwischen SVW und D98 live und voller Länge sehen zu können.

Werder Bremen vs. Darmstadt 98 im LIVE-STREAM verfolgen

Über die Plattform WERDER.TV könnt Ihr live dabei sein, wenn Bremen und Darmstadt im Rahmen des Trainingslagers aufeinandertreffen. Der Verein bietet seinen Anhängern nämlich einen LIVE-STREAM der Begegnung.

Einziger Haken: Der Stream steht nur Abonnenten von WERDER.TV zur Verfügung.

Neben einem Jahresabo für 3,99 Euro monatlich könnt Ihr auch ein 24-Stunden-Abo für die Streaming-Plattform abschließen.

Alle Infos zur Anmeldung sowie den aktuellen Preisen findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Werder Bremen gegen Darmstadt: Die Aufstellungen des Testspiels

Mit dieser Aufstellung geht Werder Bremen in die Partie:

Pavlenka - Beijmo, Augustinsson, Möhwald, Rashica, Osako, Sahin, Bartels, Klaasen, Friedl, Groß

Darmstadt 98 bietet folgende Aufstellung auf:

Stritzel - Hertner, Palsson, Mehlem, Schnellhardt, Honsak, Dursun, Heller, Hoehn, Dumic, Herrmann