Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute live im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und in den Highlights

Erstes Spiel der Saison ohne Lucien Favre: Der BVB muss heute zum SV Werder Bremen. Goal erklärt, wie das Spiel der Bundesliga heute übertragen wird.

Englische Woche in der : Am 12. Spieltag empfängt der SV den BVB. Anstoß im wohninvest Weserstadion ist heute um 20.30 Uhr.

104 Spiele bestritten die beiden Teams in der Bundesliga bereits gegeneinander, im ewigen Vergleich hat der BVB dabei die Nase leicht vorn: Die heutigen Gäste konnten 44 Spiele für sich entscheiden, Werder nur 41. 19 Begegnungen endeten ohne Sieger, mit Aufwärtstrend: Drei der letzten fünf Begegnungen zwischen den beiden Bundesliga-Urgesteinen endeten mit einer Punkteteilung.

Für die Schwarz-Gelben aus Dortmund ist es das erste Spiel nach der Trennung von Trainer Lucien Favre. Am Sonntagmorgen wurde der Schweizer entlassen, ausschlaggebend war letztendlich die 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart.

Werder Bremen muss derweil die besten Teams der Liga in wenigen Wochen arbeiten: In den letzten Spielen verlor man gegen Leipzig, Wolfsburg und Stuttgart, die allesamt eine tolle Saison zurücklegen, vorher konnte man dem noch ein Unentschieden abknöpfen.

Schafft Werder den ersten Sieg seit dem 3. Spieltag oder kann der neue Cheftrainer Edin Terzic sein erstes Spiel für den BVB gewinnen? In diesem Artikel erklärt Goal alles rund um die Übertragung der Bundesliga.

Werder Bremen gegen BVB ( ): Das Bundesliga-Spiel im Überblick

Begegnung Werder Bremen - Borussia Dortmund Wettbewerb 12. Spieltag | Bundesliga Datum Dienstag, 15. Dezember | 20.30 Uhr Ort wohninvest Weserstadion | Bremen Zuschauer Keine

Lucien #Favre ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Die Entscheidungsträger des #BVB haben sich nach der 1:5-Heimniederlage bei #BVBVFB einmütig darauf verständigt, Favre und seinen Co-Trainer Manfred #Stefes mit sofortiger Wirkung freizustellen. — Borussia Dortmund (@BVB) December 13, 2020

Werder Bremen - BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute LIVE im TV verfolgen

Englische Woche in der Bundesliga, Spitzenfußball am Dienstagabend: Für viele Fans ist heute ein Grund zur Freude. Schließlich gibt es heute keine , wie an vielen Dienstagen der letzten Wochen. Stattdessen darf auch Werder Bremen mal wieder ein Pflichtspiel unter der Woche bestreiten.

Was gibt es also Schöneres, als sich nach dem Feierabend auf die Couch zu setzen und die Bundesliga zu genießen? Allerdings stellen sich jetzt viele Anhänger*innen eine berechtige Frage: Wird die Bundesligabegegnung heute überhaupt im TV übertragen?

Bundesliga: SVW - BVB wird heute live im TV übertragen!

An dieser Stelle können wir euch beruhigen: Ja, das Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und Borussia Dortmund wird heute im TV übertragen. Der Fernsehsender Sky hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert und wird daher das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 3 zeigen.

Im Free-TV wird das Spiel heute leider nicht übertragen. Sky hat nämlich fast nur kostenpflichtige Sender im Programm und gehört daher zum Pay-TV. Man muss also bezahlen, um das Spiel der Bundesliga heute LIVE verfolgen zu können. Einen Überblick zu den Preisen, Angeboten und Paketen von Sky findet ihr auf sky.de.

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund: So läuft heute die Sky-Übertragung live ab

Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 3, Sky Sport Bundesliga 3 HD

: Sky Sport Bundesliga 3, Sky Sport Bundesliga 3 HD Kommentator: Marcus Lindemann

SVW-BVB, -Mainz und VfB-Union: Die Sky-Konferenz der Bundesliga

Sky hat sich nicht nur die Einzelrechte an allen Begegnungen heute gesichert, sondern darf auch die Konferenz der Bundesliga übertragen. Da heute drei Spiele zeitgleich stattfinden, werden alle drei zu ungefähr gleich großen Anteilen in der Konferenz gezeigt - hier ist also ein wenig für jeden Fan dabei.

Beginn der Übertragung:

Anstoß: 20.30 Uhr

Sender : Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderator: Esther Sedlaczek

Experten: Dietmar Hamann

Gezeigte Spiele: Werder Bremen - Borussia Dortmund | Hertha BSC - FSV | - FC

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen im LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga heute live im Internet übertragen

Immer mehr Haushalten kommen mittlerweile ohne Fernseher aus. Verständlich, wo doch viele Inhalte und Events vermehrt exklusiv im Internet stattfinden. Das hat viele Fernsehsender, auch Sky, dazu bewegt, den Inhalt, der eigentlich im TV ausgestrahlt wird, auch im Internet zur Verfügung zu stellen.

So bietet auch Sky Möglichkeiten an, um die Bundesliga heute im TV verfolgen zu können. Dafür gibt es gleich zwei unterschiedliche Varianten, die wir euch jetzt etwas genauer vorstellen.

Sky Go oder Sky Ticket? So könnt ihr die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Sky Go Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Keine Zusatzkosten

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Mit LogIn-Daten anmelden

LIVE-STREAM auswählen

SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 parallele Streams Fünf Geräte registrierbar +5,00€/Monat

Sky Ticket Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Registrieren und anmelden

LIVE-STREAM auswählen

Fast immer war bei ihm Endstation ❌



Zwei Mal war #Pavlenka chancenlos, sonst holte der #Werder-Keeper gegen Leipzig alles von der Linie ✋



3️⃣ Fakten zum Spiel 👉 https://t.co/f742Yw6iOU pic.twitter.com/OqwESoEhgw — SV Werder Bremen (@werderbremen) December 13, 2020

SV Werder Bremen - BVB (Borussia Dortmund): Die Highlights der Bundesliga bei DAZN

Ihr könnt das Spiel nicht live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen oder Sky ist euch zu teuer? Kein Problem, ihr könnt euch die besten Szenen trotzdem kostenlos anschauen!

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Die eine ist, dass ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights kostenlos bei DAZN seht. Alternativ könnt ihr etwas länger warten und den Zusammenschnitt der Begegnung auf dem YouTube-Kanal von DAZN sehen.

Werder Bremen gegen den BVB (Borussia Dortmund): Der Goal LIVE-TICKER

Ihr wollt kein Abonnement bei Sky abschließen, aber auch nicht auf die kostenlosen Highlights bei DAZN warten? Ihr wollt aber trotzdem die ganze Zeit über auf dem aktuellen Stand des Geschehens bleiben?

Dann ist der LIVE-TICKER von Goal für euch ideal: Mit diesem bleibt ihr zu jedem Zeitpunkt auf der Höhe des Spiels und verpasst nichts! Hier geht es zum LIVE-TICKER von Goal.

Die Aufstellungen der Bundesliga: So laufen der BVB (Borussia Dortmund) und Werder Bremen heute auf

Aufstellung Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Friedl, Toprak, Augustinsson - Groß, Eggestein, Möhwald, Mbom - Osako - Sargent.

Aufstellung BVB: Bürki - Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro - Witsel, Bellingham - Sancho, Reyna, Reus - Moukoko.

