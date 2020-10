Werder Bremen vs. Arminia Bielefeld: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights - die Übertragung der Bundesliga am Samstag

Nach dem Sieg gegen Schalke empfängt Werder Bremen nun Arminia Bielefeld. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Arminia Bielefeld ist mit vier Punkten aus zwei Spielen als Aufsteiger gut in die Bundesligasaison gestartet. Nun geht es zu . Die Partie wird heute um 15.30 Uhr im Weserstadion angepfiffen.

Werder gewann in der Vorwoche bei Schalke 04 und sorgte letztlich für die Entlassung von S04-Trainer David Wagner. Gegen den Liganeuling wollen die Hanseaten nun nachlegen.

Doch Bielefeld fährt mit Selbsvertrauen nach Bremen. Die Arminia rang zum Auftakt ein Remis ab, am 2. Spieltag folgte der Heimsieg gegen den .

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die am Samstag

Wettbewerb : Bundesliga (3. Spieltag)

: Bundesliga (3. Spieltag) Datum : Samstag, 3. Oktober 2020

: Samstag, 3. Oktober 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort: Weserstadion, Bremen

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Für die Saison 2020/21 in der Bundesliga haben der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte erhalten. Das Match zwischen Werder Bremen und Arminia Bielefeld darf heute wie alle anderen Partien an Samstagen Sky live und exklusiv zeigen!

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld: Die Bundesliga live im TV sehen

Sky geht am Samstagnachmittag bereits ab 14 Uhr mit den Vorberichten zum 3. Spieltag auf Sendung. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) wird Bremen gegen Bielefeld in einer Konferenz mit den weiteren Spielen des Nachmittags laufen. Wer nur das Einzelspiel sehen will, wählt den Sender Sky Sport Bundesliga 5 (HD) mit Kommentator Oliver Seidler.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender kostenpflichtig abonniert haben. Alle Informationen zu den Angeboten und Inhalten entnehmt Ihr der Webseite von Sky.

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld im LIVE-STREAM schauen: So geht's

Ihr seid unterwegs und könnt nicht live vor dem TV dabei sein? Kein Problem, denn Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld läuft heute auch im LIVE-STREAM. Hier habt Ihr sogar zwei Möglichkeiten: Sky zeigt die Partie über Sky Go oder Sky Ticket online. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Sky Go ist für jeden Sky-Kunden inklusive und frei zugänglich. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann's losgehen mit Werder gegen Bielefeld! Die Login-Daten erhält jeder Kunde bei Abschluss des TV-Abos.

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld bei Sky Ticket: Die Bundesliga im LIVE-STREAM

Sky Ticket ist für alle Fans eine Möglichkeit, die Sky nicht abonniert haben oder kein Interesse an einem langfristigen Abonnement haben. Über das Ticket bekommt Ihr Zugang zur Liveübertragung von Sky. Der kleine, aber feine Unterschied zum TV-Abo ist bei Sky Ticket die Option, den Dienst monatlich zu kündigen. Die Details zu den Kosten gibt es hier.

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Werder Bremen:

Aufstellung Arminia Bielefeld:

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer kein Geld ausgeben will, um bei Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld auf dem Laufenden zu bleiben, dem bietet der kostenlose LIVE-TICKER von Goal eine gute Alternative! Hier bekommt Ihr alle wichtigen Infos zur Partie und zur Bundesliga geliefert – schaut mal rein!

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld verpasst hat, kann nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights auf DAZN sehen.

DAZN ist ein Streamingdienst, der ausgewählte Spiele der Bundesliga live überträgt. Zudem hat das Portal auch Ligen wie , die , , NFL, NHL, MLB oder NBA im Angebot. DAZN kostet nach einem Gratismonat 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. Wer nach dem Probemonat nicht überzeugt ist, bezahlt keinen Cent.

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Teams im Vergleich

Werder Bremen bisher 30 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Arminia Bielefeld 19 Siege 10 4 Remis 4 71 Tore 46

Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick