Werder Bremen - 1. FC Heidenheim: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alle Infos zur Übertragung der Bundesliga-Relegation

Werder Bremen trifft in der Relegation auf Heidenheim. Hier erfahrt Ihr, wo das Hinspiel heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In der -Relegation empfängt Bundesligist den Zweitligisten . Anstoß des Hinspiels ist am Donnerstag, den 2. Juli, um 20.30 Uhr im Weserstadion in Bremen.

Die Gastgeber aus Bremen retteten sich am letzten Bundesliga-Spieltag noch auf den Relegationsplatz. Durch einen 6:1-Triumph über den 1. FC Köln zog Werder an vorbei und darf nun doch noch auf den Klassenerhalt hoffen.

Trotz der 0:3-Pleite gegen Arminia Bielefeld am 34. Spieltag der erreichte der 1. FC Heidenheim den Relegationsplatz, da der HSV ebenso verlor. Nun schickt sich das Team von Trainer Frank Schmidt an, erstmals in der Vereinsgeschichte in die höchste deutsche Spielklasse aufzusteigen.

Die Bundesliga-Relegation heute live: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Hinspiel zwischen Werder Bremen und Heidenheim live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem werdet Ihr hier über die jeweiligen Aufstellungen informiert, sobald sie feststehen.

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Hinspiel im Überblick

Duell Werder Bremen - 1. FC Heidenheim Wettbewerb Bundesliga-Relegation (Hinspiel) Datum Donnerstag, 2. Juli 2020 | 20.30 Uhr Ort Weserstadion, Bremen

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV sehen - geht das?

Wer das Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim heute live verfolgen möchte, hat diverse Möglichkeiten. Im Hinblick auf die TV-Übertragung sieht die Lage für die heutige Partie wie folgt aus:

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim: Die Bundesliga-Relegation heute live im Pay-TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky hat in der Bundesliga-Saison 2019/20 die meisten Spiele live übertragen. Ob Einzelspiel oder Konferenz: Einen Großteil aller Bundesliga-Duelle konnte man bei Sky verfolgen.

Die Verteilung der Übertragungsrechte für die Relegation verhält sich jedoch anders und deshalb bedeutet das im Hinblick auf Sky: Der Bezahlsender zeigt die Partie Werder Bremen vs. Heidenheim heute leider nicht live im TV.

Um bei Werder Bremen gegen Heidenheim trotzdem live dabei zu sein, muss man sich deshalb anderweitig umschauen.

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim: Die Bundesliga-Relegation heute live im Free-TV sehen?

Auch im Hinblick auf die Übertragung im frei empfangbaren TV gibt es leider nur schlechte Nachrichten: Das Duell zwischen Werder Bremen und Heidenheim wird heute leider nicht im Free-TV gezeigt.

Weder die ARD, das ZDF noch ein anderer Sender hat sich die Übertragungsrechte für die Relegation gesichert. Dementsprechend kann man auch dort die heutige Partie Bremen vs. Heidenheim leider nicht live miterleben.

Trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, die vollen 90 Minuten der Bundesliga-Relegation zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim zu verfolgen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim: Die Relegation heute im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert's

Da das Kräftemessen zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim am heutigen Donnerstag weder im Free-TV noch im Pay-TV ausgestrahlt wird, muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um live dabei zu sein.

Diesbezüglich heißt die richtige Anlaufstelle: DAZN. Der Streamingdienst ist im Besitz der Übertragungsrechte für die Bundesliga-Relegation und hat die Partie Werder Bremen vs. Heidenheim heute im Programm:

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Wer das Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim heute via LIVE-STREAM verfolgen möchte, ist bei DAZN genau an der richtigen Adresse.

Der Streamingdienst, der auch während der abgelaufenen Saison schon zahlreiche Bundesliga-Spiele übertragen hat und das Angebot zur neuen Spielzeit nochmal ausweitet, zeigt die kompletten 90 Minuten der Partie Werder Bremen vs. Heidenheim im LIVE-STREAM.

Die Vorberichterstattung beginnt bei DAZN heute 15 Minuten vor Anpfiff, also um 20.15 Uhr. Im Vorfeld versorgt Euch Moderator Tobi Wahnschaffe mit allen relevanten Informationen rund um die Begegnung. Sobald der Ball rollt, kommentieren Uli Hebel und Ralph Gunesch das Spielgeschehen in Bremen.

Auch Amazon hat die beiden Spiele aus der Relegation im Angebot. Mehr Infos dazu findet Ihr bei Amazon selbst.

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE-STREAM bei DAZN: Alle Infos im Überblick

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr DAZN-Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe DAZN-Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel DAZN-Experte : Ralph Gunesch

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim: Die Relegation heute im kostenlosen LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Das Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim läuft im LIVE-STREAM auf DAZN - und das Beste daran: Ihr könnt das Ganze komplett kostenlos verfolgen!

Sofern Ihr noch kein DAZN-Abo besitzt, könnt Ihr das komplette Angebot des Streamingportals einen Monat lang kostenfrei ausprobieren und Werder vs. Heidenheim gratis genießen:

Wenn Euch der Service von DAZN nach Ablauf des Gratismonats überzeugt habt, könnt Ihr Euch künftig ein monatliches Abo für 11,99 Euro sichern oder gar ein Jahresabo für 119,99 Euro zulegen - dadurch spart Ihr hochgerechnet knapp 24 Euro!

Fragen zu DAZN? Hier findet Ihr alle Antworten:

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr könnt Werder Bremen vs. Heidenheim heute nicht im LIVE-STREAM verfolgen, da Ihr schon anderweitig beschäftigt seid? Macht nichts, denn alternativ könnt Ihr Euch im Anschluss auch einfach die Highlights der Partie zu Gemüte führen.

DAZN hat die Höhepunkte der Bundesliga-Relegation bereits 40 Minuten nach Abpfiff parat und stellt die Höhepunkt der Partie zwischen Werder Bremen und Heidenheim dann direkt auf die Plattform.

Abseits der Bundesliga hat DAZN noch viele weitere internationale Top-Ligen und Wettbewerbe im Programm, wie beispielsweise die , , , , , und noch viel mehr!

Welche Spiele und welche weiteren Sportarten DAZN sonst noch so im Programm hat, haben wir für Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die offiziellen Aufstellungen von Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim: Die Bundesliga-Relegation heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die Bundesliga-Relegation heute live im TV und im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen kostenlosen LIVE-TICKER zu Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim an.

Bereits 20 Minuten vor Anpfiff werdet Ihr im LIVE-TICKER mit sämtlichen wissenswerten Infos rund um das Hinspiel der Relegation informiert. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr im Ticker keinerlei spielentscheidende Szene und bleibt stets über das Geschehen in Bremen auf dem Laufenden.