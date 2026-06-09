Werden die Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 günstiger? Aktuelle Preisentwicklungen und Neuigkeiten zum Turnier

Seit dem Start des Vorverkaufs im September ist die Nachfrage nach WM-Tickets so groß wie nie – der Ansturm treibt die Preise in die Höhe.

Die Preise für einige Top-Gruppenspiele, etwa Partien mit den Gastgeberländern, und für attraktive K.o.-Runden-Spiele wie das Finale bleiben hoch. Wegen der dynamischen Preisgestaltung waren die Tickets bisher teuer.

GOAL beantwortet alle Fragen zu den Tickets für die WM 2026, auch ob sie noch günstiger werden.

Werden die WM-Tickets billiger?

Der Markt für WM-Tickets hat sich in zwei Lager gespalten.

Panikverkäufe drücken die Preise für normale Gruppenspiele nach unten, doch die Tickets für Top-K.o.-Spiele und Partien mit den Fußball-Giganten bleiben teuer. Wer das Finale oder andere Topspiele will, zahlt weiterhin viel; bei weniger gefragten Partien lässt sich dagegen sparen.

In den USA kommen große NFL-Stadien zum Einsatz, daher gibt es bei Spielen auf neutralem Boden sehr viele Sitzplätze.

Verkäufer, die ihre Preise zu Beginn zu hoch angesetzt haben, senken sie nun drastisch, um Verluste zu vermeiden – Tickets für diese Spiele kosten jetzt weniger als der Durchschnitt.

Wie viel kosten WM-Tickets?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die offiziellen Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Offizielle Preiskategorien für Tickets zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und Preise auf dem Sekundärmarkt

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 11.–27. Juni Gruppenphase (Gastgeberländer) 400 $ – 2.735 $ 1.199 – 5.500+ $ (1.950 $) 11.–27. Juni Gruppenphase (neutrale Top-Teams) 120 $ – 1.200 $ 750 $ – 3.800 $ (1.650 $) 11.–27. Juni Gruppenphase (Standard-Neutral-Spiele) 120 $ – 1.200 $ 202 € – 2.500 € (1.092 €) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Veranstaltungsorte mit hoher Nachfrage) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Preise für die Weltmeisterschaft 2026 nach Kategorie:

Kategorie Gruppenphase Runde der letzten 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 – 4.210 $ Kategorie 3 100–200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Was sind die günstigsten WM-Tickets?

Die günstigste Ticketkategorie für die Weltmeisterschaft begann bei 60 $.

Diese "Supporter Entry Tier"-Kategorie war jedoch treuen Fans vorbehalten; die berechtigten nationalen Fußballverbände verteilten die Tickets an ihre offiziellen, registrierten Fanclubs.

Für die breite Öffentlichkeit starteten die Nennwert-Tickets bei 120 $ für neutrale Gruppenspiele der Kategorien 4 und 3.

Weil die FIFA variable, dynamische Preise nutzt, schwanken die tatsächlichen Kosten je nach Partie.

Auf dem Zweitmarkt starteten neutrale Gruppenspiele mit geringer Nachfrage bei rund 200 bis 250 US-Dollar.

Liste der verbleibenden Spiele und Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Wie bekommt man die günstigsten WM-Tickets?

Setzen Sie auf Stadien mit hoher Kapazität

Städte wie Houston, Atlanta und Dallas richten mehrere WM-Spiele in großen Stadien aus. Das deckt die lokale Nachfrage und drückt die Preise auf dem Zweitmarkt.

Vermeiden Sie die Gastgeberländer

Städte wie Houston, Atlanta und Dallas richten mehrere WM-Spiele in großen Stadien aus, decken so die lokale Nachfrage und drücken die Preise auf dem Zweitmarkt.

Halten Sie Ausschau nach offiziellen Ticketverkäufen

Die FIFA bietet gelegentlich Tickets der unteren Preisklassen (zum Beispiel Kategorie 4 für 60 $/45 £) direkt über die offizielle Plattform an, um reisenden Fans entgegenzukommen.

Wie viel kosten WM-Tickets?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 $ und mehr erreichten.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Runde der 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 – 4.210 $ Kategorie 3 100–200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Wie kaufe ich WM-Tickets?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun sehr begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Optionen eignen sich oft für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.

Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind: