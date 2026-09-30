Der langjährige Teammanager Pep Guardiola hat seinem schwer unter Druck geratenen Ex-Klub Manchester City die Treue geschworen.

"Ich möchte, dass jeder einzelne Manchester-City-Fan auf der ganzen Welt weiß, dass ich hier bin – mehr denn je", schrieb der Katalane am Mittwoch in den Sozialen Medien.

Tags zuvor hatte die Premier League bestätigt, dass Manchester City wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln offiziell für schuldig befunden wurde. Es geht um einen Zeitraum von neun Jahren von 2009 bis 2018. ManCity kann bis Freitag Einspruch einlegen, es drohen dramatische Konsequenzen bis hin zum Zwangsabstieg.

"Ich stehe hinter meinem Verein, meinem Besitzer, meinem Vorsitzenden, Ferran, den Spielern, den Mitarbeitern, Enzo und euch, unseren einzigartigen Fans. Das habe ich immer getan und werde es auch immer tun", schrieb Guardiola: "Lasst mich eines ganz klar sagen: Wir werden das gemeinsam durchstehen. Ich liebe euch alle."

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Guardiola hatte von 2016 bis Sommer 2026 in Manchester gearbeitet. Er wurde sechsmal englischer Meister und gewann unter anderem die Champions League.