Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und im LIVE-STREAM?

Borussia Dortmund muss am 32. Spieltag bei Werder Bremen antreten. Goal sagt Euch, wo das Bundesligaspiel live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Die geht in ihren drittletzten Spieltag: Dabei muss ein schweres Auswärtsspiel bestreiten und seine Visitenkarte beim SV abgeben. Anpfiff ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Die Werderaner sind nach den jüngsten beiden Niederlagen auf Tabellenplatz neun festgefroren und haben mit fünf Punkten Abstand nur noch theoretisch Chancen auf die Qualifikation für die . Mit einem Sieg über den BVB würde man einerseits dem Gegner den Traum von der Meisterschaft vermiesen, andererseits aber auch nochmal an die oberen Tabellenplätze Anschluss finden. Florian Kohfeldt und sein Team können in diesem Spiel nur gewinnen, nach unten passiert den Werderanern definitiv nichts mehr.

Mit dem Anpfiff der Partie im Weserstadion wird bereits feststehen, ob der BVB den Sprung zurück an die Tabellenspitze schaffen kann. Lässt der FC Bayern nämlich gegen (Anstoß: 15.30 Uhr) federn, dann kann Schwarz-Gelb den Rekordmeister wieder überholen. Dafür muss das Team von Lucien Favre jedoch die Derbyniederlage aus der Vorwoche (2:4 gegen Schalke 04) abhaken und sich auf Grün-Weiß konzentrieren.

Das Hinspiel endete Ende des vergangenen Jahres 2018 mit 2:1 für den BVB.

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen? Goal sagt Euch, wer das Bundesligaspiel live und in voller Länge zeigt / überträgt?

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Bundesligaspiel auf einen Blick

Duell ​Werder Bremen - Borussia Dortmund Datum Samstag, 4. Mai | 18.30 Uhr Ort Weserstadion, Bremen ( ) Zuschauer 42.500 Plätze

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Es ist wie jede Woche die Fragen aller Fragen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im deutschen TV? Nachdem die Begegnung des BVB gegen Schalke vergangene Woche live im Free-TV übertragen wurde, sagen wir Euch auch heute, wo Werder Bremen vs. BVB gezeigt wird.

Zeigt / überträgt das Free-TV Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) live?

Im Gegensatz zur vergangenen Woche hat das Free-TV seine Rechte an der Bundesligaübertragung wieder abgegeben und zeigt / überträgt damit keine Bilder live aus dem Bremer Weserstadion.

Im deutschen Fernsehen gibt es lediglich die besten Szenen der Begegnung im ZDF Sportstudio zu sehen. Dieses beginnt am Samstagabend um 23 Uhr.

Alternativ gibt es im TV aber eine Möglichkeit, mit der Ihr die vollen 90 Minuten zwischen Bremen und Dortmund am Samstag live sehen könnt.

Zeigt / überträgt Sky Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Nicht das Free-TV, dafür aber das Pay-TV, zeigt / überträgt Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) live. Diesem Fall nimmt sich der Unterföhringer Kanal Sky an, der die Rechte an der Bundesliga hält.

Sky zeigt die Begegnung der beiden Bundesligisten auf seinem Kanal Sky Sport 1 HD. Spannend wird es dabei bereits um 17.30 Uhr, denn um diese Uhrzeit beginnen die Vorberichterstattungen zur Partie in Bremen.

Was müsst Ihr tun, wenn Ihr an der Weser unbedingt mit dabei sein wollt? Einzige Voraussetzung ist, dass Ihr Euch ein Abonnement beim Kanal zulegt. Mit diesem könnt Ihr nicht nur die Bundesliga live im TV sehen, sondern auch den DFB-Pokals oder die miterleben.

Auf der Webseite des Unternehmens erhaltet Ihr alle Informationen zu den einzelnen Paketen, die Ihr dort auch gleich buchen könnt.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Die Bundesliga kehrt zur Normalität zurück, was die Übertragung der Spiele live im TV und im LIVE-STREAM angeht. Das bedeutet aber auch: Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) wird im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.

Zeigt / überträgt die ARD Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Stream?

Im oberen Abschnitt habt Ihr bereits gelesen, dass dem Free-TV die Rechte fehlen, um die Bundesliga live im Stream zu übertragen. Demnach zeigt / überträgt auch die ARD Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) nicht im LIVE-STREAM.

Zeigen / übertragen Sky Go oder Sky Ticket Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Es bleibt dabei: Sky ist der Anbieter Nummer eins, wenn es darum geht, wo die höchste deutsche Spielklasse live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Das bedeutet auch, dass die Begegnung Werder Bremen vs. BVB dort in der Online-Welt in voller Länge zur Verfügung steht. Dabei stehen Euch zwei Möglichkeiten zur Auswahl, mit der Ihr die vollen 90 Minuten der Begegnung live seht.

Sky-Kunden können mit Sky Go im LIVE-STREAM dabei sein, wenn der BVB bei Werder Bremen gefordert ist.​ Zugang zu dieser Streamingvariante erlangt Ihr, wenn Ihr Kunde bei Sky seid. Mit diesem erhaltet Ihr nämlich automatisch einen PIN und eine Zugangsnummer zur Online-Plattform des Senders, wo Ihr die reguläre TV-Übertragung ohne zusätzliche Kosten im Stream sehen dürft. Neben dem Abo benötigt Ihr dann nur noch die kostenlose Sky-Go-App. Einfach im jeweiligen Store eingeben, downloaden, loslegen.

Zusätzlich zu Sky Go gibt es auch die Möglichkeit, Bremen gegen Dortmund im LIVE-STREAM mit Sky Ticket zu sehen. Alle Infos zu dieser Methode findet Ihr auf der Webseite des Anbieters. So viel sei verraten: Dort könnt Ihr Euch ohne langfristige Vertragsbindung und für wenig Geld mit dem Top-Spiel der Bundesliga verwöhnen lassen.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Faktenvorschau