Die Young Boys Bern empfangen am Samstag in der Super League Lausanne-Sport. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Schweizer Super League gehen die Partien des sechsten Spieltags über die Bühne. Dabei bekommen es die Young Boys Bern am Samstag (31. August) mit dem FC Lausanne-Sport zu tun. Der Anpfiff des Spiels ertönt um 20.30 Uhr.

Zudem fungiert das Stadion Wankdorf als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen YB und den Waadtländern. Die Young Boys Bern und der FC Lausanne-Sport halten bei zwei und drei Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Young Boys Bern vs. FC Lausanne-Sport im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Young Boys Bern vs. FC Lausanne-Sport, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Young Boys Bern – FC Lausanne-Sport Wettbewerb Schweizer Super League, 6. Spieltag Datum Samstag, 31. August 2024 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Stadion Wankdorf (Bern)

Wer zeigt / überträgt Young Boys Bern vs. FC Lausanne-Sport im LIVE STREAM und live im TV?

Young Boys Bern vs. FC Lausanne-Sport im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Young Boys Bern News

Für die Young Boys Bern kommt das Heimspiel gegen den FC Lausanne-Sport vier Tage nach dem Einzug in die Champions-League-Gruppenphase.

Nach einem 3:2-Heimerfolg gegen Galatasaray in der Vorwoche gelang am Dienstag in Istanbul ein 1:0. Hierbei netzte Alan Virginius in der 87. Minute ein.

Hingegen wartet der amtierende Meister nach wie vor auf seinen ersten Sieg in der Super League 2024/25.

Zuletzt hatte die Elf von Patrick Rahmen zwei 2:2 gegen den FC Zürich sowie am 10. August bei Yverdon Sport erlebt.

IMAGO / Manuel Stefan

FC-Lausanne-Sport-News

Der FC Lausanne-Sport verzeichnete in seinen bisherigen vier Meisterschaftsspielen einen Sieg und drei Niederlagen.

Dabei war den Waadtländern der einzige Punktgewinn zum Auftakt mit einem 3:2 gegen den FC Basel gelungen.

Danach verlor die Mannschaft von Ludovic Magnin in Sion (0:4), gegen den FC St. Gallen (3:4) und am 11. August beim FC Zürich (0:2).

Young Boys Bern gegen FC Lausanne-Sport live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 48 Siege Young Boys Bern 29 Siege FC Lausanne-Sport 11 Unentschieden 8 Letztes Duell FC Lausanne-Sport vs. Young Boys Bern 2:0 (Super League, 17. März 2024)

Young Boys Bern vs. FC Lausanne-Sport live anschauen: Nützliche Links